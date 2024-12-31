Honor Tablet X9 Pro uygun fiyatı ile geliyor

Honor Tablet X9 Pro özellikleri
- 11.5 inçlik LCD ekran
- Snapdragon 685 yonga seti
- 6GB/8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 8MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 8300mAh batarya, 35W hızlı şarj
Honor Tablet X9 Pro tablet modeli 1.07 milyar renk desteği, 400 nit parlaklık, 120Hz tazeleme hızı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, yapay zekâ özellikleri gibi fiyatına göre tatmin edecek özelliklerle geliyor.
Honor Tablet X9 Pro fiyatı ve çıkış tarihi
- Honor Tablet X9 Pro 6GB/128GB – 150$
- Honor Tablet X9 Pro 8GB/128GB – 164$
- Honor Tablet X9 Pro 8GB/256GB – 205$
Memleketi Çin’de yeni tabletlerini piyasaya süren Honor markası, ön siparişe özel fiyatları kampanyalı olarak sunuyor. Global pazarda tabletlerin fiyatı bir miktar daha yüksek olacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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