Honor Tablet X9 Pro uygun fiyatı ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Honor markasının piyasaya sürdüğü Honor Tablet X9 Pro tablet modeli geçen yılın standart versiyonunun üzerine bazı önemli iyileştirmeler yaparak kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Honor Tablet X9 Pro özellikleri

11.5 inçlik LCD ekran

Snapdragon 685 yonga seti

6GB/8GB RAM

128GB/256GB depolama

8MP arka kamera

5MP ön kamera

8300mAh batarya, 35W hızlı şarj

Honor Tablet X9 Pro tablet modeli 1.07 milyar renk desteği, 400 nit parlaklık, 120Hz tazeleme hızı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, yapay zekâ özellikleri gibi fiyatına göre tatmin edecek özelliklerle geliyor.

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Honor Tablet X9 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

Honor Tablet X9 Pro 6GB/128GB – 150$

Honor Tablet X9 Pro 8GB/128GB – 164$

Honor Tablet X9 Pro 8GB/256GB – 205$

Memleketi Çin’de yeni tabletlerini piyasaya süren Honor markası, ön siparişe özel fiyatları kampanyalı olarak sunuyor. Global pazarda tabletlerin fiyatı bir miktar daha yüksek olacaktır.

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Honor Tablet X9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı