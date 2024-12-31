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    Honor Tablet X9 Pro uygun fiyatı ile geliyor

    Honor Tablet X9 Pro tablet modelinde 11.5 inçlik LCD ekran, Snapdragon 685 yonga seti, 8MP arka kamera, 8300mAh batarya, 35W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.
    Honor Tablet X9 Pro özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor markasının piyasaya sürdüğü Honor Tablet X9 Pro tablet modeli geçen yılın standart versiyonunun üzerine bazı önemli iyileştirmeler yaparak kullanıcıların karşısına çıkıyor. 

    Honor Tablet X9 Pro özellikleri

    • 11.5 inçlik LCD ekran
    • Snapdragon 685 yonga seti
    • 6GB/8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 8MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 8300mAh batarya, 35W hızlı şarj

    Honor Tablet X9 Pro tablet modeli 1.07 milyar renk desteği, 400 nit parlaklık, 120Hz tazeleme hızı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, yapay zekâ özellikleri gibi fiyatına göre tatmin edecek özelliklerle geliyor. 

    Honor Tablet X9 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

    • Honor Tablet X9 Pro 6GB/128GB – 150$
    • Honor Tablet X9 Pro 8GB/128GB – 164$
    • Honor Tablet X9 Pro 8GB/256GB – 205$

    Memleketi Çin’de yeni tabletlerini piyasaya süren Honor markası, ön siparişe özel fiyatları kampanyalı olarak sunuyor. Global pazarda tabletlerin fiyatı bir miktar daha yüksek olacaktır. 

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