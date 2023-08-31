Vivo X100 Pro'nun kamera özellikleri sızdı: Periskop ve daha fazlası

Vivo X100 Pro kamera özellikleri belli oldu
Bilmeyenler için Vivo X100 Pro, ön yüzünde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kavisli bir OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın arka panelinde bir adet periskop ve birincil olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu bulunacağı söyleniyor. Digital Chat Station'dan gelen yeni bilgiler ise, bu sensörlerin detaylarına açıklık getirdi diyebiliriz.
Buna göre Vivo X100 Pro, düşük ışıkta çekim için ayarlanmış 100mm periskop lense sahip olacak. Ayrıca bu kuruluma, 1/2 inçlik boyutlarında 2x dijital kırpma, 0,7 µm yerel piksel ve 4'ü 1 arada gruplama sunan 64 MP OmniVision OV64B sensörü eşlik edecek.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Vivo X100 serisinin üç modelden oluşması ekleniyor. Bunlar arasından Vivo X100 ve X100 Pro, Dimensity 9300 platformundan destek alacak ve muhtemelen Kasım ayında tanıtılacak. Vivo X100 Pro+'ın ise Snapdragon 8 Gen 3 ve daha iyi kamera kurulumu ile 2024'ün başında çıkacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.