Honor X10 grafen soğutma sistemi ile gelecek

Honor Başkanı George Zhao, Honor X10 akıllı telefon modelinin 20 Mayıs tarihinde piyasaya sürüleceğini doğrulamıştı. Ortaya çıkan yeni 3D CAD görüntüleri ise cihazın soğutma sistemi hakkında bilgiler sunuyor.

İlginizi Çekebilir

Huawei P40'ın beş renk seçeneğini gösteren poster yayınlandı

Ayrıca Bkz. "Google Lens artık el yazısı ile yazılmış metinleri tarayarak, PC'ye yapıştırabiliyor"

Yaklaşan Honor X10'un teknik özelliklerini önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Şimdi ise Çin sosyal ağı Weibo'da paylaşılan bir görsel sayesinde, akıllı telefonun bir grafen soğutma sistemine sahip olacağını da biliyoruz. Sızıntılara göre bu teknolojinin Huawei'nin Mate serisinde de kullanılması kuvvetle muhtemel.

Tam Boyutta Gör

Grafen soğutma fark yaratabilir

Honor X10'in Huawei'nin en ucuz 5G destekli akıllı telefonu olması bekleniyor. 5G bağlantılı telefonlar, 4G cihazlara oranla daha fazla ısındığı ve daha fazla pil tükettiği için, grafen bazlı bir soğutma sisteminin telefonun genel termal performansında ciddi bir fark yaratabileceği belirtilmiş.

Teknik özellikler açısından, Honor X10, 16MP pop-up kamera ile 6.63 inç FHD+ LCD ekrana sahip olacak ve cihaz 8GB RAM ve 256GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Kirin 820 5G yongaseti ile güçlendirilecek. Ana kamera sensörü olarak 40MP'lik Sony IMX600 RYYB barındırması beklenen cihaz 8MP ve 2MP çözünürlük sunan iki sensörle birlikte üçlü kamera kurulumu ile gelecek. USB C tipi bağlantı noktası, 22.5W hızlı şarj desteği ve 4.200 mAh pil ise akıllı telefonun sızan diğer özellikleri arasında.

https://www.gizmochina.com/2020/05/09/honor-x10-will-feature-a-graphene-cooling-system/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.