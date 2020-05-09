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    Honor X10 grafen soğutma sistemi ile gelecek

    Huawei bünyesinde faaliyet gösteren Honor'un en yeni akıllı telefonunun önümüzdeki hafta tanıtılacağı doğrulanırken, Honor X10 adlı cihazın grafen soğutma sistemi ile geleceği bildirildi.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Honor X10 grafen soğutma sistemi ile gelecek

    Honor Başkanı George Zhao, Honor X10 akıllı telefon modelinin 20 Mayıs tarihinde piyasaya sürüleceğini doğrulamıştı. Ortaya çıkan yeni 3D CAD görüntüleri ise cihazın soğutma sistemi hakkında bilgiler sunuyor.

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    Yaklaşan Honor X10'un teknik özelliklerini önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Şimdi ise Çin sosyal ağı Weibo'da paylaşılan bir görsel sayesinde, akıllı telefonun bir grafen soğutma sistemine sahip olacağını da biliyoruz. Sızıntılara göre bu teknolojinin Huawei'nin Mate serisinde de kullanılması kuvvetle muhtemel.

    Honor X10 grafen soğutma sistemi ile gelecek
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    Grafen soğutma fark yaratabilir

    Honor X10'in Huawei'nin en ucuz 5G destekli akıllı telefonu olması bekleniyor. 5G bağlantılı telefonlar, 4G cihazlara oranla daha fazla ısındığı ve daha fazla pil tükettiği için, grafen bazlı bir soğutma sisteminin telefonun genel termal performansında ciddi bir fark yaratabileceği belirtilmiş.

    Teknik özellikler açısından, Honor X10, 16MP pop-up kamera ile 6.63 inç FHD+ LCD ekrana sahip olacak ve cihaz 8GB RAM ve 256GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Kirin 820 5G yongaseti ile güçlendirilecek. Ana kamera sensörü olarak 40MP'lik Sony IMX600 RYYB barındırması beklenen cihaz 8MP ve 2MP çözünürlük sunan iki sensörle birlikte üçlü kamera kurulumu ile gelecek. USB C tipi bağlantı noktası, 22.5W hızlı şarj desteği ve 4.200 mAh pil ise akıllı telefonun sızan diğer özellikleri arasında.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/09/honor-x10-will-feature-a-graphene-cooling-system/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    atkosturanadam (yusuf öztürk) 6 gün en beğenilen
    Telefon haberlerini okuyasım gelmiyor artık sürekli daha fazla vergi ve değersiz hale gelen Tl yüzünden iyice uzaklasiyorum teknolojiden. Bu durum uzun bir süre de düzelecek gibi durmuyor.
    Telefon haberlerini okuyasım gelmiyor artık sürekli daha fazla vergi ve değersiz hale gelen Tl yüzünden iyice uzaklasiyorum teknolojiden. Bu durum uzun bir süre...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 6 gün
    Biz grafen pil bekliyorduk ama.
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    atkosturanadam (yusuf öztürk) 6 gün en beğenilen
    Telefon haberlerini okuyasım gelmiyor artık sürekli daha fazla vergi ve değersiz hale gelen Tl yüzünden iyice uzaklasiyorum teknolojiden. Bu durum uzun bir süre de düzelecek gibi durmuyor.
    Yanıtla +9
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