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    Honor yakında yeni MagicBook 14 serisini tanıtacak: İşte tarih

    Honor dizüstü bilgisayar portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Şirket güncellenmiş MagicBook 14 dizüstü bilgisayar serisini önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.
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    Honor yakında yeni MagicBook 14 serisini tanıtacak: İşte tarih Tam Boyutta Gör
    Honor, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yeni nesil MagicBook dizüstü bilgisayar serisini bu ay içinde Çin'de duyuracağını açıkladı. Şirketin düzenleyeceği resmi tanıtım etkinliği 13 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

    Aktarılan bilgilere göre Çinli üreticinin en yeni dizüstü bilgisayarları yüksek performansın yanı sıra ultra uzun pil ömrü ile öne çıkacak. Yakında piyasaya sürülecek MagicBook 14 2023'ün anahtar kelimesi "Trident" olarak belirlenmiş durumda.

    Honor yakında yeni MagicBook 14 serisini tanıtacak: İşte tarih Tam Boyutta Gör

    Üç ana özellik öne çıkarılıyor

    Söz konusu tabir dizüstü bilgisayarın üç ana özelliğine işaret etmek için seçildi. Bunlar pil ömrü, performans ve akıllı bağlantı teknolojisi olarak sıralanabilir. Gelelim konuşulan diğer detaylara.

    Honor MagicBook 14 2023'ün 13. nesil Intel Core işlemciyle donatılacağı söyleniyor. Aynı zamanda performans ve güç tüketimi arasında mükemmel bir denge kuran OS Turbo teknolojisini kullanmaya devam edeceği yönünde haberler de var.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 17 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 18 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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