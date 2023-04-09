Tam Boyutta Gör Honor, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yeni nesil MagicBook dizüstü bilgisayar serisini bu ay içinde Çin'de duyuracağını açıkladı. Şirketin düzenleyeceği resmi tanıtım etkinliği 13 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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Aktarılan bilgilere göre Çinli üreticinin en yeni dizüstü bilgisayarları yüksek performansın yanı sıra ultra uzun pil ömrü ile öne çıkacak. Yakında piyasaya sürülecek MagicBook 14 2023'ün anahtar kelimesi "Trident" olarak belirlenmiş durumda.

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Üç ana özellik öne çıkarılıyor

Söz konusu tabir dizüstü bilgisayarın üç ana özelliğine işaret etmek için seçildi. Bunlar pil ömrü, performans ve akıllı bağlantı teknolojisi olarak sıralanabilir. Gelelim konuşulan diğer detaylara.

Honor MagicBook 14 2023'ün 13. nesil Intel Core işlemciyle donatılacağı söyleniyor. Aynı zamanda performans ve güç tüketimi arasında mükemmel bir denge kuran OS Turbo teknolojisini kullanmaya devam edeceği yönünde haberler de var.

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Honor yakında yeni MagicBook 14 serisini tanıtacak: İşte tarih