Honor yakında yeni MagicBook 14 serisini tanıtacak: İşte tarih

Aktarılan bilgilere göre Çinli üreticinin en yeni dizüstü bilgisayarları yüksek performansın yanı sıra ultra uzun pil ömrü ile öne çıkacak. Yakında piyasaya sürülecek MagicBook 14 2023'ün anahtar kelimesi "Trident" olarak belirlenmiş durumda.
Üç ana özellik öne çıkarılıyor
Söz konusu tabir dizüstü bilgisayarın üç ana özelliğine işaret etmek için seçildi. Bunlar pil ömrü, performans ve akıllı bağlantı teknolojisi olarak sıralanabilir. Gelelim konuşulan diğer detaylara.
Honor MagicBook 14 2023'ün 13. nesil Intel Core işlemciyle donatılacağı söyleniyor. Aynı zamanda performans ve güç tüketimi arasında mükemmel bir denge kuran OS Turbo teknolojisini kullanmaya devam edeceği yönünde haberler de var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı