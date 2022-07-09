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    PS5 için Horizon Forbidden West, 40fps desteğine kavuşuyor

    Yeni nesil konsolu PS5 için değişken yenileme hızı desteği getiren Sony, birçok oyununu bu teknoloji ile güncelliyor. Sevilen oyun Forbidden West de 40fps desteğine kavuştu.
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    Horizon: Forbidden West, yeni güncellemesi ile dikkat çekiyor
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    Playstation 5’in en iyi grafikli oyunlarından olan Horizon: Forbidden West, yeni güncellemesi ile hayranlarını sevindiriyor. Birçok yeni nesil oyunda olduğu gibi Forbidden West; 30fps ve 60fps modları ile oyunculara farklı deneyim seçenekleri sunuyor. 60fps modu, 30fps seçeneği kadar güzel ve detaylı gözükmezken; 30fps seçeneği bazı kullanıcılar tarafından oldukça “yavaş” olarak nitelendiriliyordu. İki deneyimin arasında kalanları kurtarmak için Guerilla Games, Forbidden West için yeni bir grafik modu yayınladı.

    Forbidden West, artık 40fps’de oynanabilecek

    PS5, geçtiğimiz aylarda değişken yenileme hızı desteğine kavuşmuştu. Bu özellik ile birçok oyun, kilitsiz fps desteği sunarak PS5 sisteminin gücünü göstermişti. Şimdi de Guerilla Games, Insomniac Games’in ardından 40fps modu ile oyuncuların dikkatini çekiyor.

    Forbidden West’in 40fps modu, tıpkı Ratchet & Clank: Rift Apart’ta olduğu gibi çalışıyor. 120Hz veya değişken yenileme hızı destekli televizyon ve monitörlerde desteklenen bu mod, 30fps ve 60fps arasında bir orta yol buluyor. Oyun dünyasındaki teknik analizleri ile bilinen Digital Foundry; 40fps oyunların konsollar için büyük bir fark yaratabileceğini belirtmişti. Siz 40fps oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 22 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 23 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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