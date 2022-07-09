PS5 için Horizon Forbidden West, 40fps desteğine kavuşuyor

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Playstation 5’in en iyi grafikli oyunlarından olan Horizon: Forbidden West, yeni güncellemesi ile hayranlarını sevindiriyor. Birçok yeni nesil oyunda olduğu gibi Forbidden West; 30fps ve 60fps modları ile oyunculara farklı deneyim seçenekleri sunuyor. 60fps modu, 30fps seçeneği kadar güzel ve detaylı gözükmezken; 30fps seçeneği bazı kullanıcılar tarafından oldukça “yavaş” olarak nitelendiriliyordu. İki deneyimin arasında kalanları kurtarmak için Guerilla Games, Forbidden West için yeni bir grafik modu yayınladı.

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Forbidden West, artık 40fps’de oynanabilecek

PS5, geçtiğimiz aylarda değişken yenileme hızı desteğine kavuşmuştu. Bu özellik ile birçok oyun, kilitsiz fps desteği sunarak PS5 sisteminin gücünü göstermişti. Şimdi de Guerilla Games, Insomniac Games’in ardından 40fps modu ile oyuncuların dikkatini çekiyor.

Forbidden West’in 40fps modu, tıpkı Ratchet & Clank: Rift Apart’ta olduğu gibi çalışıyor. 120Hz veya değişken yenileme hızı destekli televizyon ve monitörlerde desteklenen bu mod, 30fps ve 60fps arasında bir orta yol buluyor. Oyun dünyasındaki teknik analizleri ile bilinen Digital Foundry; 40fps oyunların konsollar için büyük bir fark yaratabileceğini belirtmişti. Siz 40fps oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

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