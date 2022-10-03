İddia: Horizon Zero Dawn’un remastered versiyonu geliyor

Playstation 5 konsolunun çıkması ile Sony, bazı oyunları yenileyerek yeni sistem için geliştirmeye başlamıştı. Demon’s Souls Remake ve Spider-Man: Remastered yapımlarının ardından firma, geçtiğimiz ay PS5 için The Last of Us Part 1’yi piyasaya sürmüştü. The Last of Us Part 1, her ne kadar oldukça başarılı bir oyun olsa 2014’te çıkan The Last of Us: Remastered’ın hala kaliteli bir oynanış ve grafik sunması, oyunun PS5 versiyonunu birçok açıdan gereksiz yapmıştı. İddialara göre Sony, şimdi de çok daha yeni bir oyunu PS5 için yenilemek istiyor.
Horizon: Zero Dawn Remastered PS5 için geliştiriliyor olabilir
İlk kez MP1st tarafından gelen iddialara göre Sony, 2017’nin sevilen oyunu Horizon: Zero Dawn’u PS5 için yenilemek istiyor. Sosyal medyada hızlıca gündeme oturan iddianın ardından oyun dünyasının güvenilir isimlerinden olan Tom Henderson, iddiaların doğru olduğunu belirtti. Ancak büyük ihtimalle Zero Dawn’un PS5 versiyonu bir remake yerine remaster olacak.
Horizon: Zero Dawn, hala muhteşem grafikleri ve başarılı oynanış mekanikleriyle PS5 ve PC sisteminde başarılı bir oynanış deneyimi sunuyor. Sony’nin bu kadar yeni bir oyunu neden yenilemek istediği tam olarak belli değil ancak iddialara göre Netflix’in Horizon evreninde geçecek bir dizi geliştirmesi ile markaya olan ilgi artacak ve Sony, bu ilgiden faydalanıp Zero Dawn deneyimini geliştirmek istiyor. Ayrıca MP1st, Horizon evreninde geçecek ve PS5/PC sistemleri için çıkış yapacak bir çevrimiçi oyun geliştirildiğini de belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum