Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İddia: Horizon Zero Dawn’un remastered versiyonu geliyor

    PS5 sistemi için remaster ve remake yapımlara ağırlık vermeye başlayan Sony, şimdi de sevilen PS4 oyununu PS5 için yeniliyor. İddialara göre Horizon Zero Dawn, yenilenmiş grafiklerle PS5’e gelecek.
    Oy Ver

    Horizon: Zero Dawn
    Tam Boyutta Gör

    Playstation 5 konsolunun çıkması ile Sony, bazı oyunları yenileyerek yeni sistem için geliştirmeye başlamıştı. Demon’s Souls Remake ve Spider-Man: Remastered yapımlarının ardından firma, geçtiğimiz ay PS5 için The Last of Us Part 1’yi piyasaya sürmüştü. The Last of Us Part 1, her ne kadar oldukça başarılı bir oyun olsa 2014’te çıkan The Last of Us: Remastered’ın hala kaliteli bir oynanış ve grafik sunması, oyunun PS5 versiyonunu birçok açıdan gereksiz yapmıştı. İddialara göre Sony, şimdi de çok daha yeni bir oyunu PS5 için yenilemek istiyor.

    Horizon: Zero Dawn Remastered PS5 için geliştiriliyor olabilir

    İlk kez MP1st tarafından gelen iddialara göre Sony, 2017’nin sevilen oyunu Horizon: Zero Dawn’u PS5 için yenilemek istiyor. Sosyal medyada hızlıca gündeme oturan iddianın ardından oyun dünyasının güvenilir isimlerinden olan Tom Henderson, iddiaların doğru olduğunu belirtti. Ancak büyük ihtimalle Zero Dawn’un PS5 versiyonu bir remake yerine remaster olacak.

    Horizon: Zero Dawn, hala muhteşem grafikleri ve başarılı oynanış mekanikleriyle PS5 ve PC sisteminde başarılı bir oynanış deneyimi sunuyor. Sony’nin bu kadar yeni bir oyunu neden yenilemek istediği tam olarak belli değil ancak iddialara göre Netflix’in Horizon evreninde geçecek bir dizi geliştirmesi ile markaya olan ilgi artacak ve Sony, bu ilgiden faydalanıp Zero Dawn deneyimini geliştirmek istiyor. Ayrıca MP1st, Horizon evreninde geçecek ve PS5/PC sistemleri için çıkış yapacak bir çevrimiçi oyun geliştirildiğini de belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    anzubesti 4 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

    Profil resmi
    Sarı Mucit 5 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız