İddia: Horizon Zero Dawn’un remastered versiyonu geliyor

Tam Boyutta Gör

Playstation 5 konsolunun çıkması ile Sony, bazı oyunları yenileyerek yeni sistem için geliştirmeye başlamıştı. Demon’s Souls Remake ve Spider-Man: Remastered yapımlarının ardından firma, geçtiğimiz ay PS5 için The Last of Us Part 1’yi piyasaya sürmüştü. The Last of Us Part 1, her ne kadar oldukça başarılı bir oyun olsa 2014’te çıkan The Last of Us: Remastered’ın hala kaliteli bir oynanış ve grafik sunması, oyunun PS5 versiyonunu birçok açıdan gereksiz yapmıştı. İddialara göre Sony, şimdi de çok daha yeni bir oyunu PS5 için yenilemek istiyor.

Jetpack Interactive, Playstation için çevrimiçi oyun geliştiriyor 23 sa. önce eklendi

Horizon: Zero Dawn Remastered PS5 için geliştiriliyor olabilir

İlk kez MP1st tarafından gelen iddialara göre Sony, 2017’nin sevilen oyunu Horizon: Zero Dawn’u PS5 için yenilemek istiyor. Sosyal medyada hızlıca gündeme oturan iddianın ardından oyun dünyasının güvenilir isimlerinden olan Tom Henderson, iddiaların doğru olduğunu belirtti. Ancak büyük ihtimalle Zero Dawn’un PS5 versiyonu bir remake yerine remaster olacak.

Horizon: Zero Dawn, hala muhteşem grafikleri ve başarılı oynanış mekanikleriyle PS5 ve PC sisteminde başarılı bir oynanış deneyimi sunuyor. Sony’nin bu kadar yeni bir oyunu neden yenilemek istediği tam olarak belli değil ancak iddialara göre Netflix’in Horizon evreninde geçecek bir dizi geliştirmesi ile markaya olan ilgi artacak ve Sony, bu ilgiden faydalanıp Zero Dawn deneyimini geliştirmek istiyor. Ayrıca MP1st, Horizon evreninde geçecek ve PS5/PC sistemleri için çıkış yapacak bir çevrimiçi oyun geliştirildiğini de belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Horizon Zero Dawn PS5 için yenileniyor olabilir