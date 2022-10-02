God of War’un PC geliştiricisi yeni bir çevrimiçi oyun üzerinde çalışıyor

Playstation’a özel başarıları oyunları ile bilinen Sony, son yıllarda bu oyunları PC platformuna da getirerek PC oyuncularını sevindirmeyi başarmıştı. Bu oyunlardan biri olan God of War’un PC portunda çalışan Jetpack Interactive, Sony için yeni bir çevrimiçi/canlı servis oyunu üzerinde çalışıyor.
Sevilen bir Playstation oyun serisi için geliştiriliyor
Jetpack Interactive tarafından LinkedIn üzerinde paylaşılan iş ilanına göre firma, Sony’nin canlı hizmetler oyun portföyünü genişletmek için firma ile çalışıyor. Ayıca ilana göre oyun, Sony’nin var olan Playstation markalarından biri hakkında olacak. Playstation’ın birçok özel oyuna sahip olduğu düşünüldüğünde bahsi geçen oyunun hangisi hakkında olacağını tahmin etmek oldukça zorlaşıyor.
Tek kişilik hikaye tabanlı oyunları ile bilinen Sony, önümüzdeki yıllarda birçok çevrimiçi/canlı hizmet oyunu geliştirecek. Firmanın Mart 2026’dan önce birçok çevrimiçi oyun çıkarması bekleniyor ve Jetpack Interactive’in projesi de bu oyunlardan biri olacak. Sony, çevrimiçi oyunlara daha çok yatırım yapmaya başlasa da firma, başarılı tek kişilik oyunları üretmeye devam edecek. Son yıllarda bünyesine birçok stüdyo katan Playstation Studios, önümüzdeki yıllarda birçok projeye imza atacağa benziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum