God of War’un PC geliştiricisi yeni bir çevrimiçi oyun üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör

Playstation’a özel başarıları oyunları ile bilinen Sony, son yıllarda bu oyunları PC platformuna da getirerek PC oyuncularını sevindirmeyi başarmıştı. Bu oyunlardan biri olan God of War’un PC portunda çalışan Jetpack Interactive, Sony için yeni bir çevrimiçi/canlı servis oyunu üzerinde çalışıyor.

Apex Legends, Titanfall hayranlarını sevindirecek 3 sa. önce eklendi

Sevilen bir Playstation oyun serisi için geliştiriliyor

Jetpack Interactive tarafından LinkedIn üzerinde paylaşılan iş ilanına göre firma, Sony’nin canlı hizmetler oyun portföyünü genişletmek için firma ile çalışıyor. Ayıca ilana göre oyun, Sony’nin var olan Playstation markalarından biri hakkında olacak. Playstation’ın birçok özel oyuna sahip olduğu düşünüldüğünde bahsi geçen oyunun hangisi hakkında olacağını tahmin etmek oldukça zorlaşıyor.

Tek kişilik hikaye tabanlı oyunları ile bilinen Sony, önümüzdeki yıllarda birçok çevrimiçi/canlı hizmet oyunu geliştirecek. Firmanın Mart 2026’dan önce birçok çevrimiçi oyun çıkarması bekleniyor ve Jetpack Interactive’in projesi de bu oyunlardan biri olacak. Sony, çevrimiçi oyunlara daha çok yatırım yapmaya başlasa da firma, başarılı tek kişilik oyunları üretmeye devam edecek. Son yıllarda bünyesine birçok stüdyo katan Playstation Studios, önümüzdeki yıllarda birçok projeye imza atacağa benziyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Jetpack Interactive, Playstation için çevrimiçi oyun geliştiriyor