HP OfficeJet yazıcılarda çökme tehlikesi

HP OfficeJet yazıcılara dikkat
Son iki haftadır belirli HP OfficeJet yazıcıların mavi ekran verdiği ve 83C0000B kodlu hatanın alındığı şikâyetleri forumlarda paylaşılıyordu. Bunun sebebi ise firmanın yolladığı ve otomatik olarak kurulan son güncelleme.
Dokunmatik ekran kullanılamaz hale geldiği için kullanıcıların cihazı fabrika ayarlarına döndürme şansı olmuyor. Bu bakımdan yazıcının teknik servise gönderilmesi tek çare. Sorundan tüm OfficeJet 902x serisi etkileniyor. Bu yazıcı sahiplerinin henüz güncelleme yapmadılarsa cihazı internetten kopararak riske girmemesi isteniyor. HP ise bir yama için çalışmalara başlamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.