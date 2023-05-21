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    HP OfficeJet yazıcılarda çökme tehlikesi

    Belirli HP OfficeJet yazıcıları, gönderilen son güncelleme yüzünden mavi ekran hatası vererek kapanmaya başladı. Kullanıcıların güncellemeyi kurmaması isteniyor. 
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    HP OfficeJet Tam Boyutta Gör
    Yazılım barındıran tüm elektronik cihazlar bir şekilde risk altına girebiliyor. Bu zaman zaman siber saldırı ile oluyor zaman zaman da güncelleme sonrasında sistemin tıkanması veya çökmesi ile gerçekleşiyor. HP OfficeJet yazıcı ailesi de risk altında.

    HP OfficeJet yazıcılara dikkat

    Son iki haftadır belirli HP OfficeJet yazıcıların mavi ekran verdiği ve 83C0000B kodlu hatanın alındığı şikâyetleri forumlarda paylaşılıyordu. Bunun sebebi ise firmanın yolladığı ve otomatik olarak kurulan son güncelleme.

    Dokunmatik ekran kullanılamaz hale geldiği için kullanıcıların cihazı fabrika ayarlarına döndürme şansı olmuyor. Bu bakımdan yazıcının teknik servise gönderilmesi tek çare. Sorundan tüm OfficeJet 902x serisi etkileniyor. Bu yazıcı sahiplerinin henüz güncelleme yapmadılarsa cihazı internetten kopararak riske girmemesi isteniyor. HP ise bir yama için çalışmalara başlamış durumda.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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