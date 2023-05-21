HP OfficeJet yazıcılarda çökme tehlikesi

Tam Boyutta Gör Yazılım barındıran tüm elektronik cihazlar bir şekilde risk altına girebiliyor. Bu zaman zaman siber saldırı ile oluyor zaman zaman da güncelleme sonrasında sistemin tıkanması veya çökmesi ile gerçekleşiyor. HP OfficeJet yazıcı ailesi de risk altında.

HP OfficeJet yazıcılara dikkat

Son iki haftadır belirli HP OfficeJet yazıcıların mavi ekran verdiği ve 83C0000B kodlu hatanın alındığı şikâyetleri forumlarda paylaşılıyordu. Bunun sebebi ise firmanın yolladığı ve otomatik olarak kurulan son güncelleme.

Artık tüketiciyi aldatmak yok 4 gün önce eklendi

Dokunmatik ekran kullanılamaz hale geldiği için kullanıcıların cihazı fabrika ayarlarına döndürme şansı olmuyor. Bu bakımdan yazıcının teknik servise gönderilmesi tek çare. Sorundan tüm OfficeJet 902x serisi etkileniyor. Bu yazıcı sahiplerinin henüz güncelleme yapmadılarsa cihazı internetten kopararak riske girmemesi isteniyor. HP ise bir yama için çalışmalara başlamış durumda.

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HP OfficeJet kullanıcıları dikkat!