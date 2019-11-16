HTC başarıyı eskide arıyor: Klasik modellerden biri geri gelebilir

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Motorola geçtiğimiz Perşembe günü efsanevi kapaklı telefonu RAZR'ın modern versiyonunu duyurmuştu. Katlanabilir telefon olarak karşımıza çıkan Motorola RAZR 2019 büyük beğeni toplarken aynı zamanda nostaljik havasıyla birçok kişiyi oldukça etkiledi.

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Görünüşe bakılırsa benzer bir hamle HTC'den de gelecek. Yeni telefonlarıyla bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Tayvanlı şirket belli ki geçmişte kalan modelleri yeniden canlandırarak rüzgarı arkasına almayı planlıyor.

Çok sayıda istek var

HTC Creative Labs Başkanı Drew Bamford, Twitter'daki takipçilerine "HTC'nin hangi klasik telefonunu bugünün teknolojisi ile geri getirdiğimizi görmek istersiniz?" şeklinde bir soru yöneltti. Cevaplar ise gecikmedi.

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Kullanıcılar HTC One (M7), HTC HD2, HTC Touch Pro ve Touch Diamond gibi kendilerinde iz bırakan eski modelleri sıralamaya başladılar. Peki siz HTC'nin hangi klasik modelinin günümüz teknolojisiyle piyasaya sürülmesini isterdiniz? Yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.