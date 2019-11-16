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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC başarıyı eskide arıyor: Klasik modellerden biri geri gelebilir

    Yeni modellerde istediği başarıyı yakalayamayan HTC, klasik akıllı telefonlarından birini geri getirebilir. Şirketin üst düzey yöneticilerinden biri bu konu hakkında nabız yoklamaya başladı.
    6 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HTC başarıyı eskide arıyor: Klasik modellerden biri geri gelebilir
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    Motorola geçtiğimiz Perşembe günü efsanevi kapaklı telefonu RAZR'ın modern versiyonunu duyurmuştu. Katlanabilir telefon olarak karşımıza çıkan Motorola RAZR 2019 büyük beğeni toplarken aynı zamanda nostaljik havasıyla birçok kişiyi oldukça etkiledi.

    Ayrıca Bkz. "Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi"

    Görünüşe bakılırsa benzer bir hamle HTC'den de gelecek. Yeni telefonlarıyla bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Tayvanlı şirket belli ki geçmişte kalan modelleri yeniden canlandırarak rüzgarı arkasına almayı planlıyor.

    Çok sayıda istek var

    HTC Creative Labs Başkanı Drew Bamford, Twitter'daki takipçilerine "HTC'nin hangi klasik telefonunu bugünün teknolojisi ile geri getirdiğimizi görmek istersiniz?" şeklinde bir soru yöneltti. Cevaplar ise gecikmedi.

    HTC başarıyı eskide arıyor: Klasik modellerden biri geri gelebilir
    Tam Boyutta Gör

    Kullanıcılar HTC One (M7), HTC HD2, HTC Touch Pro ve Touch Diamond gibi kendilerinde iz bırakan eski modelleri sıralamaya başladılar. Peki siz HTC'nin hangi klasik modelinin günümüz teknolojisiyle piyasaya sürülmesini isterdiniz? Yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.



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    WmGMD 6 gün en beğenilen
    Yıllardır m7 istiyorum güncel donanım ile. Gelsin 2-3 bin arasına ilk müşterilerden olurum. Tabi pembiş pembiş çeken arka kamerayı düzeltmeleri şart :D
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    Execuvite 6 gün a_y_k_u_t
    Üstad böyle bir konuya böyle bir yorum nasıl yazabildin acaba merak ettim.



    Hangi model diye soruyor , nelerimizi düzeltelim demiyor ki konuda :)
    Üstad böyle bir konuya böyle bir yorum nasıl yazabildin acaba merak ettim. Hangi model diye soruyor , nelerimizi düzeltelim demiyor ki konuda :)...
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    Yanıtla +11
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    a_y_k_u_t 6 gün
    Plastik, cam, degrade arka kapak ve kasa tasarımını bırakacaksın. Adam akıllı soğuk soğuk güzel metal kasa ve arka kapak kullanıcaksın. Çentik olayını direk geçiceksin. Alt taraf ve üst tarafta ufak bir çerçere yukarda çift kamera, flash, hoparlör, alt tarafa da tatlı bir htc yazısı ve hoparlör. Arkadaki kameraları ortalıcaksın 3 kamera, flash, gerekli yazılar ve htc logosu yatay bir şekilde ortada olacak. Usb type-c kullanıcaksın, 3.5mm jack girişini unutmıcaksın, çok satan modellerinde olduğu gibi kamera lenslerinin etrafını ve ses açma kısma, kilit tuşlarını kasadan farklı renkte uyumlu bir şekilde yapacaksın. Ekrana gömülü parmak izi kullanıcaksın adam akıllısından. Ve en önemlisi batan şirket imajından kurtulmak için düzgünce bir fiyattan çıkarıcaksın. Az satayım pahalıya satayım değil çok satayım az kar edeyim diyeceksin. Tamamdır 2 yıla toparlarsın :)
    Plastik, cam, degrade arka kapak ve kasa tasarımını bırakacaksın. Adam akıllı soğuk soğuk güzel metal kasa ve arka kapak kullanıcaksın. Çentik olayını direk geç...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
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    musti35 2 gün
    HTC One M8
    hala ikinci telefon kullanıyorum.

    HTC HD2
    O bir efsaneydi
    Hala evde tutarım.
    Hiç bir telefondan bundan aldığım keyfi almadım.
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    sreylare 3 gün
    Max modelini tercih ediyorum 16:9 ekran formatını da bozmasınlar.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    inifiesta 3 gün
    Şu tasarım ile çok kulakları çınlamıştır.
    gsmarena.com/...

    Bunun gibi bir tasarımla gelmesin de... Çerçeve içinde çerçeve
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    sakulta8585 3 gün
    Zamaninda Touch Diamond almistim. Bir cok kisi Smartphone ne oldugunu bilmezken, kullanmak cok zevkli oluyordu. Hem kalemliydi. Cok güzel bir tasarimi vardi. Paketi ve ambalaji bile cok farkli bir stile sahipti. Galiba 2006 felandi. Ondan sonra iPhone 3GS almistim.
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    burakdc 3 gün
    Kesinlikle evo 3d diger butun telefonlar bir birine benziyor biri digerinin daha fazla ramlısı yada daha yuksek mhzlısı ama hıc bırısı evo 3d gıbı keyıflı ve orjınal degıl
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    mcebi001 4 gün
    Daha önce u play, one m7,desire x,8x,sensation xl,hd mini ve şuan a9 kullanıcısı olarak M7 veya M8 i güncel donanımla görmek isterdim..
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    DH Misafiri 4 gün
    Htc one m9+ çıktığı yıldan beri kullanıyorum batarya,arka kamera ve ısınma problemini saymassak cillop gibi telefon hele ses kalitesi ve sağlamlığı tartışmaya kapalı bir konudur.Umarım eski m7 m8 kalitesine geri dönebilir HTC.
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    DH Misafiri 4 gün
    One x ve tabiki o sense arayuzunun muhtesem animasyonlariyla e tabiki katlanir bir ekranla gelmesini isterdim
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    DH Misafiri 4 gün
    Htc 8x geri gelsin istiyorum cok sık bir telefondu
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    TylerDurden_35 5 gün
    One M7 hem tasarımı hem de sağlamlığıyla çok beğendiğim bir cihazdı zamanında. Güncel donanım ve yazılımla gelirse almayı düşünürüm.
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    htc, klasik model ve
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