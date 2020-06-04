HTC Desire 20 Pro detaylandı: Modern tasarım & eski işlemci

Eski başarılı günlerine dönüş yapmak isteyen HTC yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Google Play Konsolu'nun cihaz kataloğuna eklen Desire 20 Pro'nun bazı teknik özellikleri açığa çıktı.İlginizi Çekebilir HTC'nin yeni telefonunun tasarımı ortaya çıktı
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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olarak kabul edilen Evan Blass'e göre HTC Desire 20 Pro, bu yıl piyasaya sürülen diğer orta sınıf akıllı telefonlara benzeyecek. Ancak teknik özellik bakımından "demode" kalacak gibi duruyor.
Bir yaşında işlemciyle gelecek
Google Play Konsolu'nda "htc_bymdugl" kod adıyla listelenen telefon geçen yıl kullanıma sunulan orta sınıf Qualcomm Snapdragon 665 işlemciyle gelecek. Ayrıca 6 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle piyasaya sürüleceğini belirtelim.
Delikli ekrana sahip olması beklenen HTC Desire 20 Pro'da FHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlükte bir panel göreceğiz. HTC'nin yeni telefonunu ne zaman tanıtacağı belli değil ancak sızıntı sayısının artması lansmanın çok da uzağımızda olmadığını gösteriyor.
https://www.xda-developers.com/htc-desire-20-pro-leaks-hole-punch-display-quad-rear-cameras Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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eksiksiz yerine getiriyor ve aşırı verimli çalışıyor.
Antutu skorlarına bakarak telefon almayı bı kenara bırak hiç bir telefonuma antutu yüklemedim bile. İki üç puan gösteren uygulamaya çok bağlanmamak gerek.
Mi A3 gibi bir telefonu 3-4K ya alıyorsan eğer kötü olur. Verdiğin paranın karşılığını değildir. En değerli benchmarkda budur. HTC de tam olarak bunu yapacak fiyat/performansı kötü olacak. İşlemcisi kötü değil. Şu telefon 1.5-2K olsa mesela mükemmel olur ama olmayacak işte.
Nispeten uygun fiyata amiral gemisi özellikleri, üzerine çalışılmış stabil bir yazılım ve güncelleme desteğiyle belki Samsung kadar satamaz ama belirli bir kitleye epey satış yapar.
Firmalar neden kullanıcılarını ya da müşteri potansiyeli gördüğü insanların beklentilerini dinlemez de kendi kafasına göre hareket eder, "ben yaptım oldu" kafasından bir türlü sıyrılamazlar anlamak mümkün değil...
Snapdragon 665 nedir ya?
Ayırt edebiliyorsan lafım yok.
Mantıklı.