HTC Desire 20 Pro detaylandı: Modern tasarım & eski işlemci

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Eski başarılı günlerine dönüş yapmak isteyen HTC yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Google Play Konsolu'nun cihaz kataloğuna eklen Desire 20 Pro'nun bazı teknik özellikleri açığa çıktı.

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Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olarak kabul edilen Evan Blass'e göre HTC Desire 20 Pro, bu yıl piyasaya sürülen diğer orta sınıf akıllı telefonlara benzeyecek. Ancak teknik özellik bakımından "demode" kalacak gibi duruyor.

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Bir yaşında işlemciyle gelecek

Google Play Konsolu'nda "htc_bymdugl" kod adıyla listelenen telefon geçen yıl kullanıma sunulan orta sınıf Qualcomm Snapdragon 665 işlemciyle gelecek. Ayrıca 6 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle piyasaya sürüleceğini belirtelim.

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Delikli ekrana sahip olması beklenen HTC Desire 20 Pro'da FHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlükte bir panel göreceğiz. HTC'nin yeni telefonunu ne zaman tanıtacağı belli değil ancak sızıntı sayısının artması lansmanın çok da uzağımızda olmadığını gösteriyor.

https://www.xda-developers.com/htc-desire-20-pro-leaks-hole-punch-display-quad-rear-cameras

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