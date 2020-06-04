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    HTC Desire 20 Pro detaylandı: Modern tasarım & eski işlemci

    HTC’nin yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefonu detaylandı. Modern bir tasarımla karşımıza çıkması beklenen Desire 20 Pro işlemci bakımından ise "demode" kalacak.
    12 sa.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HTC Desire 20 Pro detaylandı: Modern tasarım & eski işlemci
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    Eski başarılı günlerine dönüş yapmak isteyen HTC yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Google Play Konsolu'nun cihaz kataloğuna eklen Desire 20 Pro'nun bazı teknik özellikleri açığa çıktı.

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    Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olarak kabul edilen Evan Blass'e göre HTC Desire 20 Pro, bu yıl piyasaya sürülen diğer orta sınıf akıllı telefonlara benzeyecek. Ancak teknik özellik bakımından "demode" kalacak gibi duruyor.

    HTC Desire 20 Pro detaylandı: Modern tasarım & eski işlemci
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    Bir yaşında işlemciyle gelecek

    Google Play Konsolu'nda "htc_bymdugl" kod adıyla listelenen telefon geçen yıl kullanıma sunulan orta sınıf Qualcomm Snapdragon 665 işlemciyle gelecek. Ayrıca 6 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle piyasaya sürüleceğini belirtelim.

    HTC Desire 20 Pro detaylandı: Modern tasarım & eski işlemci
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    Delikli ekrana sahip olması beklenen HTC Desire 20 Pro'da FHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlükte bir panel göreceğiz. HTC'nin yeni telefonunu ne zaman tanıtacağı belli değil ancak sızıntı sayısının artması lansmanın çok da uzağımızda olmadığını gösteriyor.



    https://www.xda-developers.com/htc-desire-20-pro-leaks-hole-punch-display-quad-rear-cameras Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    talhadogdu 9 sa. en beğenilen fakasupi
    HTC ve uygun fiyat :) Günümüz piyasasında 3000-4000 lira arasında satışa sunarlar bu telefonu
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    teknoert (tekno ert) 9 dk. talhadogdu
    HTC desire 19+ yurtdışı fiyatı 280€ olarak listelenmiş. Bence 3000-4000 bile çok iyimser bir yaklaşım oldu. 5-6k diyelim.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    teknoert (tekno ert) 17 dk.
    Herkes işlemciye takılmış. Mi A3 kullanıyorum. Aynı chipset var. Ben 1.8K ya aldım telefonu ki ben bile pahalı aldım şuan 3K ya satmaya çalışanlar var. İşlemci kötü değil Kesinlikle. Verilen işleri

    eksiksiz yerine getiriyor ve aşırı verimli çalışıyor.



    Antutu skorlarına bakarak telefon almayı bı kenara bırak hiç bir telefonuma antutu yüklemedim bile. İki üç puan gösteren uygulamaya çok bağlanmamak gerek.





    Mi A3 gibi bir telefonu 3-4K ya alıyorsan eğer kötü olur. Verdiğin paranın karşılığını değildir. En değerli benchmarkda budur. HTC de tam olarak bunu yapacak fiyat/performansı kötü olacak. İşlemcisi kötü değil. Şu telefon 1.5-2K olsa mesela mükemmel olur ama olmayacak işte.
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    evlbleef 2 sa.
    HTC aslında kendisini batının OnePlus’ı olarak konumlasa çok rağbet görür.

    Nispeten uygun fiyata amiral gemisi özellikleri, üzerine çalışılmış stabil bir yazılım ve güncelleme desteğiyle belki Samsung kadar satamaz ama belirli bir kitleye epey satış yapar.
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    borukuzen (faruk puka) 9 sa.
    Şu parmak izi tarayıcısını arkaya değilde yan tarafa koysanız çok daha işlevsel, çok daha düşük maliyetli, albenisi çok daha yüksek yüksek olmaz mı?

    Firmalar neden kullanıcılarını ya da müşteri potansiyeli gördüğü insanların beklentilerini dinlemez de kendi kafasına göre hareket eder, "ben yaptım oldu" kafasından bir türlü sıyrılamazlar anlamak mümkün değil...
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    FoBç (Fırat Orak) 10 sa. yeni yorumcu
    Bir marka acaba kendini daha ne kadar bozabilir orta sınıf olmasına rağmen giriş seviyesi gibi gözüküyor teknik bakımdan sınıfta kalıyor
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    talhadogdu 11 sa.
    Acaba HTC kendisine "-Biz bunu çıkartıyoruz ama tüketici neden bu telefonu alsın ki?" diye hiç sordu mu?

    Snapdragon 665 nedir ya?
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    fakasupi (Harun Balaban) 10 sa. talhadogdu
    Uygun fiyat olsun yeter ki ben alabilirim telefon ihtiyacım var. 900 TL ye versinler alırım yani o işlemci fazlasıyla işimi görür benim. Vestel V3 ten sonra zaten uçak gibi gelir bana bu telefon.
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    SAGLAMMORUQ 10 sa. talhadogdu
    Yeni işlemci ile eski işlemciyi gözle (normal kullanımda) ayırt edebilir misin?





    Ayırt edebiliyorsan lafım yok.
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    The Killing Road 11 sa.
    1 yaşında işlemci diyorsunuz alt 600 serisinde 665'ten sonra çıkmış işlemci mi var, giriş seviyesi alet işte.
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    aftertheevent1 12 sa.
    İşlemci gücü yerine daha fazla RAM kullanmayı tercih etmişler.

    Mantıklı.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 12 sa.
    Hiç ders almamışlar belli ki. HTC M9 ve 10 da yaşadığım rezalet deneyimden sonra batmalarını isteyeceğim tek marka.
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