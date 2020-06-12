HTC Desire 20 Pro ilk görüntüsü ile karşımızda

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Tayvanlı teknoloji devi HTC'nin önümüzdeki hafta yeni orta sınıf telefonunu duyurması bekleniyor. Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass (@evleaks), Desire 20 Pro isimli cihazın ilk görüntüsünü yayınladı.

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Beklendiği gibi telefonun arka panelinde dört kamera ve standart bir parmak izi tarayıcısı yer alacak. Ön panelinde ise FullHD+ çözünürlükte 6.5 inç LCD ekran göreceğiz. Delikli tasarıma sahip ekranın sol üst köşesinde selfie kamerası görev yapacak.

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Snapdragon 660 veya 665 ile gelecek

Desire 20 Pro'nun sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 veya Snapdragon 665 yonga setinden güç alması bekleniyor. Ayrıca cihaz 6 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle gelecek. Şu an için akıllı telefonun fiyat etiketi konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

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