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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC Desire 20 Pro ilk görüntüsü ile karşımızda

    HTC’nin yeni orta sınıf telefonu günden güne detaylanıyor. Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass, Desire 20 Pro isimli telefonun tasarımını açığa çıkaran bir fotoğraf yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HTC Desire 20 Pro ilk görüntüsü ile karşımızda
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    Tayvanlı teknoloji devi HTC'nin önümüzdeki hafta yeni orta sınıf telefonunu duyurması bekleniyor. Ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass (@evleaks), Desire 20 Pro isimli cihazın ilk görüntüsünü yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "HTC Desire 20 Pro detaylandı: Modern tasarım & eski işlemci"

    Beklendiği gibi telefonun arka panelinde dört kamera ve standart bir parmak izi tarayıcısı yer alacak. Ön panelinde ise FullHD+ çözünürlükte 6.5 inç LCD ekran göreceğiz. Delikli tasarıma sahip ekranın sol üst köşesinde selfie kamerası görev yapacak.

    HTC Desire 20 Pro ilk görüntüsü ile karşımızda
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    Snapdragon 660 veya 665 ile gelecek

    Desire 20 Pro'nun sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 veya Snapdragon 665 yonga setinden güç alması bekleniyor. Ayrıca cihaz 6 GB RAM ve Android 10 işletim sistemiyle gelecek. Şu an için akıllı telefonun fiyat etiketi konusunda net bir bilgi bulunmuyor.



    Kaynakça https://www.gsmarena.com/htc_desire_20_pro_appears_in_handson_image-news-43714.php https://twitter.com/evleaks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    emre50900 (ç u) 16 dk.
    ah htc ah kendi kendini bitiren ender firmarlardansin
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    Roark (10uncukoylu ) 27 dk.
    Bir amiral çıkarmamakta neden ısrar ediyorlar anlamıyorum.
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