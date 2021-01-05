HTC Desire 21 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı

HTC akıllı telefon pazarının liderlerinden biri olduğu dönemlerde alüminyum gövdeye sahip, stereo hoparlörlerle donatılmış ve UltraPixel teknolojisini kullanan oldukça iyi kameralı mükemmel amiral gemileri üretti. Ancak Tayvanlı üretici son yıllarda bu parlak günlerinden oldukça uzak bir profil çiziyor.İlginizi Çekebilir Nokia 6.2'nin halefi geliyor: İşte yüksek kaliteli görüntüleri
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HTC, 2020 yazının başlarında Desire 20 Pro isimli bir akıllı telefon çıkarmıştı. Şirket şimdi de cihazın devam modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bir mobil aksesuar üreticisi, Desire 21 Pro'nun ilk görüntülerini internete sızdırdı. Akıllı telefon, kalın çerçeveleri ve damla çentikli ekranıyla orta sınıf modeller arasına katılacak.
LCD ekranla gelecek
Gelen bilgiler cihazın LCD ekran taşıyacağı yönünde. Desire 21 Pro'nun arka panelinde dikdörtgen kamera ünitesi yer alıyor. Modülde dört görüntü sensörü ve bir LED flaş var. Sağ tarafta güç ve ses açma-kapama tuşları konumlandırılmış. Parmak izi tarayıcısı güç tuşuna entegre edilmiş gibi görünüyor.
Dikkat çeken detaylardan biri de akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin olmaması. Alt kısımda USB Type-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve mikrofon deliği bulunuyor. HTC Desire 21 Pro'nun diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok. Ayrıca akıllı telefonun çıkış tarihi de bilinmiyor.
http://www.slashleaks.com/l/htc-desire-21-pro-case-leaks Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.