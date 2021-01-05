HTC Desire 21 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı

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HTC akıllı telefon pazarının liderlerinden biri olduğu dönemlerde alüminyum gövdeye sahip, stereo hoparlörlerle donatılmış ve UltraPixel teknolojisini kullanan oldukça iyi kameralı mükemmel amiral gemileri üretti. Ancak Tayvanlı üretici son yıllarda bu parlak günlerinden oldukça uzak bir profil çiziyor.

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Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik]"

HTC, 2020 yazının başlarında Desire 20 Pro isimli bir akıllı telefon çıkarmıştı. Şirket şimdi de cihazın devam modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bir mobil aksesuar üreticisi, Desire 21 Pro'nun ilk görüntülerini internete sızdırdı. Akıllı telefon, kalın çerçeveleri ve damla çentikli ekranıyla orta sınıf modeller arasına katılacak.

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LCD ekranla gelecek

Gelen bilgiler cihazın LCD ekran taşıyacağı yönünde. Desire 21 Pro'nun arka panelinde dikdörtgen kamera ünitesi yer alıyor. Modülde dört görüntü sensörü ve bir LED flaş var. Sağ tarafta güç ve ses açma-kapama tuşları konumlandırılmış. Parmak izi tarayıcısı güç tuşuna entegre edilmiş gibi görünüyor.

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Dikkat çeken detaylardan biri de akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin olmaması. Alt kısımda USB Type-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve mikrofon deliği bulunuyor. HTC Desire 21 Pro'nun diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok. Ayrıca akıllı telefonun çıkış tarihi de bilinmiyor.

http://www.slashleaks.com/l/htc-desire-21-pro-case-leaks

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