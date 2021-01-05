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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC Desire 21 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı

    Tayvanlı teknoloji şirketi HTC, çok yakında yeni bir akıllı telefonla karşımıza çıkacak. Bir mobil aksesuar üreticisi, Desire 21 Pro isimli cihazın ilk görüntülerini yayınladı.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HTC Desire 21 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı
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    HTC akıllı telefon pazarının liderlerinden biri olduğu dönemlerde alüminyum gövdeye sahip, stereo hoparlörlerle donatılmış ve UltraPixel teknolojisini kullanan oldukça iyi kameralı mükemmel amiral gemileri üretti. Ancak Tayvanlı üretici son yıllarda bu parlak günlerinden oldukça uzak bir profil çiziyor.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21 serisinin kamera özellikleri detaylandı [İnfografik]"

    HTC, 2020 yazının başlarında Desire 20 Pro isimli bir akıllı telefon çıkarmıştı. Şirket şimdi de cihazın devam modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bir mobil aksesuar üreticisi, Desire 21 Pro'nun ilk görüntülerini internete sızdırdı. Akıllı telefon, kalın çerçeveleri ve damla çentikli ekranıyla orta sınıf modeller arasına katılacak.

    HTC Desire 21 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    LCD ekranla gelecek

    Gelen bilgiler cihazın LCD ekran taşıyacağı yönünde. Desire 21 Pro'nun arka panelinde dikdörtgen kamera ünitesi yer alıyor. Modülde dört görüntü sensörü ve bir LED flaş var. Sağ tarafta güç ve ses açma-kapama tuşları konumlandırılmış. Parmak izi tarayıcısı güç tuşuna entegre edilmiş gibi görünüyor.

    HTC Desire 21 Pro'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Dikkat çeken detaylardan biri de akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık girişinin olmaması. Alt kısımda USB Type-C bağlantı noktası, hoparlör ızgarası ve mikrofon deliği bulunuyor. HTC Desire 21 Pro'nun diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yok. Ayrıca akıllı telefonun çıkış tarihi de bilinmiyor.



    http://www.slashleaks.com/l/htc-desire-21-pro-case-leaks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Şıh Hazretleri (- -) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine Nuh-u Nebi'den kalma donanımları, giriş seviyesi işlemciyle amiral gemisi fiyatına satsın. Tek rakibi Vestel
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    htc Türkiye Ne zaman gelicek devamlı söyleniyor hala gelen giden yok....
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    Elektrikliarabasever 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam gibi tasarım donanım ve fiyattan çıksa biraz reklam ile canlanabilir ama b*ktan b*ktan amiral gemileri yapıp batmayı tercih ettiler.
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    Şıh Hazretleri (- -) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine Nuh-u Nebi'den kalma donanımları, giriş seviyesi işlemciyle amiral gemisi fiyatına satsın. Tek rakibi Vestel
    Yanıtla +10
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    Yürüyen Hoparlör 4 gün ( Mesaj Silindi )
    HTC’mi kaldı..
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    the most important thing 4 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Telefon tasarımları artık aşırı derecede sıradanlaştı, umarım bu sene yepyeni akımlar gelir (özellikle s21 ve iphone 12 pro arka tasarımları bence yenilikçi ve özgün) diğer markalardan da bekliyoruz 👍
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