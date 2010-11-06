HTC, Facebook'da Legend kullanıcıları için Android 2.2 güncellemesini müjdeledi

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından HTC, 2010 yılının şubat ayında lanse ettiği ve mart ayına doğru satışa sunduğu Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemli Legend'a Android 2.2 ''Froyo'' güncellemesini Facebook'da müjdeledi.

Peki Facebook'da ne gibi açıklamalar var? HTC, güncelleme işlemlerinin gayet yolunda gittiğini ve gelecek haftalarda güncellemenin sim kilitsiz modeller için kullanıma sunulacağını belirtmiş. Ancak kesin bir tarih verilmekten kaçınılmış. Ayrıca sim kilitli modellerin güncellemeyi biraz daha beklemesi gerekebilir.

Açıklamaları okumak için buraya tıklayabilirsiniz.