HTC, Facebook'da Legend kullanıcıları için Android 2.2 güncellemesini müjdeledi

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından HTC, 2010 yılının şubat ayında lanse ettiği ve mart ayına doğru satışa sunduğu Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemli Legend'a Android 2.2 ''Froyo'' güncellemesini Facebook'da müjdeledi.
Peki Facebook'da ne gibi açıklamalar var? HTC, güncelleme işlemlerinin gayet yolunda gittiğini ve gelecek haftalarda güncellemenin sim kilitsiz modeller için kullanıma sunulacağını belirtmiş. Ancak kesin bir tarih verilmekten kaçınılmış. Ayrıca sim kilitli modellerin güncellemeyi biraz daha beklemesi gerekebilir.
Açıklamaları okumak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Yani millet Android'de bazıları eski bazıları yeni sürümü kullanıyor, bir tutarsızlık var diye düşünüp Android'i eleştiriyor, Apple da bir standart var diye düşünüyorlar yalnız kazın ayağı öyle değil. Belki de Android en doğrusunu yapıyor. Bakarsanız yavaş yavaş ta olsa tüm cihazlar 2.1 ve 2.2 sürümüne ya da önce 2.1 sonra 2.2 sürümüne geçiyorlar. Sonuçta sıkıntı yaşanmıyor. Ama Apple da iOS4 ten eski sürüme geçemiyorsun. Android de ise geçmeye gerek yok çünkü sıkıntı olmuyor, cihaz hızlı çalışıyor, hatta daha hızlı çalışıyor. Kim ne derse desin Android bence doğru yolda ve 2011 ortasında çoğu aynı sistemi kullanıyor olacaklar. Hatta şu an bile Android kullanıcılarının %73 ten fazlası Android 2.1 ve 2.2 kullanıyorlar...
Bu arada Android liden olmuş durumda bile. Şu an en son haberlere göre iPhon satışlarını 2 kat sollamış bile..
Bu ne ki... 3-4 kat bile olacak...
Android 3.0 Masaüstü olacak diye biliyorum. Cep telefonlarında 2.5 olacak. Ama yukarıdaki arkadaşın hayıflanmasına gerek yok. Google da durumun farkında. 2.5 ile hepsi aynı çatı altında toplanacak.
Yalnız bu arada şu var. HTC kendi kullanıcılarına iyi destek veriyor ve yavaş yavaş hepsini en güncel sürüm olan 2.2 ye doğru topluyor. Zaten 2.2 sonuçta en iyisi. 2.1 den bile %80 mi ne daha iyiymiş hız açısından falan. Ben 2.1 kullandım gayet iyiydi. 2.2 yi tahmin edemiyorum.
Ama HTC yavaş yavaş hepsini 2.2 ye geçiriyor. Artı olarak çok kaliteli malzeme kullanıyor. Android in iPhone4 ü diyebilirim HTC için. Apple nasıl kalite malzeme kullanıyorsa HTC de öyle.
www.gsmarena.com a girin telefonların ağırlıklarına bakın anlarsınız malzeme kalitesini...
iphone 1g şu an ios 4.2 de zaten, apple sürekli güncelliyor değil mi, iphone 2g sanki bir sonraki nesilde uçurulmayacak, öyle bir fanatizmle savunuyorsunuz ki gören apple diğerleri gibi değil hala 10 sene önceki aletini bile düşünüyor sanar, şahsen iphone arayüzünü de ben beğenmiyorum aleti açında direk menünün açık olması bence saçma birşey, symbian moda olunca etrafta herkes farklı temalarla geziyordu kişiselleştirilebiliyordu yani alet, ben iphone un arayüzünü sevmiyorum ve değiştirmek istiyorum ama değiştiremiyorum mesela, android de wm de istediğin arayüzü kurabiliyor musun evet, ee yani, bir sonraki nesilde iphone da da kişiselleştirilebilir arayüz gelse istediğiniz gibi menü oluştursanız büyük saatli falan ana ekran gelse bu sefer de onu savunacaksınız, geçin bunları yani büyüyün artık, sektörde pazarı oluşturan farklı kesimler var herkes 1500 lira vermek istemiyor telefona zaten senede bir değiştiriyorum vs. gibi sebeplerden dolayı, ona göre eski bir komut seti kullanan dahili grafik çipi olmayan düz bir işlemciyle mesela qualcomm msm7225 ile de telefon yapıldığı gibi snapdragon ile de yapılıyor, birisi 500 lira oluyor diğeri 1500 lira oluyor apple ile aynı segmentte oynuyor satışları azdır aynıdır fazladır orasına girmiyorum, ama farklı kesimleri düşünüyorlar, herkes apple gibi yapsın sadece belli insanlar eline böyle pda tipi cihazlar geçirsin değil mi, saçmalamayın, hatta şu an ms de aynı şeye oynadığından android pazarda orta ve alt segmentin lideri olur eğer ms cihazların fiyatları pahalı tutulursa
Tamamen üreticilerin insafına kalmış durumdalar. Üreticilerin de işi zor. Zira her model için arayüzün yeniden yazılması çok zor ve maliyetli bir iş.
Bu yüzden diyorum ki bu şekilde gidecekse Android'in işi çok zor.