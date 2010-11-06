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HTC, Facebook'da Legend kullanıcıları için Android 2.2 güncellemesini müjdeledi

8 yıl
11,9b
1
14
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından HTC, 2010 yılının şubat ayında lanse ettiği ve mart ayına doğru satışa sunduğu Android 2.1 ''Eclair'' işletim sistemli Legend'a Android 2.2 ''Froyo'' güncellemesini Facebook'da müjdeledi.

Peki Facebook'da ne gibi açıklamalar var? HTC, güncelleme işlemlerinin gayet yolunda gittiğini ve gelecek haftalarda güncellemenin sim kilitsiz modeller için kullanıma sunulacağını belirtmiş. Ancak kesin bir tarih verilmekten kaçınılmış. Ayrıca sim kilitli modellerin güncellemeyi biraz daha beklemesi gerekebilir.

Açıklamaları okumak için buraya tıklayabilirsiniz.


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OverClocK1ng 8 yıl
Yok canım ne düşünmesi. Hatta bu konuda Apple'a dava bile açılmış durumda. Apple iOS4'ü iPhone4 için çıkarttı. iOS4 eski telefonlarda inanılmaz yavaşlamaya neden oluyormuş. Bir kere iOS4 e geçen kullanıcı eski sürüme de dönemiyor. İllâ JailBreak yapması gerekiyor. Bu da telefonu garanti dışı bırakıyor. Bu yüzden yurtdışında Apple'a bir sürü dava açılmış durumda.
Yani millet Android'de bazıları eski bazıları yeni sürümü kullanıyor, bir tutarsızlık var diye düşünüp Android'i eleştiriyor, Apple da bir standart var diye düşünüyorlar yalnız kazın ayağı öyle değil. Belki de Android en doğrusunu yapıyor. Bakarsanız yavaş yavaş ta olsa tüm cihazlar 2.1 ve 2.2 sürümüne ya da önce 2.1 sonra 2.2 sürümüne geçiyorlar. Sonuçta sıkıntı yaşanmıyor. Ama Apple da iOS4 ten eski sürüme geçemiyorsun. Android de ise geçmeye gerek yok çünkü sıkıntı olmuyor, cihaz hızlı çalışıyor, hatta daha hızlı çalışıyor. Kim ne derse desin Android bence doğru yolda ve 2011 ortasında çoğu aynı sistemi kullanıyor olacaklar. Hatta şu an bile Android kullanıcılarının %73 ten fazlası Android 2.1 ve 2.2 kullanıyorlar...
Bu arada Android liden olmuş durumda bile. Şu an en son haberlere göre iPhon satışlarını 2 kat sollamış bile..
Bu ne ki... 3-4 kat bile olacak...
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oguzhant 8 yıl
htc legend aldım 2.2 nasıl yüklerim?
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seref35 8 yıl
@DH MİSAFİRİ arkadaşım ön kamerayı görüntülü görüşme ve resim çekmekten başka bi olayı yok ondeki kamera en fazla 1.3 mp oluyo bildiğim kadarıyla kısaca ne işine yarıcak açıklarsan sevinirim (görüntülü görüşme yaptığını sanmıyorum çok :D)
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DH Misafiri 8 yıl
Hocam iyi telefon yapıyor ama bir tüelü ön tarafa kamera koyamadı son modellerinde. Gidip yine Nokia alacağım maalesef. Bu kadar zor mu ikinci bir kamera koymak.
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Batuist 8 yıl
aandroid 3.0 gelene kadar android telefon alınmaz bu saatten sonra çünkü android 3 ile beraber çok şey değişecek ve eski sürümler çok hızlı bir şekilde demode olcak.. çünkü yeni güncelleme gelmicek ve 3 sürümü ile telefonlar artık tıpkı ios taki gibi otomatik olarak güncelleme tarihi ile beraber güncellenebilecek.. en azında google öyle diyor..
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OverClocK1ng 8 yıl
Batuist
aandroid 3.0 gelene kadar android telefon alınmaz bu saatten sonra çünkü android 3 ile beraber çok şey değişecek ve eski sürümler çok hızlı bir şekilde demode olcak.. çünkü yeni güncelleme gelmicek ve 3 sürümü ile telefonlar artık tıpkı ios taki gibi otomatik olarak güncelleme tarihi ile beraber güncellenebilecek.. en azında google öyle diyor..

Android 3.0 Masaüstü olacak diye biliyorum. Cep telefonlarında 2.5 olacak. Ama yukarıdaki arkadaşın hayıflanmasına gerek yok. Google da durumun farkında. 2.5 ile hepsi aynı çatı altında toplanacak.

Yalnız bu arada şu var. HTC kendi kullanıcılarına iyi destek veriyor ve yavaş yavaş hepsini en güncel sürüm olan 2.2 ye doğru topluyor. Zaten 2.2 sonuçta en iyisi. 2.1 den bile %80 mi ne daha iyiymiş hız açısından falan. Ben 2.1 kullandım gayet iyiydi. 2.2 yi tahmin edemiyorum.

Ama HTC yavaş yavaş hepsini 2.2 ye geçiriyor. Artı olarak çok kaliteli malzeme kullanıyor. Android in iPhone4 ü diyebilirim HTC için. Apple nasıl kalite malzeme kullanıyorsa HTC de öyle.

www.gsmarena.com a girin telefonların ağırlıklarına bakın anlarsınız malzeme kalitesini...
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Dracos 8 yıl
Erasmus78

İşte Android işletim sisteminin ve bu sistemin kullanıcılarının en büyük sorunu bu. Yazılım güncelleme...
Tamamen üreticilerin insafına kalmış durumdalar. Üreticilerin de işi zor. Zira her model için arayüzün yeniden yazılması çok zor ve maliyetli bir iş.
Bu yüzden diyorum ki bu şekilde gidecekse Android'in işi çok zor.




iphone 1g şu an ios 4.2 de zaten, apple sürekli güncelliyor değil mi, iphone 2g sanki bir sonraki nesilde uçurulmayacak, öyle bir fanatizmle savunuyorsunuz ki gören apple diğerleri gibi değil hala 10 sene önceki aletini bile düşünüyor sanar, şahsen iphone arayüzünü de ben beğenmiyorum aleti açında direk menünün açık olması bence saçma birşey, symbian moda olunca etrafta herkes farklı temalarla geziyordu kişiselleştirilebiliyordu yani alet, ben iphone un arayüzünü sevmiyorum ve değiştirmek istiyorum ama değiştiremiyorum mesela, android de wm de istediğin arayüzü kurabiliyor musun evet, ee yani, bir sonraki nesilde iphone da da kişiselleştirilebilir arayüz gelse istediğiniz gibi menü oluştursanız büyük saatli falan ana ekran gelse bu sefer de onu savunacaksınız, geçin bunları yani büyüyün artık, sektörde pazarı oluşturan farklı kesimler var herkes 1500 lira vermek istemiyor telefona zaten senede bir değiştiriyorum vs. gibi sebeplerden dolayı, ona göre eski bir komut seti kullanan dahili grafik çipi olmayan düz bir işlemciyle mesela qualcomm msm7225 ile de telefon yapıldığı gibi snapdragon ile de yapılıyor, birisi 500 lira oluyor diğeri 1500 lira oluyor apple ile aynı segmentte oynuyor satışları azdır aynıdır fazladır orasına girmiyorum, ama farklı kesimleri düşünüyorlar, herkes apple gibi yapsın sadece belli insanlar eline böyle pda tipi cihazlar geçirsin değil mi, saçmalamayın, hatta şu an ms de aynı şeye oynadığından android pazarda orta ve alt segmentin lideri olur eğer ms cihazların fiyatları pahalı tutulursa


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seref35 8 yıl
@OverClocKing valla bnde bekliyorum kasım sonuna kadar gelmezse i4 almayı düşünüyorum bu arada bu legend kaldırırmı 2.2 yi :D
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Erasmus78 8 yıl
İşte Android işletim sisteminin ve bu sistemin kullanıcılarının en büyük sorunu bu. Yazılım güncelleme...
Tamamen üreticilerin insafına kalmış durumdalar. Üreticilerin de işi zor. Zira her model için arayüzün yeniden yazılması çok zor ve maliyetli bir iş.
Bu yüzden diyorum ki bu şekilde gidecekse Android'in işi çok zor.
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OverClocK1ng 8 yıl
Ya Legend i bırak ta şu Desire HD acaba Türkiye'ye gelecek mi çok merak ediyorum.
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megaramazan 8 yıl
Sonunda bi aciklama yaptilar sevindim
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seref35 8 yıl
legend kullancıları için güzel bi haber fakat 600 mhz işlemci ve 384 mb ram biraz sorun çıkartmazmı? dh kullanıcıları ve knight arkadaşım
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