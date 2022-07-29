HTC, metaverse'de anime avatarlar oluşturmak için Japon firmayla anlaştı

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Metaverse, büyük şirketlerin de dahil olmasıyla adını sıkça duyurmaya devam ediyor. Geçen ay metaverse odaklı akıllı telefon olan HTC Desire 22 Pro modelini tanıtmasının ardından şimdi de bu sektör için Pixiv ile anlaştı.

Metaverse için HTC'den yeni anlaşma

Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC, anime tarzı 3D avatarlarını metaverse platformu olan VIVERSE'de başlatmak için Pixiv ile ortaklık kuruyor.

VIVERSE Başkanı Joseph Lin, Pixiv ile yapılan ortaklığın platformadaki karakter sayısını hızla arttıracağını dile getirdi. Anime ve manga stillerini de tercih eden kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağını da sözlerine ekledi.

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Pixiv tarafından 2018’de başlatılan ve kullanıcıların 3D karakterleri özelleştirmesini olanak tanıyan 3D projesi olan VRoid, günde şu anda 10.000’den fazla avatar üretiyor.

Basın açıklamasına göre Pixiv'in, 81 milyondan fazla kullanıcısı ve 100 milyondan fazla sanat eseri var. Japon tarzı illüstrasyon, manga ve kurguya odaklanan Pixiv, metaverse alanına giriş yaparak daha çok kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

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HTC, metaverse için Japon firmasıyla anlaştı