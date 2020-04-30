HTC'nin yeni telefonunun tasarımı ortaya çıktı

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Eski günlerini mumla arayan HTC hem finansal durumunu iyileştirmek hem de insanların gözündeki imajını düzeltmek için büyük çaba sarf ediyor. Tayvanlı şirket piyasaya sürmeyi planladığı yeni telefonuyla kendinden beklenen geri dönüşü yapmak niyetinde.

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HTC Desire 20 Pro adı altında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın tasarımı ortaya çıktı. Taslak çizimi karşımızda duran akıllı telefonun ön yüzü OnePlus 8, arka paneli ise Xiaomi Mi 10'a benziyor. Daha önce sızdırılan bilgilerde de bu yöndeydi.

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Amiral gemisi olmayacak

Cihazın ana kamera modülü dört görüntü sensörü içerecek. Dikey olarak konumlanan kamera ünitesine LED flaşın eşlik ettiğini görüyoruz. HTC Desire 20 Pro'nun parmak izi tarayıcısı arka panelinde yer alacak. Bu da amiral gemisi seviyesinde olmayacağını doğruluyor.

Bayamo kod adına sahip cihaz Qualcomm Snapdragon 660 ve 6 GB RAM ile güçlendirilecek. HTC Desire 20 Pro'nun kısa süre önce GeekBench veritabanında listelenmesi de zaten bu bilgileri onaylamıştı. Son olarak akıllı telefonun kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacağını belirtelim.

https://www.xda-developers.com/htc-desire-20-pro-leaks-hole-punch-display-quad-rear-cameras/

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