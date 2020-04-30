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    HTC'nin yeni telefonunun tasarımı ortaya çıktı

    Eski günlerine dönüş yapmak isteyen HTC yeni çıkaracağı telefonla bu yöndeki ilk adımını atacak. HTC Desire 20 Pro adı altında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın tasarımı sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    HTC'nin yeni telefonunun tasarımı ortaya çıktı
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    Eski günlerini mumla arayan HTC hem finansal durumunu iyileştirmek hem de insanların gözündeki imajını düzeltmek için büyük çaba sarf ediyor. Tayvanlı şirket piyasaya sürmeyi planladığı yeni telefonuyla kendinden beklenen geri dönüşü yapmak niyetinde.

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    HTC Desire 20 Pro adı altında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın tasarımı ortaya çıktı. Taslak çizimi karşımızda duran akıllı telefonun ön yüzü OnePlus 8, arka paneli ise Xiaomi Mi 10'a benziyor. Daha önce sızdırılan bilgilerde de bu yöndeydi.

    HTC'nin yeni telefonunun tasarımı ortaya çıktı
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    Amiral gemisi olmayacak

    Cihazın ana kamera modülü dört görüntü sensörü içerecek. Dikey olarak konumlanan kamera ünitesine LED flaşın eşlik ettiğini görüyoruz. HTC Desire 20 Pro'nun parmak izi tarayıcısı arka panelinde yer alacak. Bu da amiral gemisi seviyesinde olmayacağını doğruluyor.

    Bayamo kod adına sahip cihaz Qualcomm Snapdragon 660 ve 6 GB RAM ile güçlendirilecek. HTC Desire 20 Pro'nun kısa süre önce GeekBench veritabanında listelenmesi de zaten bu bilgileri onaylamıştı. Son olarak akıllı telefonun kutudan Android 10 işletim sistemiyle çıkacağını belirtelim.



    https://www.xda-developers.com/htc-desire-20-pro-leaks-hole-punch-display-quad-rear-cameras/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 48 dk.
    şu arka kısmı kamera düzenini yapmayan firma kaldı mı? baydı da artık o yüzden soruyorum
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 sa.
    500 dolara sd720G vermeye çalışırlar kesin
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