HTC U serisi akıllı telefonlar geri geliyor: Yeni model göründü

Cihaz, Geekbench'te tek çekirdekli işlem testinde 933 puan, çok çekirdekli işlem testinde ise 2.351 puan elde etti. HTC markası hatırlayacağınız üzere en son U serisi akıllı telefonunu 2020 yılında piyasaya sürmüştü.
Son U serisi telefon üç yıl önce çıktı
Söz konusu model Qualcomm Snapdragon 765 platformundan güç alan HTC U20 5G idi. Cihazda ayrıca 6.8 inç FHD+ ekran, 8 GB RAM ve 5.000 mAh pil bulunuyordu. Ana kamera sistemi 48 + 8 + 2 + 2 megapiksel sensör içerirken, ön tarafında 32 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmişti.
HTC U23 Pro 5G'nin ekran, batarya ve kamera özellikleri henüz bilinmiyor. Akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi de yok. Tüm bu detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah