Tam Boyutta Gör HTC'nin yeni bir orta sınıf akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 12 GB RAM ve Android 13 içeren HTC U23 Pro 5G isimli model Geekbench veritabanında ortaya çıktı.

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Cihaz, Geekbench'te tek çekirdekli işlem testinde 933 puan, çok çekirdekli işlem testinde ise 2.351 puan elde etti. HTC markası hatırlayacağınız üzere en son U serisi akıllı telefonunu 2020 yılında piyasaya sürmüştü.

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Son U serisi telefon üç yıl önce çıktı

Söz konusu model Qualcomm Snapdragon 765 platformundan güç alan HTC U20 5G idi. Cihazda ayrıca 6.8 inç FHD+ ekran, 8 GB RAM ve 5.000 mAh pil bulunuyordu. Ana kamera sistemi 48 + 8 + 2 + 2 megapiksel sensör içerirken, ön tarafında 32 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmişti.

HTC U23 Pro 5G'nin ekran, batarya ve kamera özellikleri henüz bilinmiyor. Akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi de yok. Tüm bu detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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HTC U serisi akıllı telefonlar geri geliyor: Yeni model göründü