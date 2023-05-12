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    HTC U23 Pro çıkış tarihi netleşti: HTC geri mi dönüyor?

    HTC'nin merakla beklenen telefonu HTCU 23 Pro'nun çıkış tarihi netlik kazandı. Orta üst seviye rekabetine dahil olacak model, çok yakında geliyor. İşte detaylar
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    HTC U23 Pro çıkış tarihi netleşti: HTC geri mi dönüyor? Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar amiral gemisi telefonları ile başarılı işlere imza atan HTC, günümüzde adını daha az duymaya başladığımız bir cep telefonu markası haline geldi. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Hatırlayacağınız üzere HTC U23 Pro isimli yeni bir modelin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. An itibariyle orta üst sınıf rekabete dahil olacak telefonun çıkış tarihi resmiyet kazandı.

    HTC U23 Pro çıkış tarihi netleşti

    HTC tarafından paylaşılan son teaser görseli, yaklaşmakta olan HTC U23 Pro'nun 18 Mayıs 2023 tarihinde vitrine çıkacağını doğruluyor. Görüntüye dikkatli bakıldığında ise, telefonun düz kenarlara ve ortalanmış delikli ekrana sahip olacağını görüyoruz. Bilmeyenler için U23 Pro, HTC'nin VIVERSE olarak adlandırılan metaverse platformuna dayalı olacak. Dolayısıyla çeşitli VR özellikleriyle karşılaşabiliriz.

    Yakın zamanlı sızıntılara HTC U23 Pro, ön tarafta 120Hz AMOLED ekran, kaputun altında 12 GB RAM ve 512GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alacak. Ayrıca kablosuz şarj desteğine sahip 4.500mAh pil içerecek telefonda, OIS özellikli 108MP birincil ve yardımcı sensörlerden oluşan dörtlü kamera kurulumu bulunacak.

    HTC U23 Pro hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki hafta düzenlenecek lansman etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Peki siz bu konuda ne düşüyorsunuz? HTC tekrar akıllı telefona rekabetine dahil olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 7 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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