Tam Boyutta Gör Bir zamanlar amiral gemisi telefonları ile başarılı işlere imza atan HTC, günümüzde adını daha az duymaya başladığımız bir cep telefonu markası haline geldi. Ancak bu durum çok yakında değişebilir. Hatırlayacağınız üzere HTC U23 Pro isimli yeni bir modelin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. An itibariyle orta üst sınıf rekabete dahil olacak telefonun çıkış tarihi resmiyet kazandı.

HTC U23 Pro çıkış tarihi netleşti

HTC tarafından paylaşılan son teaser görseli, yaklaşmakta olan HTC U23 Pro'nun 18 Mayıs 2023 tarihinde vitrine çıkacağını doğruluyor. Görüntüye dikkatli bakıldığında ise, telefonun düz kenarlara ve ortalanmış delikli ekrana sahip olacağını görüyoruz. Bilmeyenler için U23 Pro, HTC'nin VIVERSE olarak adlandırılan metaverse platformuna dayalı olacak. Dolayısıyla çeşitli VR özellikleriyle karşılaşabiliriz.

Yakın zamanlı sızıntılara HTC U23 Pro, ön tarafta 120Hz AMOLED ekran, kaputun altında 12 GB RAM ve 512GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alacak. Ayrıca kablosuz şarj desteğine sahip 4.500mAh pil içerecek telefonda, OIS özellikli 108MP birincil ve yardımcı sensörlerden oluşan dörtlü kamera kurulumu bulunacak.

HTC U serisi akıllı telefonlar geri geliyor: Yeni model göründü 1 hf. önce eklendi

HTC U23 Pro hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki hafta düzenlenecek lansman etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Peki siz bu konuda ne düşüyorsunuz? HTC tekrar akıllı telefona rekabetine dahil olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

HTC U23 Pro çıkış tarihi netleşti: HTC geri mi dönüyor?