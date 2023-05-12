HTC U23 Pro çıkış tarihi netleşti: HTC geri mi dönüyor?

HTC U23 Pro çıkış tarihi netleşti
HTC tarafından paylaşılan son teaser görseli, yaklaşmakta olan HTC U23 Pro'nun 18 Mayıs 2023 tarihinde vitrine çıkacağını doğruluyor. Görüntüye dikkatli bakıldığında ise, telefonun düz kenarlara ve ortalanmış delikli ekrana sahip olacağını görüyoruz. Bilmeyenler için U23 Pro, HTC'nin VIVERSE olarak adlandırılan metaverse platformuna dayalı olacak. Dolayısıyla çeşitli VR özellikleriyle karşılaşabiliriz.
Yakın zamanlı sızıntılara HTC U23 Pro, ön tarafta 120Hz AMOLED ekran, kaputun altında 12 GB RAM ve 512GB depolama ile eşleştirilen Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alacak. Ayrıca kablosuz şarj desteğine sahip 4.500mAh pil içerecek telefonda, OIS özellikli 108MP birincil ve yardımcı sensörlerden oluşan dörtlü kamera kurulumu bulunacak.
HTC U23 Pro hakkında merak edilen tüm detayların önümüzdeki hafta düzenlenecek lansman etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Peki siz bu konuda ne düşüyorsunuz? HTC tekrar akıllı telefona rekabetine dahil olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.