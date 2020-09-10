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    iPhone 12 bekleyenleri üzecek iddia: 15 Eylül'de tanıtılmayacak

    Herkes Apple'ın 15 Eylül'de düzenleyeceği lansmanda iPhone 12 serisini tanıtmasını bekliyor. Ancak sektörün sağlam duyumcularına göre yeni nesil iPhone'lar Ekim ayında sahneye çıkacak.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 12 bekleyenleri üzecek iddia: 15 Eylül'de tanıtılmayacak
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    Apple, 15 Eylül'de yeni cihazlarını tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Görünüşe bakılırsa şirketin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği lansman etkinliğinde yeni nesil iPhone modelleriyle tanışamayacağız.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple, iPhone 12'nin lansman tarihini yanlışlıkla açıklamış olabilir

    Daha önce Bloomberg editörü Mark Gurman ve teknoloji analisti Jon Prosser da bu yönde açıklamalar yapmıştı. Son olarak ünlü duyumcu Evan Blass da bu bilgiyi doğruladı.

    Ekim ayını beklememiz gerekecek

    Blass, ABD'li operatörlerden birinden gelen ve 5G'li yeni iPhone 12 için ön siparişlerin 20 Ekim'de sona ereceğini belirten bir e-posta görüntüsü yayınladı. Apple'ın genellikle bir hafta süreyle ön sipariş aldığını biliyoruz.

    Sonuç olarak yeni iPhone'ların bu tarihten bir hafta önce tanıtılacağı bildiriliyor. Yani 13 Ekim Salı günü. Zaten şirketin kendisi de iPhone 12'nin birkaç hafta gecikmeli olarak çıkacağını açıklamıştı.

    iPhone 12 bekleyenleri üzecek iddia: 15 Eylül'de tanıtılmayacak
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    15 Eylül'de neler tanıtılacak?

    Apple'ın 15 Eylül'deki lansman etkinliğinde en son iPad Pro modellerine benzer bir tasarıma kavuşacak yeni iPad Air'ı tanıtması bekleniyor.

    Ekinlikte sahneye çıkması beklenen bir diğer ürünün ise Apple Watch Series 6 olduğunu belirtelim. Cihaz OLED ekran, güncellenmiş işlemci ve gelişmiş sağlık özellikleri ile gelecek. Akıllı saatin kandaki oksijen seviyesini de ölçebileceği söyleniyor.



    Kaynakça https://twitter.com/evleaks/status/1303611817319690245 https://twitter.com/markgurman/status/1303359566042726400 https://twitter.com/jon_prosser/status/1303401961610448897 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cenkakay08 (cenk akay) 1 gün en beğenilen vedkum
    Aynen kardeşim hedef biziz. Milyonlarca sattığı avrupa, asya ve amerika pazarının bir değeri yok.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 gün vedkum
    bütün sırrı bozdun
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    venom.X (Muzaffer ALPI) 2 sa.
    Ülkemizde patron telefonu oldu iphone, çok parası olan alabilir, mi ve huawei pazarın yeni kralları 2k alacağınız bir telefon bile size fazlasıyla yetebiliyor.
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    formgonder2055 (regaip duman) 4 sa.
    apple batcak dedigimde kimse inanmadi. analiz yapti uzun uzun. bunlar ilk ayak sesleri. cin abd gerilimi iphone fiyatlarini ucurdu artik abdliler bile alamiyor. 500 dolar iphone 1200 dolara geldi daha da artacak ve batacak.
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    fotifoti (foti ) 4 sa.
    Şu lansmanın gecikmesine üzülecek bir hayat yaşayan adam nasıl bir hayat yaşamaktadır. sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim.
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    rayzmoon (tuncay yuksell) 12 sa. (düzenlendi)
    Satış politikası heyecan yapmak halbuki pek fark yok diğerlerinden ama alasim geldi şimdi
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    furkanta_resmi (Furkan Tasdelen) 13 sa.
    Yeni Macleri bekliyorum ben yemişim telefonunu
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 20 sa.
    Masaya Yansıyan Klavyeyi Koyabilmişlermi Merak Ediyorum :)
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    igetsky 1 gün
    15 inde kesin tanitiliyor sadece pre order biraz gecikmeli olacak us den bildiriyorum
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    mokoko_TR 1 gün
    ben sok ... iphone yi yiyemeden nası yaşayacağız ?
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 gün
    Ekime kadar kim öle kim kala
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    lucifered 1 gün yeni yorumcu
    Aman aman gerçekten ne üzüldüm he
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5132 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iphone 12, lansman ve
    3 etiket daha 15 eylül 13 Ekim Mobil Teknolojiler
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