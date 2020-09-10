iPhone 12 bekleyenleri üzecek iddia: 15 Eylül'de tanıtılmayacak

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Apple, 15 Eylül'de yeni cihazlarını tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Görünüşe bakılırsa şirketin önümüzdeki hafta gerçekleştireceği lansman etkinliğinde yeni nesil iPhone modelleriyle tanışamayacağız.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı"

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Apple, iPhone 12'nin lansman tarihini yanlışlıkla açıklamış olabilir

Daha önce Bloomberg editörü Mark Gurman ve teknoloji analisti Jon Prosser da bu yönde açıklamalar yapmıştı. Son olarak ünlü duyumcu Evan Blass da bu bilgiyi doğruladı.

Ekim ayını beklememiz gerekecek

Blass, ABD'li operatörlerden birinden gelen ve 5G'li yeni iPhone 12 için ön siparişlerin 20 Ekim'de sona ereceğini belirten bir e-posta görüntüsü yayınladı. Apple'ın genellikle bir hafta süreyle ön sipariş aldığını biliyoruz.

Sonuç olarak yeni iPhone'ların bu tarihten bir hafta önce tanıtılacağı bildiriliyor. Yani 13 Ekim Salı günü. Zaten şirketin kendisi de iPhone 12'nin birkaç hafta gecikmeli olarak çıkacağını açıklamıştı.

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15 Eylül'de neler tanıtılacak?

Apple'ın 15 Eylül'deki lansman etkinliğinde en son iPad Pro modellerine benzer bir tasarıma kavuşacak yeni iPad Air'ı tanıtması bekleniyor.

Ekinlikte sahneye çıkması beklenen bir diğer ürünün ise Apple Watch Series 6 olduğunu belirtelim. Cihaz OLED ekran, güncellenmiş işlemci ve gelişmiş sağlık özellikleri ile gelecek. Akıllı saatin kandaki oksijen seviyesini de ölçebileceği söyleniyor.

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