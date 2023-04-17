HTC Wildfire E2 Play tanıtıldı: Dörtlü kamera, büyük ekran ve 8 GB RAM

Tam Boyutta Gör HTC markası yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Sessiz sedasız duyurulan Wildfire E2 Play isimli model, damla çentikli 6.82 inç IPS ekran taşıyor. Söz konusu panel 720 x 1640 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 1500:1 kontrast oranı ve 450 nit parlaklığa sahip.

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Wildfire E2 Play, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Ayrıca microSD kart yuvası mevcut. Unisoc T606 işlemciyi temel alan cihaz kutudan Android 12 yüklü şekilde çıkıyor. Parmak izi tarayıcısı arka panele yerleştirilmiş. Yüz tanıma ile kilit açma özelliğini de destekliyor.

Dörtlü arka kamera

Akıllı telefonun ön yüzünde 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Arka kamera sistemi ise 48 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ver 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Modülün sağ üst köşesinde LED flaşa yer verildiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Wildfire E2 Play, 10W şarj destekli 4.600 mAh bataryaya ile geliyor. Diğer öne çıkan özelliklerini çift SIM yuvası, 4G VoLTE, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Siyah ve mavi renklerde sunulacak cihazın fiyat etiketi ve çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak özelliklerine bakılırsa bütçe dostu olacak.

Tam Boyutta Gör

HTC Wildfire E2 Play Özellikleri:

Ekran: 6.82 inç, IPS, 720 x 1640 piksel

6.82 inç, IPS, 720 x 1640 piksel İşlemci: Unisoc T606

Unisoc T606 Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 128, microSD desteği

128, microSD desteği Arka Kamera: 48 MP (ana), 5 MP (ultra geniş açılı) 2 MP (derinlik), 2 MP (makro)

48 MP (ana), 5 MP (ultra geniş açılı) 2 MP (derinlik), 2 MP (makro) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 4.600 mAh (10W şarj)

4.600 mAh (10W şarj) Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4G/5G), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, kulaklık girişi

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4G/5G), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, kulaklık girişi İşletim sistemi: Android 12

Android 12 Renk: Siyah, Mavi

Siyah, Mavi Boyutlar: 174.2 x 78.6 x 9.3 mm

174.2 x 78.6 x 9.3 mm Ağırlık: 210 gram

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