Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HTC Wildfire E2 Play tanıtıldı: Dörtlü kamera, büyük ekran ve 8 GB RAM

    HTC sessiz sedasız birş ekilde Wildfire E2 Play adlı yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Yeni model büyük ekran, dörtlü arka kamera sistemi ve 8 GB RAM gibi özellikleriyle öne çıkıyor.
    Oy Ver
    HTC Wildfire E2 Play tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    HTC markası yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Sessiz sedasız duyurulan Wildfire E2 Play isimli model, damla çentikli 6.82 inç IPS ekran taşıyor. Söz konusu panel 720 x 1640 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 1500:1 kontrast oranı ve 450 nit parlaklığa sahip.

    Wildfire E2 Play, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Ayrıca microSD kart yuvası mevcut. Unisoc T606 işlemciyi temel alan cihaz kutudan Android 12 yüklü şekilde çıkıyor. Parmak izi tarayıcısı arka panele yerleştirilmiş. Yüz tanıma ile kilit açma özelliğini de destekliyor.

    HTC Wildfire E2 Play tanıtıldı: İşte özellikleri

    Dörtlü arka kamera

    Akıllı telefonun ön yüzünde 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Arka kamera sistemi ise 48 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ver 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Modülün sağ üst köşesinde LED flaşa yer verildiğini belirtelim.

    HTC Wildfire E2 Play tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Wildfire E2 Play, 10W şarj destekli 4.600 mAh bataryaya ile geliyor. Diğer öne çıkan özelliklerini çift SIM yuvası, 4G VoLTE, 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi olarak sıralayabiliriz. Siyah ve mavi renklerde sunulacak cihazın fiyat etiketi ve çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak özelliklerine bakılırsa bütçe dostu olacak.

    HTC Wildfire E2 Play tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    HTC Wildfire E2 Play Özellikleri:

    • Ekran: 6.82 inç, IPS, 720 x 1640 piksel
    • İşlemci: Unisoc T606
    • Bellek: 8 GB
    • Depolama: 128, microSD desteği
    • Arka Kamera: 48 MP (ana), 5 MP (ultra geniş açılı) 2 MP (derinlik), 2 MP (makro)
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 4.600 mAh (10W şarj)
    • Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4G/5G), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, kulaklık girişi
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Renk: Siyah, Mavi
    • Boyutlar: 174.2 x 78.6 x 9.3 mm
    • Ağırlık: 210 gram
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    forwell flt 4060 huawei watch gt 2 bildirim gelmiyor d smart sinyal yok petekli eve doğalgaz sobası şarj dinamosu arızası rölantiyi etkiler mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız