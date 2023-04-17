HTC Wildfire E2 Play tanıtıldı: Dörtlü kamera, büyük ekran ve 8 GB RAM

Wildfire E2 Play, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Ayrıca microSD kart yuvası mevcut. Unisoc T606 işlemciyi temel alan cihaz kutudan Android 12 yüklü şekilde çıkıyor. Parmak izi tarayıcısı arka panele yerleştirilmiş. Yüz tanıma ile kilit açma özelliğini de destekliyor.
Dörtlü arka kamera
Akıllı telefonun ön yüzünde 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Arka kamera sistemi ise 48 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ver 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Modülün sağ üst köşesinde LED flaşa yer verildiğini belirtelim.
HTC Wildfire E2 Play Özellikleri:
- Ekran: 6.82 inç, IPS, 720 x 1640 piksel
- İşlemci: Unisoc T606
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128, microSD desteği
- Arka Kamera: 48 MP (ana), 5 MP (ultra geniş açılı) 2 MP (derinlik), 2 MP (makro)
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 4.600 mAh (10W şarj)
- Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4G/5G), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, kulaklık girişi
- İşletim sistemi: Android 12
- Renk: Siyah, Mavi
- Boyutlar: 174.2 x 78.6 x 9.3 mm
- Ağırlık: 210 gram
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