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    HTC Wildfire E3 Lite tanıtıldı: 2 yıl sonra gelen yeni model!

    HTC, bütçe odaklı akıllı telefonu Wildfire E3'ü 2021'de tanıtmıştı. İki yıl sonra HTC Wildfire E3 Lite modeli Afrika pazarında resmî olarak tanıtıldı.           
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    HTC Wildfire E3 Lite tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    HTC, giriş seviye akıllı telefonlar arasına giren Wildfire E3 Lite modelini Afrika’da tanıttı. HD+ ekran, büyük batarya, 13 megapiksel çift arka kamera ile gelen HTC Wildfire E3 Lite, ilk modelden iki yıl sonra karşımıza çıkıyor. İşte HTC Wildfire E3 Lite özellikleri:

    HTC Wildfire E3 Lite, 6.5 inç, HD+ çözünürlük, 60Hz yenileme hızı sunan su damlası çentikli LCD ekrana sahip. 1.6GHz hızda çalışan Unisoc SC9863 işlemciden güç alan telefon, 4GB RAM 64GB dahili depolama alanı (microSD kart yuvası mevcut) ile geliyor. Öndeki kamera 5MP. Arkada 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve LED flaştan oluşan kamera kurulumu mevcut. Yanda parmak izi okuyucu taşıyan telefon, 5000 mAh bataryaya sahip. Telefon, USB-C bağlantı noktasından şarj oluyor ancak 10w şarjı destekliyor.

    HTC Wildfire E3 Lite, ilk olarak Afrika’da satışa çıkacak. 3GB RAM 32GB depolama veya 4GB RAM 64GB depolama modeli olacak. Siyah ve mavi renk seçenekleri olacak. Telefonun fiyatı henüz belli değil.

    HTC Wildfire E3 Lite özellikleri

    HTC Wildfire E3 Lite özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.517 inç, 720x1600 (HD+) INCELL, 60Hz
    • İşlemci: SC9863 (4x A55 1.6GHz + 4x A55 1.2GHz)
    • Bellek: 3GB / 4GB
    • Depolama: 32GB / 64GB (microSD ile 256GB’a kadar)
    • Arka kamera: 13MP f/2.2 (birinci), 2MP (ikinci)
    • Ön kamera: 5MP f/2.0
    • Batarya: 5000 mAh, 5V/2A şarj
    • Bağlantı: 802.11n, Bluetooth 4.2, USB-C, 3.5mm kulaklık girişi
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Boyut ve ağırlık: 164.8 x 76.5 x 9.2mm, 218 g
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    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 17 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 18 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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