HTC Wildfire E3 Lite tanıtıldı: 2 yıl sonra gelen yeni model!

Tam Boyutta Gör HTC, giriş seviye akıllı telefonlar arasına giren Wildfire E3 Lite modelini Afrika’da tanıttı. HD+ ekran, büyük batarya, 13 megapiksel çift arka kamera ile gelen HTC Wildfire E3 Lite, ilk modelden iki yıl sonra karşımıza çıkıyor. İşte HTC Wildfire E3 Lite özellikleri:

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HTC Wildfire E3 Lite, 6.5 inç, HD+ çözünürlük, 60Hz yenileme hızı sunan su damlası çentikli LCD ekrana sahip. 1.6GHz hızda çalışan Unisoc SC9863 işlemciden güç alan telefon, 4GB RAM 64GB dahili depolama alanı (microSD kart yuvası mevcut) ile geliyor. Öndeki kamera 5MP. Arkada 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve LED flaştan oluşan kamera kurulumu mevcut. Yanda parmak izi okuyucu taşıyan telefon, 5000 mAh bataryaya sahip. Telefon, USB-C bağlantı noktasından şarj oluyor ancak 10w şarjı destekliyor.

HTC Wildfire E3 Lite, ilk olarak Afrika’da satışa çıkacak. 3GB RAM 32GB depolama veya 4GB RAM 64GB depolama modeli olacak. Siyah ve mavi renk seçenekleri olacak. Telefonun fiyatı henüz belli değil.

HTC Wildfire E3 Lite özellikleri

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Ekran: 6.517 inç, 720x1600 (HD+) INCELL, 60Hz

6.517 inç, 720x1600 (HD+) INCELL, 60Hz İşlemci : SC9863 (4x A55 1.6GHz + 4x A55 1.2GHz)

: SC9863 (4x A55 1.6GHz + 4x A55 1.2GHz) Bellek : 3GB / 4GB

: 3GB / 4GB Depolama : 32GB / 64GB (microSD ile 256GB’a kadar)

: 32GB / 64GB (microSD ile 256GB’a kadar) Arka kamera : 13MP f/2.2 (birinci), 2MP (ikinci)

: 13MP f/2.2 (birinci), 2MP (ikinci) Ön kamera : 5MP f/2.0

: 5MP f/2.0 Batarya : 5000 mAh, 5V/2A şarj

: 5000 mAh, 5V/2A şarj Bağlantı : 802.11n, Bluetooth 4.2, USB-C, 3.5mm kulaklık girişi

: 802.11n, Bluetooth 4.2, USB-C, 3.5mm kulaklık girişi İşletim sistemi: Android 12

Android 12 Boyut ve ağırlık: 164.8 x 76.5 x 9.2mm, 218 g

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HTC Wildfire E3 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri