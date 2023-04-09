HTC Wildfire E3 Lite tanıtıldı: 2 yıl sonra gelen yeni model!

HTC Wildfire E3 Lite, 6.5 inç, HD+ çözünürlük, 60Hz yenileme hızı sunan su damlası çentikli LCD ekrana sahip. 1.6GHz hızda çalışan Unisoc SC9863 işlemciden güç alan telefon, 4GB RAM 64GB dahili depolama alanı (microSD kart yuvası mevcut) ile geliyor. Öndeki kamera 5MP. Arkada 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve LED flaştan oluşan kamera kurulumu mevcut. Yanda parmak izi okuyucu taşıyan telefon, 5000 mAh bataryaya sahip. Telefon, USB-C bağlantı noktasından şarj oluyor ancak 10w şarjı destekliyor.
HTC Wildfire E3 Lite, ilk olarak Afrika’da satışa çıkacak. 3GB RAM 32GB depolama veya 4GB RAM 64GB depolama modeli olacak. Siyah ve mavi renk seçenekleri olacak. Telefonun fiyatı henüz belli değil.
HTC Wildfire E3 Lite özellikleri
- Ekran: 6.517 inç, 720x1600 (HD+) INCELL, 60Hz
- İşlemci: SC9863 (4x A55 1.6GHz + 4x A55 1.2GHz)
- Bellek: 3GB / 4GB
- Depolama: 32GB / 64GB (microSD ile 256GB’a kadar)
- Arka kamera: 13MP f/2.2 (birinci), 2MP (ikinci)
- Ön kamera: 5MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 5V/2A şarj
- Bağlantı: 802.11n, Bluetooth 4.2, USB-C, 3.5mm kulaklık girişi
- İşletim sistemi: Android 12
- Boyut ve ağırlık: 164.8 x 76.5 x 9.2mm, 218 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı