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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HTC Wildfire E3 tanıtıldı: İşte fiyatı

    HTC Wildfire E3 modelinde 6.51 inçlik IPS LCD ekran, Helio P22 yonga seti, 4GB RAM, 13MP ana sensör, 4000mAh kapasiteli batarya gibi mütevazi özellikler yer alıyor.
    15 Mart 2021, 11:05 (14 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HTC Wildfire E3 tanıtıldı: İşte fiyatı
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    Akıllı telefon dünyasının sönük yıldızı HTC ara sıra da olsa yeni modellerle pazar payı yoklamaya çalışıyor. Bir süredir Rusya odaklı çalışan firma bu hafta da yeni bir devam modeli duyurdu. HTC Wildfire E3 maliyete oynuyor.

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    HTC Wildfire E3 özellikleri ve fiyatı

    HTC Wildfire E3 modelinde 6.51 inçlik 720 x 1560 piksel çözünürlüğünde IPS ekran bizi karşılıyor. Su damlası şeklindeki çentik ile ekran nispeten çerçevesiz bir görünüm elde etmiş. Polikarbonat gövde elde konfrolu tutuş için kavisli bir yapıda tasarlanmış.

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    8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor. 4000mAh kapasiteli batarya ise 10W hızlı şarj ile destekleniyor.

    Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 13MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Çift SIM, parmak izi okuyucu, Bluetooth 4.2 gibi özellikleri olan HTC Wildfire E3 için 150 Avro başlangıç fiyatı mevcut.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/15/htc-wildfire-e3-with-6-5-inch-display-helio-p22-and-13mp-quad-cameras-launched/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2 yıl öncesinin orta sınıf işlemcisi, Bluetooth 4.2, hızlı bile sayılmayan sarj, 720p ekran. Tek iyi yanı 150 Euro olması ama onun da yığınla güncel rakibi bulunur.
    Şu işlemci çıktığında bile %30 daha değerliydi şirket. DH üyeleri birleşip ucuza kapatalım bari.
    2 yıl öncesinin orta sınıf işlemcisi, Bluetooth 4.2, hızlı bile sayılmayan sarj, 720p ekran. Tek iyi yanı 150 Euro olması ama onun da yığınla güncel rakibi bulu...
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    esmerbuyucu (E. B.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    HTC çalışanlarının yarısını 2017'de Google'a SATTI. U12+'tan sonra amiral gemi yapmamalarının nedeni budur. Kriptocuları hedef alan Exodus serisiyle bir şeyler denediler o da tutmadı sanırım.
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    High Sierra 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sanırım bu seri LG'nin W serisi ve Xiaomi'nin özel serileri gibi farklı bir distribütöre teslim edilerek üretiliyor. Çünkü htc amiral gemilerine son verdi, 2 tane Desire modeli ancak üretir hale geldi. Bu seri tamamen can suyu olarak kullanılıyor.
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    Sedat. (S. Y.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yahu bu HTC'nin çok kral telefonları vardı.. Öyle özellik bakımından da değil sadece, tasarım olarakta çok güzeldi herkesin elindeydi.. Hızlı yükselip, daha hızlı yok olup gittiler resmen.
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Htc bitmiş...
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    pckobat_78 (Fatih ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Htc ilgili departmanının hayattaki amacı nasıl daha çok batarız. Ne yapsakta satamasak. Nasıl bir cihaz çıkarsak insanlar bize güler?
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2 yıl öncesinin orta sınıf işlemcisi, Bluetooth 4.2, hızlı bile sayılmayan sarj, 720p ekran. Tek iyi yanı 150 Euro olması ama onun da yığınla güncel rakibi bulunur.
    Şu işlemci çıktığında bile %30 daha değerliydi şirket. DH üyeleri birleşip ucuza kapatalım bari.
    Yanıtla +5
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