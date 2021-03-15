HTC Wildfire E3 tanıtıldı: İşte fiyatı

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Akıllı telefon dünyasının sönük yıldızı HTC ara sıra da olsa yeni modellerle pazar payı yoklamaya çalışıyor. Bir süredir Rusya odaklı çalışan firma bu hafta da yeni bir devam modeli duyurdu. HTC Wildfire E3 maliyete oynuyor.

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HTC Wildfire E3 özellikleri ve fiyatı

HTC Wildfire E3 modelinde 6.51 inçlik 720 x 1560 piksel çözünürlüğünde IPS ekran bizi karşılıyor. Su damlası şeklindeki çentik ile ekran nispeten çerçevesiz bir görünüm elde etmiş. Polikarbonat gövde elde konfrolu tutuş için kavisli bir yapıda tasarlanmış.

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8 adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor. 4000mAh kapasiteli batarya ise 10W hızlı şarj ile destekleniyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 13MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Çift SIM, parmak izi okuyucu, Bluetooth 4.2 gibi özellikleri olan HTC Wildfire E3 için 150 Avro başlangıç fiyatı mevcut.

https://www.gizmochina.com/2021/03/15/htc-wildfire-e3-with-6-5-inch-display-helio-p22-and-13mp-quad-cameras-launched/

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