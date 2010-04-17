HTC, yeni cihazının isimlendirilmesi için Facebook'da anket açtı

Haber Editörü
HTC firmasının, resmi Facebook sayfasında bir anket yayınladığı ortaya çıktı.
Görünen o ki HTC, yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor ve cihaza Jovi, Zeal, Wildfire ve Festi isimlerinden hangisinin verileceği kararını teknoloji meraklılarına bırakmış durumda. Wildfire %48 oyla birinciliğini korurken Zeal %25, Jovi %19 ve Festi %9 oyla Wildfire'ı takip ediyor. Siz de oy vererek katkıda bulunmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Telefonun hangi işletim sistemini kullanacağı ve teknik özellikleri hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor.
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HTC dunyanin en iyi smartphone ureticilerinden biri. Bir tek apple iphone rakip olabilir baska hic bir marka dengi degil. (samsung bazi yeni guzel urunleri cikti. dengi demek icin onlarida once bir gormek lazim)
Kullandigi yazilima gelince HTC telefonlar ya windows yada google android isletim sistemiyle geliyorlar. iphone haric en ileri smartphonlerin yazilimlari bunlar. Bunlarin masaustunden nasil bir dandiklik sonucuna vardiginizi anliyamadim. bilmeden bos konusmaniza veriyorum.