HTC, yeni cihazının isimlendirilmesi için Facebook'da anket açtı

HTC firmasının, resmi Facebook sayfasında bir anket yayınladığı ortaya çıktı.

Görünen o ki HTC, yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor ve cihaza Jovi, Zeal, Wildfire ve Festi isimlerinden hangisinin verileceği kararını teknoloji meraklılarına bırakmış durumda. Wildfire %48 oyla birinciliğini korurken Zeal %25, Jovi %19 ve Festi %9 oyla Wildfire'ı takip ediyor. Siz de oy vererek katkıda bulunmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Telefonun hangi işletim sistemini kullanacağı ve teknik özellikleri hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor.