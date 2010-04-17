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HTC, yeni cihazının isimlendirilmesi için Facebook'da anket açtı

9 yıl
7,5b
1
6
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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HTC firmasının, resmi Facebook sayfasında bir anket yayınladığı ortaya çıktı.

Görünen o ki HTC, yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor ve cihaza Jovi, Zeal, Wildfire ve Festi isimlerinden hangisinin verileceği kararını teknoloji meraklılarına bırakmış durumda. Wildfire %48 oyla birinciliğini korurken Zeal %25, Jovi %19 ve Festi %9 oyla Wildfire'ı takip ediyor. Siz de oy vererek katkıda bulunmak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Telefonun hangi işletim sistemini kullanacağı ve teknik özellikleri hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor.


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darkaura 9 yıl
Bu arada anketteki isimlerin hepsi birbirinden kotu. Bir tek wildfire bir seye benziyor onun icin oylarin yariya yakinini toplamis ama wildfireda fazla immature kaciyor.
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darkaura 9 yıl
Bir markaya urune hic kullanmadan gormeden nasil bu kadar kolay camur atilabiliyorsunuz, hayret ediyorum walla. Hic kullanmadiginizdan eminim cunku kullanmis olsaniz bu laflari sarf edemezdiniz.
HTC dunyanin en iyi smartphone ureticilerinden biri. Bir tek apple iphone rakip olabilir baska hic bir marka dengi degil. (samsung bazi yeni guzel urunleri cikti. dengi demek icin onlarida once bir gormek lazim)
Kullandigi yazilima gelince HTC telefonlar ya windows yada google android isletim sistemiyle geliyorlar. iphone haric en ileri smartphonlerin yazilimlari bunlar. Bunlarin masaustunden nasil bir dandiklik sonucuna vardiginizi anliyamadim. bilmeden bos konusmaniza veriyorum.
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Bul3nt 9 yıl
silinsin
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