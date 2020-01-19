Huawei, 2019'da Samsung'dan fazla 5G destekli telefon sattı

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Huawei, 2019'un Aralık ayı itibariyle 6.9 milyon adet 5G destekli akıllı telefon sevkiyatı yaptı. Çinli şirket geçen yıl ABD ambargosuna maruz kalmasına rağmen iyi bir performans çizmiş gibi görünüyor.

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Huawei'nin elde ettiği başarıyı önemli kılan bir başka neden ise 5G özellikli akıllı telefon sevkiyatında Samsung'u geride bırakması. Güney Koreli şirket 2019'da 6.7 milyon 5G destekli telefon sevkiyatına imza attı.

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Samsung 5, Huawei 8 model sundu

Samsung'un geçen yılki 5G'li telefon portföyünde Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 5G, Galaxy Note 10 Plus 5G, Galaxy Fold 5G ve Galaxy A90 5G olmak üzere beş adet telefon bulunuyordu.

Huawei ise geçen yıl Huawei Mate 30 Pro 5G, Mate 30 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 20 X (5G), Nova 6 5G, Mate X, Honor V30 Pro ve Honor V30 dahil olmak üzere beşinci nesil ağları destekleyen sekiz model çıkardı.

https://www.xda-developers.com/huawei-claims-they-sold-more-5g-smartphones-in-2019-than-samsung/

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