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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, 2019'da Samsung'dan fazla 5G destekli telefon sattı

    Huawei, Aralık ayı sonu itibariyle 5G destekli akıllı telefon sevkiyatlarının 6.9 milyon adedi geçtiğini duyurdu. Şirket bu performansıyla en büyük rakiplerinden biri olan Samsung'u geride bıraktı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, 2019'da Samsung'dan fazla 5G destekli telefon sattı
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    Huawei, 2019'un Aralık ayı itibariyle 6.9 milyon adet 5G destekli akıllı telefon sevkiyatı yaptı. Çinli şirket geçen yıl ABD ambargosuna maruz kalmasına rağmen iyi bir performans çizmiş gibi görünüyor.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A41 ve A31'in detayları ortaya çıkmaya başladı"

    Huawei'nin elde ettiği başarıyı önemli kılan bir başka neden ise 5G özellikli akıllı telefon sevkiyatında Samsung'u geride bırakması. Güney Koreli şirket 2019'da 6.7 milyon 5G destekli telefon sevkiyatına imza attı.

    Huawei, 2019'da Samsung'dan fazla 5G destekli telefon sattı
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    Samsung 5, Huawei 8 model sundu

    Samsung'un geçen yılki 5G'li telefon portföyünde Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 5G, Galaxy Note 10 Plus 5G, Galaxy Fold 5G ve Galaxy A90 5G olmak üzere beş adet telefon bulunuyordu.

    Huawei ise geçen yıl Huawei Mate 30 Pro 5G, Mate 30 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 20 X (5G), Nova 6 5G, Mate X, Honor V30 Pro ve Honor V30 dahil olmak üzere beşinci nesil ağları destekleyen sekiz model çıkardı.



    https://www.xda-developers.com/huawei-claims-they-sold-more-5g-smartphones-in-2019-than-samsung/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 gün yeni yorumcu
    Huawei'nin arkasındaki en büyük güç Çinli kullanıcılar. ABD boykotunda bile en önce Çinli kullanıcılar Huawei telefonlarının yanında durdular ve markalarını ayakta tutmak için hepsi Huawei marka telefondan aldı. Bizde böyle bir şey olsa ilk önce kendi marka telefonlarımızı camlardan atar üzerinden araba ile geçeriz şirin gözükmek için.

    Bakınız: Vestel boykotu...
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