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    Huawei, alt seviyede 5G modem tedariğini MediaTek ve Samsung’dan yapacak

    5G teknolojisinin uygun fiyatlı akıllı telefonlara da yayılmaya başlaması üreticilerin 5G modem tedariğini arttırmasına neden oluyor. Huawei iki firmadan 5G modem tedariği yapacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei, alt seviyede 5G modem tedariğini MediaTek ve Samsung’dan yapacak
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    5G teknolojileri konusunda ilk adımı atan ve amiral gemilerinde kullanmak üzere 5G modemini tasarlayan Huawei, artan ambargolar nedeniyle sıkıntıya girdi. Alt seviyede yaşanacak 5G yarışında geride kalmak istemeyen firma strateji değiştiriyor.

    İki firma avantajlı durumda

    Hali hazırda Huawei’nin iki farklı 5G modemi yer alıyor. HiSense tarafından tasarlanan Balong 5G01 ve Balong 5000 modemleri firmanın amiral gemisi ile üst seviye yonga setlerinde kullanılıyor. Daha alt seviyeler için çözümü mevcut değil.

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    ABD ambargosu nedeniyle Qualcomm ile alış verişinin imkansız hale geleceğini düşünen Huawei bu nedenle sıkıntısız tedarik yapacağı firmalar arıyor. Şu anda Samsung ve MediaTek firmaları ilk sırada.

    Samsung’un hali hazırda Exynos Modem 5100 ve Exynos Modem 5123 modemleri mevcut. MediaTek de Dimensity serisinde kendi modemlerini kullanıyor. Gelecek dönemde Huawei cihazlarında bu modemleri görebiliriz.

    Huawei’nin planladığı bu strateji değişimi elbette Samsung ve MediaTek’in işine yarayacak. Bu iki firma hali hazırda farklı müşterilere yonga seti tedariği yapıyordu. Huawei’nin yüksek satış rakamları önemli bir katkı anlamına geliyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-huawei-low-mid-range-5g-modem-supplier/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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