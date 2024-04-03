Huawei FreeLace Pro 2 akıllı gürültü engelleme ile geliyor

Tam Boyutta Gör Huawei’nin yeni boyun bantlı kablosuz kulaklığı Huawei FreeLace Pro 2, global web sayfasını açmasının ardından Çin’de ön siparişe başladı. Kulaklık akıllı gürültü engelleme özelliği ile geliyor.

Huawei FreeLace Pro 2 özellikleri ve fiyatı

Huawei FreeLace Pro 2 kulaklık modeli 10.8mm sürücüler barındırıyor. Çift magnet sürücüler düşük ve orta frekansları yüzde 50 daha arttırıyor. Böylece 15Hz bass seviyesine ulaşabiliyor. LDAC ve L2HC kodeklerine destek sunuluyor.

Huawei sürpriz peşinde 3 gün önce eklendi

Kulalık ANC 2.0 adında akıllı bir gürültü engelleme ile geliyor. Yapay zekâ algoritması dış ortamın gürültü seviyesine göre engellemenin gücünü azaltıp arttırabiliyor. Ayrıca görüşme esnasında da aynı teknoloji devreye giriyor.

Tek şarj ile 25 saate kadar kullanılabilen cihaz 5 dakikalık şarj ile 5 saatlik süre elde ediyor. Sap içerisinde yer alan USB-C portu ile kolayca şarj olabiliyor. Telefonda ise TG fonksiyonunun desteklenmesi gerekiyor ve anlık eşleşebiliyor. Huawei FreeLace Pro 2 modeli 96$ fiyat etiketine sahip.

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Huawei FreeLace Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı