Huawei FreeLace Pro 2 akıllı gürültü engelleme ile geliyor

Huawei FreeLace Pro 2 özellikleri ve fiyatı
Huawei FreeLace Pro 2 kulaklık modeli 10.8mm sürücüler barındırıyor. Çift magnet sürücüler düşük ve orta frekansları yüzde 50 daha arttırıyor. Böylece 15Hz bass seviyesine ulaşabiliyor. LDAC ve L2HC kodeklerine destek sunuluyor.
Kulalık ANC 2.0 adında akıllı bir gürültü engelleme ile geliyor. Yapay zekâ algoritması dış ortamın gürültü seviyesine göre engellemenin gücünü azaltıp arttırabiliyor. Ayrıca görüşme esnasında da aynı teknoloji devreye giriyor.
Tek şarj ile 25 saate kadar kullanılabilen cihaz 5 dakikalık şarj ile 5 saatlik süre elde ediyor. Sap içerisinde yer alan USB-C portu ile kolayca şarj olabiliyor. Telefonda ise TG fonksiyonunun desteklenmesi gerekiyor ve anlık eşleşebiliyor. Huawei FreeLace Pro 2 modeli 96$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...