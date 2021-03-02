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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei AppGallery 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

    Huawei AppGallery farklı promosyonların da etkisiyle 2020 yılını 530 milyon aylık aktif kullanıcı ve 384 milyar civarında indirme sayısı ile kapatmayı başardı.
    02 Mart 2021, 19:00 (5 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei AppGallery 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    ABD ambargosu sonrasında Google ile yollarını ayırmak zorunda kalan Huawei hızlı bir şekilde AppGallery platformunu geliştirmiş ve kendi mobil servislerini hayata geçirmişti. AppGallery mağazası büyümeye devam ediyor.

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    Huawei AppGallery ne kadar kullanıcıya sahip?

    Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei AppGallery mağazası aylık 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. 2020 yılında toplam uygulama indirme de 384 milyar ile yüzde 83 artış gösterdi. Oyun indirmeleri ise yüzde 500 civarında arttı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı"

    2019 yılında bir milyon kullanıcı sayısını geçen 25 ülke varken şimdi 5 kıtada 42 ülkeye ulaştı. Geliştirici tarafında ise 2.3 milyon rakamına erişilmiş. 2019 yılına göre yüzde 77 civarında bir artış var.

    Huawei ekosisteminin büyümesi için haliyle yeni kullanıcı girişi gerekiyor ancak üretim sıkıntısına giren firmanın bu yıl büyük yaşayacağı öngörülüyor. Bu bakımdan uygulama ekosistemi de sıkıntıya girecek. Yıl içerisinde farklı markalarla yapılacak ortaklıklar en azından uygulama ekoesistemini ayakta tutabilir.



    https://www.gsmarena.com/huawei_appgallery_now_has_over_530_million_active_users-news-47990.php
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    F ferrumd (TC Demir) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kullanıyorum, memnunum.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    mağazayı görüntülemek ve uygulama indirmek için zorunlu olarak hesap açtırmıyor. Bu yönden tercihim. Sırf google play storedan bir uygulama indiricem diye 50 tane google hesabı açıp silmiştim öncesinde.
    Yanıtla +1
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    V V4LKyR 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İşte bunlar hep Çin'in nüfus gücü...
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    500 milyonu çindedir
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    C chnyldz03 5 gün ( Mesaj Silindi )
    çin dışında doğru düzgün oyun yok ayrıca uygulamaların çoğundan bildirim gelmiyor hms entegre değil yani kısaca boş
    Yanıtla +1
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    E Elektrikliarabasever 5 gün ( Mesaj Silindi )
    %80 i Çin kaynaklıdır kullanıcıların...
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    X X4eros 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sadece uygulama indirince beleş internet kupon falan verdiği zaman kullanıyordum yoksa yüzüne bakmak bile gereksiz
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