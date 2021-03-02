Huawei AppGallery 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

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ABD ambargosu sonrasında Google ile yollarını ayırmak zorunda kalan Huawei hızlı bir şekilde AppGallery platformunu geliştirmiş ve kendi mobil servislerini hayata geçirmişti. AppGallery mağazası büyümeye devam ediyor.

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Huawei AppGallery ne kadar kullanıcıya sahip?

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei AppGallery mağazası aylık 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. 2020 yılında toplam uygulama indirme de 384 milyar ile yüzde 83 artış gösterdi. Oyun indirmeleri ise yüzde 500 civarında arttı.

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2019 yılında bir milyon kullanıcı sayısını geçen 25 ülke varken şimdi 5 kıtada 42 ülkeye ulaştı. Geliştirici tarafında ise 2.3 milyon rakamına erişilmiş. 2019 yılına göre yüzde 77 civarında bir artış var.

Huawei ekosisteminin büyümesi için haliyle yeni kullanıcı girişi gerekiyor ancak üretim sıkıntısına giren firmanın bu yıl büyük yaşayacağı öngörülüyor. Bu bakımdan uygulama ekosistemi de sıkıntıya girecek. Yıl içerisinde farklı markalarla yapılacak ortaklıklar en azından uygulama ekoesistemini ayakta tutabilir.

https://www.gsmarena.com/huawei_appgallery_now_has_over_530_million_active_users-news-47990.php

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