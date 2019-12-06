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    Huawei artık Samsung’a bağımlı olmaktan kurtulacak

    China Manufacturing 2025 adındaki program kapsamında gelişme gösterecek bölgesel yonga tasarımcıları Huawei’nin dışa olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei artık Samsung’a bağımlı olmaktan kurtulacak
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    Teknoloji sektöründe var olmak isteyen firmaların önüne iki seçenek oluyor. Ya büyük yatırımlar ve emek harcayarak bileşenleri kendi üretiyor ya da üçüncü taraf firmalara bağımlı kalarak tedariğini buradan yapıyor.

    Büyük ortaklık bitebilir

    Hitap ettiği sektöre göre tamamen bağımsız hale gelmiş firmalar mevcut. Huawei, Apple, Samsung gibi pek çok firma ise birbirlerinden veya diğer firmalardan tedarik yaparak ilerliyor. Bu bağımlı durum ABD-Çin ticaret savaşlarında olduğu gibi büyük problemlere sebep olabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Avast tarayıcı uzantısında risk tespit edildi"

    Çin yıllardır dış olan bağımlılığı azaltmak için devlet nezdinde büyük teşvikler veriyor ve bölgesel firmaların tüm ülkeye yetecek kapasiteye çıkmasını istiyor. Hükümet şimdi 6 yıllık bir kalkınma programı daha başlattı.

    Gelen bilgilere göre ithalata olan bağımlılığı azaltmak için 2025 yılına kadar sürecek China Manufacturing 2025 programı kapsamında bölgesel firmalara teşvikler sunulacak. Özellikle yonga tasarımı ve üretiminde atılım olması bekleniyor.

    Yonga tarafındaki gelişmeler DRAM ve NAND bileşenleri için Samsung’a bağımlı olmak zorunda kalan Huawei’ye avantaj sağlayacak. Yerli firmalardan tedarik yaparak Samsung’a bağımlılığını en aza indirebilecek.

    Bu gelişme elbette Samsung için iyi değil. Yarı iletken sektöründe Samsung’un en büyük müşterilerinden birisi Huawei. Zaten ortalama fiyatların düşmesi ile kötü günler yaşayan Samsung yarı iletken bölümü Huawei’nin kaybı sonucunda büyük sıkıntılara girebilir.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/06/samsung-may-lose-huawei-one-of-its-biggest-clients-in-the-next-5-years/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    dr-erkam89 6 gün yeni yorumcu
    Amerika tehdidinden kurtulursa eğer samsung'dan da kurtulur belki.. ama bunlar çinli, yaparlar bi şekilde
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    esmerbuyucu 6 gün
    Samsung bu durumda Apple'ı kaybetmek istemeyecektir yani bir bakıma muhtaciyet gibi.
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    koyunsayar 6 gün
    muhahah once trump a bagimliliktan kurtulsunlar
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