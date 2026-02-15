Giriş
    Huawei Band 11 Pro geliyor: İşte tasarımı

    Huawei, akıllı bileklik serisini yeni modelle genişletmeye hazırlanıyor. Huawei Smart Life uygulamasında tasarımı ortaya çıkan Huawei Band 11 Pro neler sunacak?

    Huawei Band 11 Pro geliyor: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Huawei, fitness bilekliği serisini yeniden güncellemeye hazırlanıyor olabilir. Mart ayında tanıtılan Huawei Band 10’un üzerinden neredeyse bir yıl geçmişken, şirketin kendi yazılımlarında yeni bir modele dair izler ortaya çıktı.

    Huawei Band 11 Pro ortaya çıktı

    Huawei Smart Life uygulamasında, Huawei Band 11 Pro adlı bir cihaz kaydı ortaya çıktı. Özellikle HarmonyOS sürümündeki arayüz, bilekliğin nihai tasarımını açıkça gösteriyor.

    Huawei Health uygulamasında görülen görsellere göre Band 11 Pro, daha rafine bir tasarım anlayışı benimsiyor. Gövde çevresinde kavisli hatlar dikkat çekerken, çerçevenin metalik bir kaplamaya sahip olduğu anlaşılıyor. 

    Huawei Band 11 Pro geliyor: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin bu model içini örgülü ve silikon olmak üzere en az iki farklı kayış seçeneği sunacağı anlaşılıyor. Ayrıca yan tarafta bulunan fiziksel bir tuşun, ekranı uyandırma veya menüler arasında geçiş gibi temel işlevleri yerine getirmesi bekleniyor.

    Şirket, Band 11 serisi hakkında henüz resmi teknik detaylar paylaşmadı. Ancak bu modelin, büyük olasılıkla Band 10’un sunduğu altyapıyı temel alarak geliştirilmiş, kademeli bir güncelleme olması bekleniyor.

    Bir önceki nesilde farklı stil ve renklerde özelleştirilebilir saat yüzleri, Always-On Display, ortalama HRV verilerine dayalı uyku takibi ve yüzlerce spor modu sunuluyordu. Bu fonksiyonlar artık segmentte standart hale geldiği için, yeni modelde de yer almaları sürpriz olmayacaktır.

    Bu lansmanı asıl dikkat çekici kılan unsur ise “Pro” ibaresi. Huawei bu seride en son dört yıl önce bir Pro model çıkarmıştı: Huawei Band 6 Pro. O modelde sıcaklık sensörü ve vücut sıcaklığı takibi gibi ek özellikler bulunuyordu. Bu nedenle Band 11 Pro’nun hangi yeni özellikle geleceği şimdiden merak konusu.

