Huawei Band 11 Pro geliyor: İşte tasarımı

Huawei Band 11 Pro ortaya çıktı
Huawei Smart Life uygulamasında, Huawei Band 11 Pro adlı bir cihaz kaydı ortaya çıktı. Özellikle HarmonyOS sürümündeki arayüz, bilekliğin nihai tasarımını açıkça gösteriyor.
Huawei Health uygulamasında görülen görsellere göre Band 11 Pro, daha rafine bir tasarım anlayışı benimsiyor. Gövde çevresinde kavisli hatlar dikkat çekerken, çerçevenin metalik bir kaplamaya sahip olduğu anlaşılıyor.
Şirket, Band 11 serisi hakkında henüz resmi teknik detaylar paylaşmadı. Ancak bu modelin, büyük olasılıkla Band 10’un sunduğu altyapıyı temel alarak geliştirilmiş, kademeli bir güncelleme olması bekleniyor.
Bir önceki nesilde farklı stil ve renklerde özelleştirilebilir saat yüzleri, Always-On Display, ortalama HRV verilerine dayalı uyku takibi ve yüzlerce spor modu sunuluyordu. Bu fonksiyonlar artık segmentte standart hale geldiği için, yeni modelde de yer almaları sürpriz olmayacaktır.
Bu lansmanı asıl dikkat çekici kılan unsur ise "Pro" ibaresi. Huawei bu seride en son dört yıl önce bir Pro model çıkarmıştı: Huawei Band 6 Pro. O modelde sıcaklık sensörü ve vücut sıcaklığı takibi gibi ek özellikler bulunuyordu. Bu nedenle Band 11 Pro'nun hangi yeni özellikle geleceği şimdiden merak konusu.