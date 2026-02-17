Giriş
    Huawei Band 11 Pro'nun tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

    Huawei, yeni akıllı bilekliği Band 11 Pro'yu yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tanıtımdan önce, modelin teknik özellikleri, görselleri ve fiyatı ortaya çıktı.

    Huawei Band 11 Pro'nun tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei Band 11 Pro birkaç gün önce internette ortaya çıkmıştı. Şimdi ise WinFuture tarafından paylaşılan yeni bir haber, cihazın neredeyse tüm teknik detaylarını ve ek görsellerini gün yüzüne çıkardı.

    İlk sızıntıda Band 11 Pro yalnızca yeşil ve mavi renk seçenekleriyle görülmüştü. Yeni rapor ise buna siyah rengin de ekleneceğini gösteriyor. Ayrıca kullanıcıların kasa malzemesi konusunda da tercih yapabileceği belirtiliyor. Modelin alüminyum ve titanyum–alüminyum alaşımlı versiyonları sunulabilir.

    Huawei Band 11 Pro'nun tüm özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Huawei Band 11 Pro beklenen özellikler

    Huawei Band 11 Pro, 1.62 inç büyüklüğünde, dikey tasarımlı bir AMOLED ekranla gelecek. Bu panel 482 × 286 piksel çözünürlük sunacak ve parlaklık seviyesi 2.000 nite kadar çıkabilecek.

    Kayış hariç yalnızca 14 gram ağırlığında olan cihazda 300 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Cihazın güç tasarrufu modunda 14 güne kadar kullanım süresi sunması beklenirken, normal kullanımda tek şarjla yaklaşık 10 gün dayanacağı ifade ediliyor.

    Seride ayrıca standart bir Huawei Band 11 modeli de yer alacak. Bu versiyonun benzer teknolojileri paylaşacağı ancak 180 mAh’lik daha küçük bir batarya ile geleceği belirtiliyor.

    Pro modelde dahili GPS’in yanı sıra ivmeölçer, jiroskop, manyetometre, optik kalp atış hızı sensörü ve ortam ışığı sensörü bulunacak. Bu donanım sayesinde adım sayma, nabız takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve stres takibi gibi sağlık özellikleri sunulacak. Akıllı bileklik ayrıca, IP67 sertifikasına ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliğine sahip olacak.

    Cihazda rehberli nefes egzersizleri de yer alacak. Ayrıca kullanıcılar telefonlarındaki bildirimleri görüntüleyebilecek, SMS mesajlarını okuyabilecek ve bileklik üzerinden çağrı yanıtlayabilecek. Tüm sağlık ve aktivite verileri, Huawei ekosisteminin merkezinde yer alan Huawei Health uygulaması ile senkronize edilecek.

    Huawei’nin Band 11 Pro modelini Mart ayının başında Almanya’da satışa sunması bekleniyor. Fiyatın ise versiyona bağlı olarak 50 ile 70 euro arasında değişeceği konuşuluyor.

