Huawei Band 7'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

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Huawei Band 7 kısa bir süre önce Çin'de piyasaya sürülmüştü. Akıllı bileklik şimdi de anavatanı dışına çıkmaya hazırlanıyor. Almanya merkezli WinFuture internet sitesi, cihazın merakla beklenen Avrupa fiyatını açıkladı.

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Aktarılan bilgilere göre akıllı bileklik Almanya'da 59 euro fiyatla satışa sunulacak. Bu da birçok ülkede benzer fiyatla çıkış yapacağı anlamına geliyor. Cihazın Çin pazarında 47 dolar karşılığında satıldığını hatırlatalım.

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Huawei Band 7 neler sunuyor?

Huawei Band 7'nin önümüzdeki haftalarda Avrupa piyasasına adım atması bekleniyor. Akıllı bileklik önceki nesille neredeyse aynı tasarıma sahip. Cihazda 368 x 194 piksel çözünürlükte 1.47 inç dikdörtgen AMOLED ekran bulunuyor.

Kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebilen Huawei Band 7 uyku takibi için TruSleep 2.0 teknolojisini kullanıyor. Akıllı bilekliğin diğer özelliklerini 96 egzersiz modu, sürekli açık ekran, 14 güne kadar pil ömrü ve 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık olarak sıralayabiliriz.

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