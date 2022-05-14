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    Huawei Band 7'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

    Huawei Band 7 çok yakında Çin dışında satışa sunulacak. Önümüzdeki haftalarda Avrupa pazarında piyasaya sürülmesi beklenen akıllı bilekliğin fiyatı belli oldu.  
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    Huawei Band 7'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı
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    Huawei Band 7 kısa bir süre önce Çin'de piyasaya sürülmüştü. Akıllı bileklik şimdi de anavatanı dışına çıkmaya hazırlanıyor. Almanya merkezli WinFuture internet sitesi, cihazın merakla beklenen Avrupa fiyatını açıkladı.

    Aktarılan bilgilere göre akıllı bileklik Almanya'da 59 euro fiyatla satışa sunulacak. Bu da birçok ülkede benzer fiyatla çıkış yapacağı anlamına geliyor. Cihazın Çin pazarında 47 dolar karşılığında satıldığını hatırlatalım.

    Huawei Band 7'nin Avrupa fiyatı ortaya çıktı
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    Huawei Band 7 neler sunuyor?

    Huawei Band 7'nin önümüzdeki haftalarda Avrupa piyasasına adım atması bekleniyor. Akıllı bileklik önceki nesille neredeyse aynı tasarıma sahip. Cihazda 368 x 194 piksel çözünürlükte 1.47 inç dikdörtgen AMOLED ekran bulunuyor.

    Kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebilen Huawei Band 7 uyku takibi için TruSleep 2.0 teknolojisini kullanıyor. Akıllı bilekliğin diğer özelliklerini 96 egzersiz modu, sürekli açık ekran, 14 güne kadar pil ömrü ve 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık olarak sıralayabiliriz.

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