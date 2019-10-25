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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei bütçe dostu Enjoy 10s akıllı telefonunu tanıttı

    Huawei yeni akıllı telefonlarını birbiri ardına tanıtmaya devam ediyor. Çinli şirket şimdi de Enjoy 10s olarak adlandırılan üç arka kamera ve uygun fiyat etiketi ile dikkat çeken bir model çıkardı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei bütçe dostu Enjoy 10s akıllı telefonunu tanıttı
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    Huawei, Çin'de Enjoy 10s olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon tanıttı. Cihaz kısa süre önce piyasaya sürülen Honor 20 Youth Edition modeline benziyor. Her iki cihazın da tüm özellikleri neredeyse aynı.

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    Huawei Enjoy 10s, 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.3 inç OLED ekrana sahip. 2.2 GHz hızında çalışan Kirin 710F işlemci ve 6 GB RAM ile güçlendirilen telefonun 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde hafızasını 256 GB'a kadar yükseltmek mümkün.

    Huawei bütçe dostu Enjoy 10s akıllı telefonunu tanıttı
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    Cihazın arkasında 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası var.

    Fiyat etiketi ve çıkış tarihi de açıklandı

    Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1.1 arayüzü ile gelen Huawei Enjoy 10s'in 4.000 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini belirtelim. 157.4 × 73.2 × 7.75 mm boyultarındaki cihazın ağırlığı ise 163 gram.

    Huawei bütçe dostu Enjoy 10s akıllı telefonunu tanıttı
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    Akıllı telefon 11 Kasım tarihinde satışa sunulacak. Siyah, yeşil ve gök mavisi olmak üzere üç renk seçeneğine sahip telefon 226 dolar fiyat etiketiyle alıcılarını bekleyecek.



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    Oguz_Cole 1 gün
    Çıkarsın daha senesi dolmamış ürünlerine güncelleme vermiyor buda öyle olur. En yakın örneği honor play.
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    BekirHan 1 gün
    Bu haberin bir benzerini daha 2-3 gün önce görmüştük. Samsung' dan alıştığımız gün aşırı yeni model piyasaya sürme işini şimdi de Huawei yapmaya başladı.
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