Huawei bütçe dostu Enjoy 10s akıllı telefonunu tanıttı

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Huawei, Çin'de Enjoy 10s olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon tanıttı. Cihaz kısa süre önce piyasaya sürülen Honor 20 Youth Edition modeline benziyor. Her iki cihazın da tüm özellikleri neredeyse aynı.

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Huawei Enjoy 10s, 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.3 inç OLED ekrana sahip. 2.2 GHz hızında çalışan Kirin 710F işlemci ve 6 GB RAM ile güçlendirilen telefonun 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca microSD kart desteği sayesinde hafızasını 256 GB'a kadar yükseltmek mümkün.

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Cihazın arkasında 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası var.

Fiyat etiketi ve çıkış tarihi de açıklandı

Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1.1 arayüzü ile gelen Huawei Enjoy 10s'in 4.000 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini belirtelim. 157.4 × 73.2 × 7.75 mm boyultarındaki cihazın ağırlığı ise 163 gram.

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Akıllı telefon 11 Kasım tarihinde satışa sunulacak. Siyah, yeşil ve gök mavisi olmak üzere üç renk seçeneğine sahip telefon 226 dolar fiyat etiketiyle alıcılarını bekleyecek.