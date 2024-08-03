Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei bu saat ile ailelerin güvenini, çocukların ise beğenisini kazanabilir

    Huawei tarafından satışa sunulan Children’s Watch 5 Pro, hem güvenlik odaklı özellikleri hem de çocukların beğenilerini kazanacak tasarımsal dokunuşlarıyla dikkat çekiyor.

    Huawei Children’s Watch 5 Pro satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Huawei, çocuklar için geliştirdiği yeni akıllı saat modeli Huawei Children’s Watch 5 Pro Photosensitive Colorful Edition’ı ön satışa sundu. Bu özel sürüm, güneş ışığı altında renk değiştiren bir çerçeveye sahip. Çerçeve, güneş ışığına maruz kaldığında gümüşten altın rengine dönüşüyor, bu da saate şık ve eğlenceli bir özellik katıyor.

    Saat, düşük güçte bile konum takibi yapabilen bağımsız bir “koruyucu çekirdek” içeren çift çekirdekli bir işlemci ile donatılmış durumda. Böylece, şarjı bitse bile çocuğun konum bilgisi ebeveynlere iletilmeye devam ediyor. Bu özellik, özellikle çocukların güvenliği için önemli bir yenilik sunuyor.

    Huawei Children’s Watch 5 Pro özellikleriyle dikkat çekiyor

    Huawei Children’s Watch 5 Pro Photosensitive Colorful Edition, aynı zamanda açık hava aktivitelerine teşvik eden bir özelliğe sahip. Saatin içindeki kadran, çocuğun dışarıda geçirdiği süreye göre şekil değiştiriyor. Bu sayede, çocuklar daha fazla dışarıda vakit geçirmeye teşvik ediliyor. Ayrıca, saatin çevrimdışı konumlandırma 2.0 özelliği sayesinde, beş gün boyunca kapalı kaldığında bile çocuğun nerede olduğu takip edilebiliyor. Kat konumlandırma ve gerçek zamanlı izleme gibi özellikler de saatle birlikte sunuluyor. Ebeveynlerin ekran kullanım süresini sınırlayabilmesi, bağımlılığın önüne geçmek için önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

    Saat, içerik filtreleme, ekran süresi yönetimi, sesli zaman yönetimi, sınıf engelleme ve pil ömrü yönetimi gibi birçok ebeveyn kontrol özelliğini barındırıyor. Ayrıca, uyku modu ve uygulama kullanım süresi kontrolü gibi işlevler de bulunuyor. 20ATM su geçirmezlik derecesine sahip olan cihaz, yüzme modu ile profesyonel yüzme verilerini kaydedebiliyor; bu veriler arasında yüzme stili, ortalama kulaç frekansı ve hız gibi bilgiler yer alıyor.

    Cihaz, 800mAh batarya kapasitesiyle birlikte geliyor ve manyetik hızlı şarj özelliğini destekliyor. Ayrıca, 2MP ön kamera ve 5MP yan kamera ile donatılmış olan saat, yapay zeka ile nesne tanıma, video arama ve tarama çevirisi gibi özellikler sunuyor. Huawei Children’s Watch 5 Pro Photosensitive Colorful Edition’ın fiyatı 59 dolar olarak belirlenmiş durumda ve çeşitli online platformlar üzerinden satışa sunuluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sigara yanığına ne iyi gelir ölümlü dünya 2 indir alt tuşu çalışmıyor pilotlar ayda kaç gün çalışır digiturk açılmıyor kırmızı ışık yanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A05S
    Samsung Galaxy A05S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VEK-1035XTR
    MSI KATANA 17 B13VEK-1035XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız