Huawei bu saat ile ailelerin güvenini, çocukların ise beğenisini kazanabilir

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Huawei, çocuklar için geliştirdiği yeni akıllı saat modeli Huawei Children’s Watch 5 Pro Photosensitive Colorful Edition’ı ön satışa sundu. Bu özel sürüm, güneş ışığı altında renk değiştiren bir çerçeveye sahip. Çerçeve, güneş ışığına maruz kaldığında gümüşten altın rengine dönüşüyor, bu da saate şık ve eğlenceli bir özellik katıyor.

Saat, düşük güçte bile konum takibi yapabilen bağımsız bir “koruyucu çekirdek” içeren çift çekirdekli bir işlemci ile donatılmış durumda. Böylece, şarjı bitse bile çocuğun konum bilgisi ebeveynlere iletilmeye devam ediyor. Bu özellik, özellikle çocukların güvenliği için önemli bir yenilik sunuyor.

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Huawei Children’s Watch 5 Pro özellikleriyle dikkat çekiyor

Huawei Children’s Watch 5 Pro Photosensitive Colorful Edition, aynı zamanda açık hava aktivitelerine teşvik eden bir özelliğe sahip. Saatin içindeki kadran, çocuğun dışarıda geçirdiği süreye göre şekil değiştiriyor. Bu sayede, çocuklar daha fazla dışarıda vakit geçirmeye teşvik ediliyor. Ayrıca, saatin çevrimdışı konumlandırma 2.0 özelliği sayesinde, beş gün boyunca kapalı kaldığında bile çocuğun nerede olduğu takip edilebiliyor. Kat konumlandırma ve gerçek zamanlı izleme gibi özellikler de saatle birlikte sunuluyor. Ebeveynlerin ekran kullanım süresini sınırlayabilmesi, bağımlılığın önüne geçmek için önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Saat, içerik filtreleme, ekran süresi yönetimi, sesli zaman yönetimi, sınıf engelleme ve pil ömrü yönetimi gibi birçok ebeveyn kontrol özelliğini barındırıyor. Ayrıca, uyku modu ve uygulama kullanım süresi kontrolü gibi işlevler de bulunuyor. 20ATM su geçirmezlik derecesine sahip olan cihaz, yüzme modu ile profesyonel yüzme verilerini kaydedebiliyor; bu veriler arasında yüzme stili, ortalama kulaç frekansı ve hız gibi bilgiler yer alıyor.

Cihaz, 800mAh batarya kapasitesiyle birlikte geliyor ve manyetik hızlı şarj özelliğini destekliyor. Ayrıca, 2MP ön kamera ve 5MP yan kamera ile donatılmış olan saat, yapay zeka ile nesne tanıma, video arama ve tarama çevirisi gibi özellikler sunuyor. Huawei Children’s Watch 5 Pro Photosensitive Colorful Edition’ın fiyatı 59 dolar olarak belirlenmiş durumda ve çeşitli online platformlar üzerinden satışa sunuluyor.

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