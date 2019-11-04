Huawei, Çin akıllı telefon pazarına yüzde 42 ile liderlik ediyor

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Araştırma şirketi Canalys'den gelen yeni verilere göre, Huawei'nin Çin akıllı telefon pazarındaki payı 2019'un üçüncü çeyreğinde en yüksek seviyeye ulaştı.

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Huawei'nin önlenemez yükselişi

Üçüncü çeyrekte, Huawei'nin telefon gönderileri yıllık bazda yüzde 66 artarak yüzde 41.5 oldu. Çin teknoloji devi, Oppo, Vivo, Xiaomi ve Apple'la aradasındaki farkı açtı ve ülkedeki akıllı telefon pazarında yüzde 42.4 ile liderliğini sürdürüyor. ABD tarafından uygulanan yasaklara rağmen Huawei'nin Çin'deki yükselişinde, vatandaşların ABD'ye karşı kendi markalarını savunma içgüdüsünün de önemli bir rol oynadığını belirtmek gerek..

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Diğer üreticilerin ise aynı çeyrekte pazar payında düşüş yaşanırken, Xiaomi'nin yüzde 33, Apple'ın yüzde 28, Vivo'nun yüzde 23 ve Oppo'nun yüzde 20 oranında düşüş yaşadığı belirtilmiş. Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerini Google uygulamalarından yoksun bir şekilde piyasaya sunan Huawei, geçtiğimiz günlerde açıkladığı üzere yıl sonuna kadar toplamda 270 milyon telefon satmayı hedefliyor.

https://indianexpress.com/article/technology/mobile-tabs/huawei-leads-chinese-smartphone-market-with-42-market-share-in-q3-2019-canalys-6100786/