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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, Çin akıllı telefon pazarına yüzde 42 ile liderlik ediyor

    Akıllı telefon üreticisi Huawei, ABD ile yaşadığı problemlere rağmen Çin'de büyümeye devam ediyor. Son verilere göre şirket Çin akıllı telefon pazarının yüzde 42'sini elinde bulunduruyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, Çin akıllı telefon pazarına yüzde 42 ile liderlik ediyor
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    Araştırma şirketi Canalys'den gelen yeni verilere göre, Huawei'nin Çin akıllı telefon pazarındaki payı 2019'un üçüncü çeyreğinde en yüksek seviyeye ulaştı.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının logosu ortaya çıktı"

    Huawei'nin önlenemez yükselişi

    Üçüncü çeyrekte, Huawei'nin telefon gönderileri yıllık bazda yüzde 66 artarak yüzde 41.5 oldu. Çin teknoloji devi, Oppo, Vivo, Xiaomi ve Apple'la aradasındaki farkı açtı ve ülkedeki akıllı telefon pazarında yüzde 42.4 ile liderliğini sürdürüyor. ABD tarafından uygulanan yasaklara rağmen Huawei'nin Çin'deki yükselişinde, vatandaşların ABD'ye karşı kendi markalarını savunma içgüdüsünün de önemli bir rol oynadığını belirtmek gerek..

    Huawei, Çin akıllı telefon pazarına yüzde 42 ile liderlik ediyor
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    Diğer üreticilerin ise aynı çeyrekte pazar payında düşüş yaşanırken, Xiaomi'nin yüzde 33, Apple'ın yüzde 28, Vivo'nun yüzde 23 ve Oppo'nun yüzde 20 oranında düşüş yaşadığı belirtilmiş. Mate 30 ve Mate 30 Pro modellerini Google uygulamalarından yoksun bir şekilde piyasaya sunan Huawei, geçtiğimiz günlerde açıkladığı üzere yıl sonuna kadar toplamda 270 milyon telefon satmayı hedefliyor.



    https://indianexpress.com/article/technology/mobile-tabs/huawei-leads-chinese-smartphone-market-with-42-market-share-in-q3-2019-canalys-6100786/ Yorum Yaz
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    Kirmizi Köpek 2 hf. en beğenilen
    Helal çin halkina adamlara kendi ülkesinin ürünlerini nasil koruyorlar, bizdekiler burda vestele yerli malina cöp derler, sonra neden bu ülke kalkinmaz derler dururlar
    Helal çin halkina adamlara kendi ülkesinin ürünlerini nasil koruyorlar, bizdekiler burda vestele yerli malina cöp derler, sonra neden bu ülke kalkinmaz derler d...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    intel7mix 2 hf. Kirmizi Köpek
    Çünkü öyleler...
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    pikalos 2 hf.
    Vatanseverlik işte budur.Ama adamlarda her teknoloji her alet var.Biz ise bir ülkeyi proesto etmeye kalksak elimizde hiçbir şey yok.Tamamen dışa bağımlıyız.
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    Kirmizi Köpek 2 hf. en beğenilen
    Helal çin halkina adamlara kendi ülkesinin ürünlerini nasil koruyorlar, bizdekiler burda vestele yerli malina cöp derler, sonra neden bu ülke kalkinmaz derler dururlar
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    intel7mix 2 hf. Kirmizi Köpek
    Çünkü öyleler...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    egeahmet123 2 hf. Kirmizi Köpek
    3000₺ verip venus z30 aldık. İşlemcisi çok kötü, Kamerası kötü, En azından kamerayı güzel yapabilirlerdi. 3000₺’yi sırf para yabancıya gitmesin diye çöpe atmış olduk. Halbuki 3000₺’ya birsürü çinli amiral gemisi telefon var. Ben bir daha venus telefon almam aldırmam. z40’ı çıkardıklarında 4000₺ falan isterler herhalde. Halbuki çin firmasi Xiaomi %5 kar oranı ile çalışarak bugünlere geldiler. Vestel kendini düzeltmediği sürece alınmaz.
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