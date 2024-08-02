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    Anlık Bildirim

    Huawei, Çin'de katlanabilir telefon pazarına hakim oldu

    Pazar araştırma şirketi IDC'nin son yayınladığı raporuna göre, Huawei'nin Çin'de katlanabilir telefon pazarındaki payı %41,7 oldu. Ülkede katlanır telefon satışları hızla artıyor.
    Huawei, Çin'de katlanabilir telefon pazarına hakim oldu Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirketi IDC, son yayınladığı raporunda Çin'deki katlanabilir telefon pazarının yılın ikinci çeyreğinde büyümeye devam ettiğini açıkladı.

    Huawei açık ara zirvede

    Yıllık bazda %104 büyüme gerçekleşen pazarda Huawei, %41,7 pazar payıyla açık ara zirvede yer aldı. Vivo, %23,1 payla ikinci olurken, Honor %20,9 ile üçüncü sırayı elde etti. Samsung ise %3 pazar payıyla beşinci sırada kaldı. IDC'nin raporuna göre Huawei Mate X5 ve Pocket 2 satışlarda zirvede yer alırken, Vivo'nun X Fold 3 ve X Fold 3 Pro modelleri Huawei'yi takip etti.

    Huawei, Çin'de katlanabilir telefon pazarına hakim oldu Tam Boyutta Gör
    Çin'de Nisan-Haziran 2024 döneminde tüm form faktörlerinde 2,57 milyon katlanabilir telefon satışı gerçekleşti. Katlanır telefonların popülerliğindeki artış göz önüne alındığında, önümüzdeki çeyrekte satışların artması bekleniyor.

    Huawei, yakında tanıtılacak olan Nova Flip modeliyle pazar payını daha da arttırabilir. Kapaklı tarzda katlanır telefon, Huawei'nin diğer kapaklı telefonlarından biraz daha büyük bir dış ekrana ve daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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