Huawei, Çin'de katlanabilir telefon pazarına hakim oldu

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Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi IDC, son yayınladığı raporunda Çin'deki katlanabilir telefon pazarının yılın ikinci çeyreğinde büyümeye devam ettiğini açıkladı.

Huawei açık ara zirvede

Yıllık bazda %104 büyüme gerçekleşen pazarda Huawei, %41,7 pazar payıyla açık ara zirvede yer aldı. Vivo, %23,1 payla ikinci olurken, Honor %20,9 ile üçüncü sırayı elde etti. Samsung ise %3 pazar payıyla beşinci sırada kaldı. IDC'nin raporuna göre Huawei Mate X5 ve Pocket 2 satışlarda zirvede yer alırken, Vivo'nun X Fold 3 ve X Fold 3 Pro modelleri Huawei'yi takip etti.

Tam Boyutta Gör Çin'de Nisan-Haziran 2024 döneminde tüm form faktörlerinde 2,57 milyon katlanabilir telefon satışı gerçekleşti. Katlanır telefonların popülerliğindeki artış göz önüne alındığında, önümüzdeki çeyrekte satışların artması bekleniyor.

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Huawei, yakında tanıtılacak olan Nova Flip modeliyle pazar payını daha da arttırabilir. Kapaklı tarzda katlanır telefon, Huawei'nin diğer kapaklı telefonlarından biraz daha büyük bir dış ekrana ve daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak.

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