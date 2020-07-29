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    Huawei’den herkese 200 TL kupon hediye

    Huawei Store mobil uygulamasını indiren herkese 200 TL'ye varan kupon hediye ediliyor. Kuponu Huawei Store'daki ürünlerin alımında kullanabilirsiniz.
    2 sa.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei’den herkese 200 TL kupon hediye
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    Huawei Store mobil uygulaması Android cihazlar için yayınlandı. Huawei Store mobil uygulamasında Huawei marka telefon, bilgisayar, tablet, dizüstü bilgisayar, aksesuar vb. gibi ürünler doğrudan Huawei tarafından satılıyor.

    Ayrıca Bkz. "MP3 formatı 25 yılı geride bıraktı"

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    Huawei, uygulamanın yayınlanmasının şerefine herkese hediye kuponu hediye ediyor. Uygulamayı indirip Huawei’e üye olan veya giriş yapan kullanıcılar kuponlardan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Huawei, kuponların 200 TL’ye varan miktarlarda olduğunu ifade ediyor.

    Huawei’den hediye kuponu almak için Huawei Store uygulamasını Google Play Store ve Huawei AppGallery mağazasından indirebilirsiniz. Android cihazınız yoksa uygulamayı indiremeyeceğiniz için fırsattan yararlanamayacaksınız. Android cihazlar için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

    https://appgallery7.huawei.com/#/app/C100790171

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huawei.global



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 1 sa.
    2000 e 100
    3000 e 200 TL veriyor :D:D:D
    Yanıtla +3
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    zero fear 2 sa.
    5000 lira alt limit koyar al sana kupon.
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    deoks 2 sa.
    iOS uygulamasının olmaması ilginçmiş.
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    X4eros 2 sa. yeni yorumcu
    140 TL indirim kodunu 1600 TL lik saatte bile kullanmana izin vermiyor
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    eAkman (hic yok) 2 sa.
    300 tane hesap acanlar gelir simdi.
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