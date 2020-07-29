Huawei’den herkese 200 TL kupon hediye

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Huawei Store mobil uygulaması Android cihazlar için yayınlandı. Huawei Store mobil uygulamasında Huawei marka telefon, bilgisayar, tablet, dizüstü bilgisayar, aksesuar vb. gibi ürünler doğrudan Huawei tarafından satılıyor.

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Huawei, uygulamanın yayınlanmasının şerefine herkese hediye kuponu hediye ediyor. Uygulamayı indirip Huawei’e üye olan veya giriş yapan kullanıcılar kuponlardan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Huawei, kuponların 200 TL’ye varan miktarlarda olduğunu ifade ediyor.

Huawei’den hediye kuponu almak için Huawei Store uygulamasını Google Play Store ve Huawei AppGallery mağazasından indirebilirsiniz. Android cihazınız yoksa uygulamayı indiremeyeceğiniz için fırsattan yararlanamayacaksınız. Android cihazlar için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

https://appgallery7.huawei.com/#/app/C100790171

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huawei.global

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