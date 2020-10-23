Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'den iddialı açıklama: Mate 40 serisi 3 yıl donmadan kullanılabilir

    Huawei Tüketici İşletmeleri Grubu CEO'su Yu Chengdong, yaptığı konuşmada, Mate 40 serisine güç veren Kirin 9000 sayesinde amiral gemisi telefonlarının 3 yıl donmadan kullanılabileceğini söyledi
    15 sa.
    2,5b
    13
    23
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Huawei'den iddialı açıklama: Mate 40 serisi 3 yıl donmadan kullanılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Huawei dün küresel çapta büyük bir konferans düzenledi. Şirketin gerçekleştirdiği konferansta, Huawei Mate 40 serisine ek olarak ayrıca Huawei Sound, 50W dikey şarj cihazı, Huawei X Gentle Monster Eyewear II ve Huawei Watch GT 2 Porsche Design olmak üzere bir dizi teknolojik cihazı piyasaya sürdü.

    Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro +'ya güç katan Kirin 9000 işlemcileri hakkında konuşan Huawei Tüketici İşletmeleri Grubu CEO'su Yu Chengdong, son derece iddialı sözler söyledi. Chengdong'a göre Mate 40 modelleri ilk günkü gibi üç yıl boyunca donmadan kullanılabilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei Mate 40 serisi yüksek fiyatlarla gelecek

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp, doğrudan uygulama üzerinden alışveriş yapmaya olanak tanıyor"

    '3 yıl sonunda verimlilik yalnıza %2.5 düşüyor'

    Huawei tarafından 4 yıl önce yapılan bir açıklamada: “Akıllı telefonlarda 18 ay donmadan kullanım” ifadelerine yer verilmişti. yapıldı. Konuşmasına 4 yıl önceki söyleme değinerek başlayan Chengdong, yeni işlemcisi Kirin 9000 sayesinde Mate 40 serisinin 36 ay boyunca ilk günkü gibi kullanabileceğini belirtti. Chengdong'un yeni iddiasıyla beraber eski söylemde geçen süre 2 katına çıkmış oldu.

    Yapılan testler sonucunda veriler, 36 aylık kullanımdan sonra Huawei Mate 40 Pro'nun akıcılığının yalnızca % 2,5 düştüğünü gösteriyor.

    Huawei'den iddialı açıklama: Mate 40 serisi 3 yıl donmadan kullanılabilir
    Tam Boyutta Gör

    Huawei Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro + gücünü 1 adet 3.13 GHz Cortex-A77, 3 adet 2.54 GHz Cortex-A77 ve 4 adet 2.05 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinin yer aldığı 8 çekirdekli Kirin 9000 yonga setinden alıyor. Kirin 9000'de, 24 kümeli Mali-G78 GPU ve 2 büyük, 1 küçük çekirdekli NPU yer alıyor.

    5 nm sürecinde üretilen Kirin 9000 işlemcisi daha hızlı performans, daha düşük ısı ve daha enerji verimli bir işletim deneyimi sunuyor. Kirin 9000 yongası 15,3 milyar transistöre sahip.



    https://www.gizchina.com/2020/10/23/huawei-mobile-phones-can-be-used-for-3-years-without-freezing-yu-chengdong/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 12 sa. (düzenlendi) en beğenilen Ayhan Yeşilova ZSUHB
    3 Yıl sonrası için Apple mı garanti veriyor?
    2012'de aldığım Lumia 920 hâlâ çalışıyor. 2014'te aldığım Lg G2'yi babam kullanıyor. 2017'de aldığım Huawei P10 Plus hâlâ ilk günkü gibi kullanılıyor. Haberi düzgün okuduysan adamlar telefonun 36 ay boyunca performanstan düşmeyeceğinin, ilk günkü akışkanlığının garantisini vermişler. Daha sonrasında telefon patlayacak demiyorlar. Lafı çarptırıp Apple fanboyluğu yapmanın gereği yok.
    3 Yıl sonrası için Apple mı garanti veriyor? 2012'de aldığım Lumia 920 hâlâ çalışıyor. 2014'te aldığım Lg G2'yi babam kullanıyor. 2017'de aldığım Huawei P10 ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +32
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ayhan Yeşilova ZSUHB (Ayhan Yeşilova) 14 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu
    Ben Iphone 6 plusı 6 senedir kullanıyorum. Hiç donma kasmaya yapmadı. Bunlar 3 yıl için övünüp duruyorlar yani 3 yıl sonrası için garanti vermiyorlar saçmalık 😀
    Ben Iphone 6 plusı 6 senedir kullanıyorum. Hiç donma kasmaya yapmadı. Bunlar 3 yıl için övünüp duruyorlar yani 3 yıl sonrası için garanti vermiyorlar saçmalık ...
    Devamını Gör
    5 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yavuzuslu (yavuz uslu) 14 sa. (düzenlendi)
    Servisler olmayınca kocaman çöp
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sphygmus 8 sa.
    Pek övünülecek bir şey gibi gelmedi bana
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BenimAdimKerim 8 sa. yeni yorumcu
    sanmıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    clarq26 (Emre Bayram) 9 sa.
    iyide neden işlemci bolumunde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Clusive 10 sa.
    1.000 eurodan fazla para istiyorsan bunu zaten sağlamak zorundasın. Apple'dan ders alın biraz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 11 sa.
    Benim P9 hala taş gibi çalışıyor çok az bir yavaşlama söz konusu ama kullanıma engel hiçbir durum söz konusu değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pro-üye (olcay parlak) 12 sa.
    Android amiral gemilerinde artık böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Bende xiaomi mi 6 var 3.5 senedir donmadan kullanıyorum.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Xtrud (Harun Yahya) 13 sa.
    Aynen aynen 6S çok akıcı yakıcı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 13 sa.
    bu ne sacmalik ya, kullaniciya göre değişir bu.

    dahasi sanki diğer cihazlar 3 yildan sonra kullanılamıyormus gibi bir algi yaratıyorlar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ayhan Yeşilova ZSUHB (Ayhan Yeşilova) 14 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu
    Ben Iphone 6 plusı 6 senedir kullanıyorum. Hiç donma kasmaya yapmadı. Bunlar 3 yıl için övünüp duruyorlar yani 3 yıl sonrası için garanti vermiyorlar saçmalık 😀
    5 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 12 sa. Ayhan Yeşilova ZSUHB
    3 Yıl sonrası için Apple mı garanti veriyor?
    2012'de aldığım Lumia 920 hâlâ çalışıyor. 2014'te aldığım Lg G2'yi babam kullanıyor. 2017'de aldığım Huawei P10 Plus hâlâ ilk günkü gibi kullanılıyor. Haberi düzgün okuduysan adamlar telefonun 36 ay boyunca performanstan düşmeyeceğinin, ilk günkü akışkanlığının garantisini vermişler. Daha sonrasında telefon patlayacak demiyorlar. Lafı çarptırıp Apple fanboyluğu yapmanın gereği yok.
    Yanıtla +32
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 12 sa. Ayhan Yeşilova ZSUHB
    4 parmak kalın çerçeveli telefonu 6 yıl nasıl kullandın ?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    HackYemeFuckYeah 10 sa. Ayhan Yeşilova ZSUHB
    Twitter'ı yarım saatte açan, diğer uygulamalarda da benzer bir performans gösteren telefonu övmeye gerek yok. Eski telefonum iPhone 6'ydı ve ne kadar yavaş bir telefon olduğunu biliyorum. 1 GB Ram yetmiyor o telefona.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    Samsung ee (Mustafa İbişoğlu) 14 sa.
    Sony de gel artık.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +217 Yanfo +210 Last Troll Bender +205 12 Angry Men +188 th9 +178 Normandia_06 +170 ClassımDeğilsin +132 fhrstw +123 Skywalkerx +112 lazer__ +102
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    13 Kişi Okuyor (4 Üye, 9 Misafir) 7 Masaüstü 6 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2460 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, huawei mate 40 pro ve
    4 etiket daha huawei mate 40 pro+ Huawei Mate 40 serisi 3 yıl donmadan kullanım Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,2b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Galaxy Tab A 10.1 ve Realme C2 var 1 sa. iMovie uygulamasına HDR desteği geldi 2 sa. Yeni WhatsApp özelliği sayesinde istenmeyen mesaj bildirimlerine "süresiz" son 11 sa. Editörün oyundaki tercihi! "Steelseries Arctis 9 Wireless incelemesi" 14 sa. Değerli eşyalarınız kaybolmayacak: Apple AirTags geliyor 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei'den iddialı açıklama: Mate 40 serisi 3 yıl donmadan kullanılabilir Sonraki 160 km menzile sahip arazi odaklı elektrikli motosiklet: Volcon Grunt 17 sa. RX 6800 XT 3DMark’ta RTX 3080’in önünde 17 sa. LG Q52'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 18 sa. Bu akşam Nvidia Studio eğitimini kaçırmayın 18 sa. WhatsApp, doğrudan uygulama üzerinden alışveriş yapmaya olanak tanıyor 19 sa. Nvidia 7424 CUDA çekirdekli RTX 3070 Ti hazırlığında 19 sa. Pandemiye rağmen Apple mağazalarında yine iPhone sırası var 20 sa. Remdesivir, Kovid-19 tedavisi için Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu onayı alan ilk ilaç oldu 20 sa. Uncharted filminden yayınlanan ilk görsel hayranların tepkisini çekti 20 sa. Yeni Fiat 500 3+1, ailenin en pratik üyesi olmaya geldi 21 sa. Performans odaklı Intel Xe ekran kartı yolda 22 sa. AMD kripto madenciliğine yönelik Navi 10 hazırlığında 22 sa. CoD:Black Ops Cold War betası, serinin en çok indirilen oyunu oldu 23 sa. Dünden bugüne iPhone modelleri yan yana 1 gün Excalibur E600 modelleri GeForce RTX 3070 ve RTX 3080 ile güçleniyor 1 gün Snapchat kullanıcı sayısını arttırdı, hisseler fırladı 1 gün Huawei M-Pen 2 ve hızlı şarj ürünleri tanıtıldı 1 gün Epic Store'da %75'e varan büyük indirim dönemi başladı 1 gün Envantere yeni giren 4 yerli silah sistemi için "Atış Serbest" 1 gün Acer Spin 3 ve Spin 5 dizüstüler güncellendi Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız