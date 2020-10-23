Huawei'den iddialı açıklama: Mate 40 serisi 3 yıl donmadan kullanılabilir

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Huawei dün küresel çapta büyük bir konferans düzenledi. Şirketin gerçekleştirdiği konferansta, Huawei Mate 40 serisine ek olarak ayrıca Huawei Sound, 50W dikey şarj cihazı, Huawei X Gentle Monster Eyewear II ve Huawei Watch GT 2 Porsche Design olmak üzere bir dizi teknolojik cihazı piyasaya sürdü.

Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro +'ya güç katan Kirin 9000 işlemcileri hakkında konuşan Huawei Tüketici İşletmeleri Grubu CEO'su Yu Chengdong, son derece iddialı sözler söyledi. Chengdong'a göre Mate 40 modelleri ilk günkü gibi üç yıl boyunca donmadan kullanılabilecek.

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'3 yıl sonunda verimlilik yalnıza %2.5 düşüyor'

Huawei tarafından 4 yıl önce yapılan bir açıklamada: “Akıllı telefonlarda 18 ay donmadan kullanım” ifadelerine yer verilmişti. yapıldı. Konuşmasına 4 yıl önceki söyleme değinerek başlayan Chengdong, yeni işlemcisi Kirin 9000 sayesinde Mate 40 serisinin 36 ay boyunca ilk günkü gibi kullanabileceğini belirtti. Chengdong'un yeni iddiasıyla beraber eski söylemde geçen süre 2 katına çıkmış oldu.

Yapılan testler sonucunda veriler, 36 aylık kullanımdan sonra Huawei Mate 40 Pro'nun akıcılığının yalnızca % 2,5 düştüğünü gösteriyor.

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Huawei Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro + gücünü 1 adet 3.13 GHz Cortex-A77, 3 adet 2.54 GHz Cortex-A77 ve 4 adet 2.05 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinin yer aldığı 8 çekirdekli Kirin 9000 yonga setinden alıyor. Kirin 9000'de, 24 kümeli Mali-G78 GPU ve 2 büyük, 1 küçük çekirdekli NPU yer alıyor.

5 nm sürecinde üretilen Kirin 9000 işlemcisi daha hızlı performans, daha düşük ısı ve daha enerji verimli bir işletim deneyimi sunuyor. Kirin 9000 yongası 15,3 milyar transistöre sahip.

https://www.gizchina.com/2020/10/23/huawei-mobile-phones-can-be-used-for-3-years-without-freezing-yu-chengdong/

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