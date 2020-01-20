Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesini yayınladı

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Bildiğiniz üzere Huawei veya Honor telefonlar için Android güncellemeleri Çince ve global versiyon olmak üzere ikiye ayrılıyor.İlginizi Çekebilir ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20 Ultra, farklı bir kamera yerleşimi ile gelebilir"
Bu nedenle EMUI güncellemeleri ile ilgili duyurularda buna dikkat etmek gerek, zira yayınlanma tarihleri çok farklı olabiliyor.
Huawei bugün, Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesini alacak telefonların tam listesini yayınladı. Global pazarda satışa sunulan modelleri kapsayan liste şu şekilde:
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 X
- Huawei nova 5T
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei P30 Lite
- Huawei nova 4e
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei P Smart Pro
- Huawei P Smart Z
- Huawei nova 4
Ocak 2020 itibarıyla Mate 20 ve P30 amiral gemisi serisi güncelleme almaya başlayacak. Sonraki aylarda ise dağıtım diğer modellerle devam edecek.
https://www.gsmarena.com/huawei_announces_full_list_of_global_smartphones_getting_emui_10-news-41113.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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9 ile arada çok fark var mı bilemedim. Tek olumlu şey daha iyi Wifi çekimi
Benim için Huawei defteri kapanmıştır.
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