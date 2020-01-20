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    Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesini yayınladı

    Huawei, Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi alacak akıllı telefonlarının tam listesini yayınladı. Global pazarda satışa sunulan modelleri kapsayan listede 22 telefon bulunuyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesini yayınladı
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    Bildiğiniz üzere Huawei veya Honor telefonlar için Android güncellemeleri Çince ve global versiyon olmak üzere ikiye ayrılıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S20 Ultra, farklı bir kamera yerleşimi ile gelebilir"

    Bu nedenle EMUI güncellemeleri ile ilgili duyurularda buna dikkat etmek gerek, zira yayınlanma tarihleri çok farklı olabiliyor.

    Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesini yayınladı
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    Huawei bugün, Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesini alacak telefonların tam listesini yayınladı. Global pazarda satışa sunulan modelleri kapsayan liste şu şekilde:

    • Huawei P30 Pro
    • Huawei P30
    • Huawei Mate 20 Pro
    • Huawei Mate 20
    • Huawei Mate 20 X
    • Huawei nova 5T
    • Huawei Mate 20 RS Porsche Design
    • Huawei Mate 20 X 5G
    • Huawei P30 Lite
    • Huawei nova 4e 
    • Huawei P20
    • Huawei P20 Pro
    • Huawei Mate 10
    • Huawei Mate 10 Pro
    • Huawei Mate 10 Porsche Design
    • Huawei Mate RS Porsche Design
    • Huawei Mate 20 Lite
    • Huawei P Smart 2019
    • Huawei P Smart+ 2019
    • Huawei P Smart Pro
    • Huawei P Smart Z
    • Huawei nova 4

    Ocak 2020 itibarıyla Mate 20 ve P30 amiral gemisi serisi güncelleme almaya başlayacak. Sonraki aylarda ise dağıtım diğer modellerle devam edecek.



    https://www.gsmarena.com/huawei_announces_full_list_of_global_smartphones_getting_emui_10-news-41113.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    neronidas 1 gün en beğenilen
    Mate 10, Galaxy note 8 ile aynı dönemde tanıtıldı. note 8 e android 10 yok mate 10 a var
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    DH Misafiri 4 sa.
    y7 2019 modeline ne zaman guncelleme gelecek
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    yasin_92 10 sa.
    3 sene öncesinin lite modelini alıp güncelleme bekleyenler çok komik cidden
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    DH Misafiri 11 sa.
    P smart 2019 güncelleme aldı
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    yerdavader 8 sa. DH Misafiri
    Bana gelmedi bir türlü. Galiba dağıtım sırası var
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    DH Misafiri 11 sa.
    Ulen psmart bile aliyorken mate 10 lite almıyor guncellemeniz yerin dibine batsın verdiğim para zıkkım olsun helal etmiyorum
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    DH Misafiri 11 sa.
    Huawei aynı anda piyasaya sürülen mate 10 serisine güncelleme verirken amate 10 lite serisini görmrzden gelip güncelleme vermiyor, yazıklar olsun huaweiye
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    DH Misafiri 11 sa.
    Ben 10 u yukleyeli bir ay oldu siz hala yuklemedinizmi
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    DH Misafiri 11 sa.
    Mate 10 lite güncelleme gelecekmi
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    Cosmos2999 13 sa.
    Mate 20 pro için güncelleme dün geldi (Almanya)



    9 ile arada çok fark var mı bilemedim. Tek olumlu şey daha iyi Wifi çekimi
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    deniz_sea 13 sa. HackYemeFuckYeah
    İyide bu bahane olamaz ki, aynı tarihte çıkan aynı model telefonun iki versiyonuna güncelleme verip birine vermemek, biz bu işi yapamıyoruz demek, saçmalamak demek, savunulacak hiç bir yanı yok bunun...
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    V2 1 gün
    Honor play aldım güncelleme gelmeyecekmiş. Model daha yeni çıktı sayılır krin 970 var güncelleme yok.



    Benim için Huawei defteri kapanmıştır.
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