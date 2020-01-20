Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesini yayınladı

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Bildiğiniz üzere Huawei veya Honor telefonlar için Android güncellemeleri Çince ve global versiyon olmak üzere ikiye ayrılıyor.

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Bu nedenle EMUI güncellemeleri ile ilgili duyurularda buna dikkat etmek gerek, zira yayınlanma tarihleri çok farklı olabiliyor.

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Huawei bugün, Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesini alacak telefonların tam listesini yayınladı. Global pazarda satışa sunulan modelleri kapsayan liste şu şekilde:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei nova 4

Ocak 2020 itibarıyla Mate 20 ve P30 amiral gemisi serisi güncelleme almaya başlayacak. Sonraki aylarda ise dağıtım diğer modellerle devam edecek.

https://www.gsmarena.com/huawei_announces_full_list_of_global_smartphones_getting_emui_10-news-41113.php

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