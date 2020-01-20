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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy S20 Ultra, farklı bir kamera yerleşimi ile gelebilir

    Samsung'un yakında tanıtacağı S20 serisi ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan bir render görüntüsü serinin en üst cihazı S20 Ultra'nın farklı kamera yerleşimini gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S20 Ultra, farklı bir kamera yerleşimi ile gelebilir
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yakında tanıtacağı Galaxy S20 serisiyle bir dizi yenilik sunmaya hazırlanıyor. Bu yeniliklerden en dikkat çekeni ise serinin en üst modeli olan Galaxy S20 Ultra'nın kamera yerleşimi olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A41 ve A31'in detayları ortaya çıkmaya başladı"

    100x ibaresi yer alacak

    Birçok güvenilir sızıntı kaynağının yayınladığı yeni render görselleri, Galaxy S20 Ultra'nın farklı bir arka kamera yerleşimi ile geleceğine işaret ediyor. Koreli bir tasarımcı da yayınlanan sızıntılara dayanarak 108MP ana sensör, 12MP geniş açı, 48MP telefoto ve ToF özellikli arka kamera ile gelmesi beklenen cihazın render görüntülerini oluşturdu.

    Samsung Galaxy S20 Ultra, farklı bir kamera yerleşimi ile gelebilir
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    Son derece etkileyici görünen bu kamera sensörlerinin yıldızı ise 10x optik ve 100x'e kadar dijital zoom yapabilen 48MP periskop telefoto modülü olabilir. Yeni sızıntıya göre Samsung pazarlama stratejisi olarak 48MP periskop telefoto lensinin yanına 100x ibaresi ekleyerek dikkatleri bu sensöre çekecek. 11 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Galaxy S20 serisiyle ilgili sızıntıların, kalan bu 3 haftalık sürede de devam etesi bekleniyor.



    https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1218533702394793985 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    khytr89 2 gün en beğenilen
    s9plus dan bu yana çıkan hiçbir amiral gemisi heyecan uyandırmadı.2 senedir kullanıyorum böyle giderse daha da kullanırım. açamadığı oyun yok, stereo dolby hoparlörleri var, kamerası da canon eos 250d m yanımda olmadığında "keşke" dedirtmediği için aynen devam
    s9plus dan bu yana çıkan hiçbir amiral gemisi heyecan uyandırmadı.2 senedir kullanıyorum böyle giderse daha da kullanırım. açamadığı oyun yok, stereo dolby hopa...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    otemiz 2 gün
    Ultra kelimesini görünce aklıma Serdar Ortaç'ın 10 küsür yıl önceki demeci geldi :

    "Tarkan mega starsa, ben ultra starım"
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    khytr89 2 gün en beğenilen
    s9plus dan bu yana çıkan hiçbir amiral gemisi heyecan uyandırmadı.2 senedir kullanıyorum böyle giderse daha da kullanırım. açamadığı oyun yok, stereo dolby hoparlörleri var, kamerası da canon eos 250d m yanımda olmadığında "keşke" dedirtmediği için aynen devam
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    CaRviLLE 1 gün khytr89
    Bende s9 kullanıcısıyım aynen katılıyorum her çıkan telefona bakıyorum yeni hiç bişey yok tasarım olarakta beğeniyorum telefonumu iphone lerden çok daha güzel s7 edgeden geçmiştim ama bi kaç sene daha bu şekilde devam ederim
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    Red_devil33 2 gün
    Ultra kelimesini ekran kartlarında görüyorduk genelde ama telefona da sıçradı sonunda.

    Farkettim sizdede yeni telefon haberi heycan yaratmıyor . Nedenmi çünkü extra bir özellik sunmuyorlar. 4 yıl önce çıkan kamerası düzgün bir telefon iş görüyor .
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