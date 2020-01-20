Samsung Galaxy S20 Ultra, farklı bir kamera yerleşimi ile gelebilir

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yakında tanıtacağı Galaxy S20 serisiyle bir dizi yenilik sunmaya hazırlanıyor. Bu yeniliklerden en dikkat çekeni ise serinin en üst modeli olan Galaxy S20 Ultra'nın kamera yerleşimi olabilir.

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100x ibaresi yer alacak

Birçok güvenilir sızıntı kaynağının yayınladığı yeni render görselleri, Galaxy S20 Ultra'nın farklı bir arka kamera yerleşimi ile geleceğine işaret ediyor. Koreli bir tasarımcı da yayınlanan sızıntılara dayanarak 108MP ana sensör, 12MP geniş açı, 48MP telefoto ve ToF özellikli arka kamera ile gelmesi beklenen cihazın render görüntülerini oluşturdu.

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Son derece etkileyici görünen bu kamera sensörlerinin yıldızı ise 10x optik ve 100x'e kadar dijital zoom yapabilen 48MP periskop telefoto modülü olabilir. Yeni sızıntıya göre Samsung pazarlama stratejisi olarak 48MP periskop telefoto lensinin yanına 100x ibaresi ekleyerek dikkatleri bu sensöre çekecek. 11 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Galaxy S20 serisiyle ilgili sızıntıların, kalan bu 3 haftalık sürede de devam etesi bekleniyor.

https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1218533702394793985

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