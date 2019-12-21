Huawei, EMUI 10'un dünya çapında 10 milyondan fazla akıllı telefonda çalıştığını açıkladı

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ABD ile yaşadığı ticaret yasaklarına rağmen büyümesini sürdüren ve rekor sayıda akıllı telefon satmayı başaran Huawei, Android 10 tabanlı EMUI 10 işletim sistemi ile de yeni bir rekora imza attı.

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Mate 30 serisinin payı büyük

Şirketin yaptığı açıklamalara göre şu anda dünya çapındaki 10 milyonun üzerinde akıllı telefonda, Android 10 tabanlı EMUI 10 arayüzü çalışıyor. Yeni güncellemenin destekledği 33 farklı akıllı telefon modelinin olduğu da belirtilmiş.

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Şirket bir aydan daha kısa bir süre önce de 1 milyon cihazın Android 10 tabanlı Magic UI 3.0 arayüzünü kullandığını duyurmuştu. Huawei'nin bu başarısının ardında Mate 30 serisinin önemli bir rol oynadığı açıklanırken, EMUI 10 arayüzüne ilk geçen cihazların bu seriden olduğu belirtiliyor. 2019 yılının sonuna kadar ise Huawei'nin akıllı telefon satış rakamının 230 milyona ulaşacağı açıklanmıştı.

https://playfuldroid.com/huawei-emui-10-user-base-crosses-10-million-milestone/