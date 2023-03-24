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    Huawei FreeBuds 5 mekânsal ses ile geliyor

    Huawei FreeBuds 5 tam kablosuz kulaklık modeli ilgi çeken su damlası tasarımı, kullanıcıya göre işitme optimizasyonu, aktif gürültü engelleme gibi özellikleri mevcut. 
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    Huawei FreeBuds 5 Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin Bahar etkinliğinde tanıtılan pek çok üründen birisi de sevilen Huawei Freebuds tam kablosuz kulaklık serisinin en yeni üyesiydi. İki yıl aradan sonra Huawei Freebuds 5 görücüye çıktı.

    Huawei FreeBuds 5 özellikleri ve fiyatı

    Huawei FreeBuds 5 tam kablosuz kulaklık modeli 11mm süper manyetik sürücüler ile geliyor. Firma Kunlun dayanıklı cam geliştirmeleri sırasında Rupert’s Tears adında bir tasarım ortaya çıkarmış ve bunu Huawei Freebuds 5 kulaklığına uygulamış. Tamamen kavisli gövde yanında sapı da su damlası şeklinde tasarlanmış.

    Kulaklıkta son dönemin mekânsal ses teknolojisi unutulmamış ve çift HD ses sertifikası da mevcut. Yüksek ses kalitesine odaklanan ürün ultra geniş bant teknolojisi sayesinde kullanıcısına göre işitme konusunda optimizasyonlar da yapabiliyor.

    Üç mikrofon güçlü bir gürültü engelleme yapabilirken kulak kanalını analiz ediyor ve kullanıcısına uyarlıyor. Yine yapay zekâ desteğiyle görüşmelerde daha iyi gürültü optimizasyonu yapılabiliyor.

    Kulaklık 42mAh batarya ile ANC kapalı 5 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile bu süre 30 saate çıkıyor. 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik süre elde edilebiliyor. Huawei Freebuds 5 modeli 132$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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