Huawei FreeBuds 5 mekânsal ses ile geliyor

Tam Boyutta Gör Huawei’nin Bahar etkinliğinde tanıtılan pek çok üründen birisi de sevilen Huawei Freebuds tam kablosuz kulaklık serisinin en yeni üyesiydi. İki yıl aradan sonra Huawei Freebuds 5 görücüye çıktı.

Huawei FreeBuds 5 özellikleri ve fiyatı

Huawei FreeBuds 5 tam kablosuz kulaklık modeli 11mm süper manyetik sürücüler ile geliyor. Firma Kunlun dayanıklı cam geliştirmeleri sırasında Rupert’s Tears adında bir tasarım ortaya çıkarmış ve bunu Huawei Freebuds 5 kulaklığına uygulamış. Tamamen kavisli gövde yanında sapı da su damlası şeklinde tasarlanmış.

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Kulaklıkta son dönemin mekânsal ses teknolojisi unutulmamış ve çift HD ses sertifikası da mevcut. Yüksek ses kalitesine odaklanan ürün ultra geniş bant teknolojisi sayesinde kullanıcısına göre işitme konusunda optimizasyonlar da yapabiliyor.

Üç mikrofon güçlü bir gürültü engelleme yapabilirken kulak kanalını analiz ediyor ve kullanıcısına uyarlıyor. Yine yapay zekâ desteğiyle görüşmelerde daha iyi gürültü optimizasyonu yapılabiliyor.

Kulaklık 42mAh batarya ile ANC kapalı 5 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile bu süre 30 saate çıkıyor. 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik süre elde edilebiliyor. Huawei Freebuds 5 modeli 132$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Huawei FreeBuds 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı