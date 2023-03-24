Huawei FreeBuds 5 mekânsal ses ile geliyor

Huawei FreeBuds 5 özellikleri ve fiyatı
Huawei FreeBuds 5 tam kablosuz kulaklık modeli 11mm süper manyetik sürücüler ile geliyor. Firma Kunlun dayanıklı cam geliştirmeleri sırasında Rupert’s Tears adında bir tasarım ortaya çıkarmış ve bunu Huawei Freebuds 5 kulaklığına uygulamış. Tamamen kavisli gövde yanında sapı da su damlası şeklinde tasarlanmış.
Kulaklıkta son dönemin mekânsal ses teknolojisi unutulmamış ve çift HD ses sertifikası da mevcut. Yüksek ses kalitesine odaklanan ürün ultra geniş bant teknolojisi sayesinde kullanıcısına göre işitme konusunda optimizasyonlar da yapabiliyor.
Üç mikrofon güçlü bir gürültü engelleme yapabilirken kulak kanalını analiz ediyor ve kullanıcısına uyarlıyor. Yine yapay zekâ desteğiyle görüşmelerde daha iyi gürültü optimizasyonu yapılabiliyor.
Kulaklık 42mAh batarya ile ANC kapalı 5 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile bu süre 30 saate çıkıyor. 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik süre elde edilebiliyor. Huawei Freebuds 5 modeli 132$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)