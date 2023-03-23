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    Anlık Bildirim

    Huawei TalkBand B7 gelişmiş gürültü engelleme ile geliyor

    Huawei TalkBand B7 kulaklık ve akıllı bilekliği bir araya getirirken AMOLED ekran, gelişmiş gürültü engelleme, akıcı Bluetooth bağlantısı gibi avantajlar da sunuyor.
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    Huawei TalkBand B7 Tam Boyutta Gör
    Giyilebilir cihaz ve kulaklık ürünlerini bir araya getiren belki de ilk ürün sayılabilecek Huawei TalkBand yedinci nesle terfi etti. Kablosuz görüşme isteyenleri hedefleyen ürün gelişmiş özelliklerle geliyor.

    Huawei TalkBand B7 özellikleri ve fiyatı

    Huawei TalkBand B7 kulaklık ve akıllı bileklik ürünü 1.53 inçlik kavisli AMOLED ekran ile geliyor. Firmanın Kirin A1 yongasını kullanan cihaz Bluetooth 5.2 ile akıcı bir bağlantı sunuyor.

    Çift mikrofon barındıran kulaklık genel gürültü engelleme yaparken 3A teknolojisi ise görüşme esnasında daha berrak sesler elde edilmesini sağlıyor. Sağlık tarafında nabız, kandaki oksijen, uyku düzeni, stres, adet döngüsü gibi değerlerin takibi yapılabiliyor.

    Çok fonksiyonlu olduğu için Huawei TalkBand B7 modeli 3 güne kadar kullanım süresi sunuyor. 10 dakikalık şarj ile 4 saate kadar görüşme süresi de elde edilebiliyor. Ürünün fiyatı silikon kayış için 146$, deri kayış için 175$ olarak belirlenmiş.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 13 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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