Huawei TalkBand B7 gelişmiş gürültü engelleme ile geliyor

Tam Boyutta Gör Giyilebilir cihaz ve kulaklık ürünlerini bir araya getiren belki de ilk ürün sayılabilecek Huawei TalkBand yedinci nesle terfi etti. Kablosuz görüşme isteyenleri hedefleyen ürün gelişmiş özelliklerle geliyor.

Huawei TalkBand B7 özellikleri ve fiyatı

Huawei TalkBand B7 kulaklık ve akıllı bileklik ürünü 1.53 inçlik kavisli AMOLED ekran ile geliyor. Firmanın Kirin A1 yongasını kullanan cihaz Bluetooth 5.2 ile akıcı bir bağlantı sunuyor.

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Çift mikrofon barındıran kulaklık genel gürültü engelleme yaparken 3A teknolojisi ise görüşme esnasında daha berrak sesler elde edilmesini sağlıyor. Sağlık tarafında nabız, kandaki oksijen, uyku düzeni, stres, adet döngüsü gibi değerlerin takibi yapılabiliyor.

Çok fonksiyonlu olduğu için Huawei TalkBand B7 modeli 3 güne kadar kullanım süresi sunuyor. 10 dakikalık şarj ile 4 saate kadar görüşme süresi de elde edilebiliyor. Ürünün fiyatı silikon kayış için 146$, deri kayış için 175$ olarak belirlenmiş.

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Huawei TalkBand B7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı