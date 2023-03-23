Huawei TalkBand B7 gelişmiş gürültü engelleme ile geliyor

Huawei TalkBand B7 özellikleri ve fiyatı
Huawei TalkBand B7 kulaklık ve akıllı bileklik ürünü 1.53 inçlik kavisli AMOLED ekran ile geliyor. Firmanın Kirin A1 yongasını kullanan cihaz Bluetooth 5.2 ile akıcı bir bağlantı sunuyor.
Çift mikrofon barındıran kulaklık genel gürültü engelleme yaparken 3A teknolojisi ise görüşme esnasında daha berrak sesler elde edilmesini sağlıyor. Sağlık tarafında nabız, kandaki oksijen, uyku düzeni, stres, adet döngüsü gibi değerlerin takibi yapılabiliyor.
Çok fonksiyonlu olduğu için Huawei TalkBand B7 modeli 3 güne kadar kullanım süresi sunuyor. 10 dakikalık şarj ile 4 saate kadar görüşme süresi de elde edilebiliyor. Ürünün fiyatı silikon kayış için 146$, deri kayış için 175$ olarak belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)