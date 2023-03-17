Huawei FreeBuds 5 yepyeni tasarımla geliyor: İşte görüntüsü

Şirket tarafından paylaşılan görsel materyaller kablosuz kulaklığın "su damlasından" ilham alan yepyeni bir tasarımla karşımıza çıkacağını gösteriyor. Bir mağaza çalışanı tarafından sızdırılan ürün kutusu FreeBuds 5'in görünümünü ortaya koyuyor.
Huawei FreeBuds 5 neler sunacak?
Huawei FreeBuds 5'in önceki nesildeki 14.3 mm'lik sürücüleri koruyacağı bildiriliyor. Gürültü engelleme tarafında küçük iyileştirmeler olacak. Buna ek olarak birden fazla cihazla eşzamanlı bağlantı kurma özelliği de taşıyacak.
Yeni kablosuz kulaklık için yüksek çözünürlüklü ses sertifikası ve şarj kutusu ile 28 saatin üzerinde pil ömrü de konuşuluyor. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Tüm detayları ancak önümüzdeki hafta öğrenebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)