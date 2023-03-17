Tam Boyutta Gör Huawei yeni kablosuz kulaklığını 23 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli marka FreeBuds 5'i Huawei P60 serisi akıllı telefonlar ve katlanabilir Mate X3 ile birlikte duyuracak. Etkinlik internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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Şirket tarafından paylaşılan görsel materyaller kablosuz kulaklığın "su damlasından" ilham alan yepyeni bir tasarımla karşımıza çıkacağını gösteriyor. Bir mağaza çalışanı tarafından sızdırılan ürün kutusu FreeBuds 5'in görünümünü ortaya koyuyor.

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Huawei FreeBuds 5 neler sunacak?

Huawei FreeBuds 5'in önceki nesildeki 14.3 mm'lik sürücüleri koruyacağı bildiriliyor. Gürültü engelleme tarafında küçük iyileştirmeler olacak. Buna ek olarak birden fazla cihazla eşzamanlı bağlantı kurma özelliği de taşıyacak.

Yeni kablosuz kulaklık için yüksek çözünürlüklü ses sertifikası ve şarj kutusu ile 28 saatin üzerinde pil ömrü de konuşuluyor. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Tüm detayları ancak önümüzdeki hafta öğrenebileceğiz.

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Huawei FreeBuds 5 yepyeni tasarımla geliyor: İşte görüntüsü