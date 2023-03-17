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    Huawei FreeBuds 5 yepyeni tasarımla geliyor: İşte görüntüsü

    Huawei önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte yepyeni tasarıma sahip bir kablosuz kulaklık duyuracak. Su damlasından ilham alan FreeBuds 5'in tasarımı ortaya çıktı.
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    Huawei FreeBuds 5 yepyeni tasarımla geliyor: İşte görüntüsü Tam Boyutta Gör
    Huawei yeni kablosuz kulaklığını 23 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli marka FreeBuds 5'i Huawei P60 serisi akıllı telefonlar ve katlanabilir Mate X3 ile birlikte duyuracak. Etkinlik internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

    Şirket tarafından paylaşılan görsel materyaller kablosuz kulaklığın "su damlasından" ilham alan yepyeni bir tasarımla karşımıza çıkacağını gösteriyor. Bir mağaza çalışanı tarafından sızdırılan ürün kutusu FreeBuds 5'in görünümünü ortaya koyuyor.

    Huawei FreeBuds 5 yepyeni tasarımla geliyor: İşte görüntüsü Tam Boyutta Gör

    Huawei FreeBuds 5 neler sunacak?

    Huawei FreeBuds 5'in önceki nesildeki 14.3 mm'lik sürücüleri koruyacağı bildiriliyor. Gürültü engelleme tarafında küçük iyileştirmeler olacak. Buna ek olarak birden fazla cihazla eşzamanlı bağlantı kurma özelliği de taşıyacak.

    Yeni kablosuz kulaklık için yüksek çözünürlüklü ses sertifikası ve şarj kutusu ile 28 saatin üzerinde pil ömrü de konuşuluyor. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Tüm detayları ancak önümüzdeki hafta öğrenebileceğiz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 10 saat önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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