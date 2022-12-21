Huawei FreeBuds 5i Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei FreeBuds 5i teknik özellikleri
Toz Mavisi rengi ile satışa sunulan bu üründe 42 dB ANC (etkin / aktif gürültü engelleme) özelliği mevcut. İki mikrofona ve özel yapay zekâ sistemlerine sahip olan FreeBuds 5i'de 10 mm dinamik ses sürücüleri, LDAC desteği, Bluetooth 5.2 altyapısı, 94 ms gecikme gibi önemli özellikler mevcut.
ANC eşliğinde toplam 18.5 saatlik bir batarya ömrü sunan yeni kablosuz kulaklık ANC olmadan 22 saat boyunca aralıksız bir şekilde kullanılabiliyor. Tek bir kulaklık ANC ile 6 saat boyunca kullanılabiliyor. ANC olmadan kullanılan bir Huawei FreeBuds 5i kulaklığı tek başına 7.5 saatlik pil ömrü ile hizmet sunuyor.
Huawei FreeBuds 5i Türkiye fiyatı
Bu ürünü 1.699 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Kendisi için 100 TL'lik ekstra sepet indirimi var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...