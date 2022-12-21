Huawei FreeBuds 5i Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Kablosuz kulaklık satın almak isteyen kişilere yeni bir alternatif olan Huawei FreeBuds 5i daha önce sadece yurt dışından satın alınabiliyordu. Kendisinin teknik özellikleri neler sunuyor ve ne kadar?

Huawei FreeBuds 5i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay önce eklendi

Huawei FreeBuds 5i teknik özellikleri

Toz Mavisi rengi ile satışa sunulan bu üründe 42 dB ANC (etkin / aktif gürültü engelleme) özelliği mevcut. İki mikrofona ve özel yapay zekâ sistemlerine sahip olan FreeBuds 5i'de 10 mm dinamik ses sürücüleri, LDAC desteği, Bluetooth 5.2 altyapısı, 94 ms gecikme gibi önemli özellikler mevcut.

ANC eşliğinde toplam 18.5 saatlik bir batarya ömrü sunan yeni kablosuz kulaklık ANC olmadan 22 saat boyunca aralıksız bir şekilde kullanılabiliyor. Tek bir kulaklık ANC ile 6 saat boyunca kullanılabiliyor. ANC olmadan kullanılan bir Huawei FreeBuds 5i kulaklığı tek başına 7.5 saatlik pil ömrü ile hizmet sunuyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca kendisi 28 saat boyunca müzik çalabiliyor, yüksek çözünürlüklü ses sağlayabiliyor ve bağlı cihazlar arasında sorunsuz bir geçişe olanak tanıyor. Android ve iOS ile uyumlu bir biçimde çalışan Huawei FreeBuds 5i'nin Türkiye fiyatı açıklandı.

Huawei FreeBuds 5i Türkiye fiyatı

Bu ürünü 1.699 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Kendisi için 100 TL'lik ekstra sepet indirimi var.

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Huawei FreeBuds 5i satışa sunuldu! İşte Türkiye fiyatı