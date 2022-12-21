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    Huawei FreeBuds 5i Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

    Kablosuz kulaklık modelleri ülkemizde ilgi çekiyor. Bunu çok iyi bilen Çinli firma yeni kablosuz kulaklığını satışa sundu. Huawei FreeBuds 5i Türkiye fiyatı ile karşımızda: Özellikleri neler?
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    Huawei FreeBuds 5i Tam Boyutta Gör
    Kablosuz kulaklık satın almak isteyen kişilere yeni bir alternatif olan Huawei FreeBuds 5i daha önce sadece yurt dışından satın alınabiliyordu. Kendisinin teknik özellikleri neler sunuyor ve ne kadar?

     

    Huawei FreeBuds 5i teknik özellikleri 

    Toz Mavisi rengi ile satışa sunulan bu üründe 42 dB ANC (etkin / aktif gürültü engelleme) özelliği mevcut. İki mikrofona ve özel yapay zekâ sistemlerine sahip olan FreeBuds 5i'de 10 mm dinamik ses sürücüleri, LDAC desteği, Bluetooth 5.2 altyapısı, 94 ms gecikme gibi önemli özellikler mevcut.

    ANC eşliğinde toplam 18.5 saatlik bir batarya ömrü sunan yeni kablosuz kulaklık ANC olmadan 22 saat boyunca aralıksız bir şekilde kullanılabiliyor. Tek bir kulaklık ANC ile 6 saat boyunca kullanılabiliyor. ANC olmadan kullanılan bir Huawei FreeBuds 5i kulaklığı tek başına 7.5 saatlik pil ömrü ile hizmet sunuyor.

    Huawei FreeBuds 5i özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ayrıca kendisi 28 saat boyunca müzik çalabiliyor, yüksek çözünürlüklü ses sağlayabiliyor ve bağlı cihazlar arasında sorunsuz bir geçişe olanak tanıyor. Android ve iOS ile uyumlu bir biçimde çalışan Huawei FreeBuds 5i'nin Türkiye fiyatı açıklandı.

    Huawei FreeBuds 5i Türkiye fiyatı

    Bu ürünü 1.699 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Kendisi için 100 TL'lik ekstra sepet indirimi var.

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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 1 hafta önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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