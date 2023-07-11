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    Anlık Bildirim

    Huawei FreeBuds SE 2 uzun kullanım süresi ile geliyor

    Huawei FreeBuds SE 2 tam kablosuz kulaklık modeli 40 saate kadar çıkan kullanım süresi, oldukça hafif tasarımı ve berrak çağrılar ile uygun bir fiyat etiketine satılacak. 
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    Huawei FreeBuds SE 2 Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında tökezlese de Huawei tam kablosuz kulaklık pazarında rekabete devam ediyor. Firmanın son ürünü olan Huawei FreeBuds SE 2 uygun fiyata uzun kullanım süresi gibi avantajlar sunuyor.

    Huawei FreeBuds SE 2 özellikleri ve fiyatı

    Saplı bir tasarımı olan Huawei FreeBuds SE 2 tam kablosuz kulaklık modeli sadece 3.8 gram ve önceki nesle göre bir hayli hafiflemiş. IP54 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklığın dış kısmı dokunmatik kontrollere sahip.

    Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen ürün ayrıca 300 bin civarında analiz sonucunda kulağı en iyi şekilde algılayacak bir sistem ile donatılmış. Tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 40 saate çıkabiliyor. 10 dakikalık şarj ile de 3 saatlik kullanım süresi elde ediliyor.

    Sadece çağrı esnasında arka plan seslerini engelleyen kulaklık, kutu kapağı açıldığı anda cihaza bağlanıyor. Huawei FreeBuds SE 2 tam kablosuz kulaklık için 25 Avro şeklinde bir fiyat etiketi belirlenmiş.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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