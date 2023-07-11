Huawei FreeBuds SE 2 uzun kullanım süresi ile geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında tökezlese de Huawei tam kablosuz kulaklık pazarında rekabete devam ediyor. Firmanın son ürünü olan Huawei FreeBuds SE 2 uygun fiyata uzun kullanım süresi gibi avantajlar sunuyor.

Huawei FreeBuds SE 2 özellikleri ve fiyatı

Saplı bir tasarımı olan Huawei FreeBuds SE 2 tam kablosuz kulaklık modeli sadece 3.8 gram ve önceki nesle göre bir hayli hafiflemiş. IP54 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklığın dış kısmı dokunmatik kontrollere sahip.

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Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen ürün ayrıca 300 bin civarında analiz sonucunda kulağı en iyi şekilde algılayacak bir sistem ile donatılmış. Tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 40 saate çıkabiliyor. 10 dakikalık şarj ile de 3 saatlik kullanım süresi elde ediliyor.

Sadece çağrı esnasında arka plan seslerini engelleyen kulaklık, kutu kapağı açıldığı anda cihaza bağlanıyor. Huawei FreeBuds SE 2 tam kablosuz kulaklık için 25 Avro şeklinde bir fiyat etiketi belirlenmiş.

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Huawei FreeBuds SE 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı