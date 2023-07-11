Huawei FreeBuds SE 2 uzun kullanım süresi ile geliyor

Huawei FreeBuds SE 2 özellikleri ve fiyatı
Saplı bir tasarımı olan Huawei FreeBuds SE 2 tam kablosuz kulaklık modeli sadece 3.8 gram ve önceki nesle göre bir hayli hafiflemiş. IP54 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklığın dış kısmı dokunmatik kontrollere sahip.
Bluetooth 5.3 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen ürün ayrıca 300 bin civarında analiz sonucunda kulağı en iyi şekilde algılayacak bir sistem ile donatılmış. Tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 40 saate çıkabiliyor. 10 dakikalık şarj ile de 3 saatlik kullanım süresi elde ediliyor.
Sadece çağrı esnasında arka plan seslerini engelleyen kulaklık, kutu kapağı açıldığı anda cihaza bağlanıyor. Huawei FreeBuds SE 2 tam kablosuz kulaklık için 25 Avro şeklinde bir fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)