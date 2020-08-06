Huawei GameCenter indirmeye sunuldu

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ABD’nin yasakları sonrasında Google hizmetlerinden tamamen yoksun kalan Huawei kısa süre içerisinde kendi mobil servislerini hayata geçirmeyi başardı. Uygulama mağazası, konum servisleri derken oyun servisleri de hazır.

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GameCenter neler sunuyor?

GameCenter firmanın oyun hizmetleri ve dağıtım platformu olarak görev yapacak. 33 ülkede oyun topluluğunu bir araya getirmeyi amaçlayan GameCenter farklı etkinliklerle oyuncuları cezbetmeye çalışacak.

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Platformda pek çok oyunun ilk lansmanını yapacağı belirtilirken hizmeti kullananlara da farklı sadakat ödülleri sunulacak. Bunlar arasında oyun paketleri, oyun içi para birimleri veya görünümler olacak.

Huawei GameCenter uygulaması AppGallery mağazasında indirmeye sunuldu. Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land, Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA gibi pek çok oyun mobil dünyada ilk kez GameCenter üzerinde lansmanını yapmış durumda.

https://www.gizmochina.com/2020/08/05/huawei-gamecenter-gaming-service-platform/

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