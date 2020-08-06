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    Huawei GameCenter indirmeye sunuldu

    Huawei GameCenter uygulamasında mobil dünyada ilk kez boy gösterecek oyunlar ve çeşitli oyun içi hediyeler yer alacak. AppGallery mağazasında uygulama indirmeye sunuldu.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei GameCenter indirmeye sunuldu
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    ABD’nin yasakları sonrasında Google hizmetlerinden tamamen yoksun kalan Huawei kısa süre içerisinde kendi mobil servislerini hayata geçirmeyi başardı. Uygulama mağazası, konum servisleri derken oyun servisleri de hazır.

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    GameCenter neler sunuyor?

    GameCenter firmanın oyun hizmetleri ve dağıtım platformu olarak görev yapacak. 33 ülkede oyun topluluğunu bir araya getirmeyi amaçlayan GameCenter farklı etkinliklerle oyuncuları cezbetmeye çalışacak.

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    Platformda pek çok oyunun ilk lansmanını yapacağı belirtilirken hizmeti kullananlara da farklı sadakat ödülleri sunulacak. Bunlar arasında oyun paketleri, oyun içi para birimleri veya görünümler olacak.

    Huawei GameCenter uygulaması AppGallery mağazasında indirmeye sunuldu. Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land, Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA gibi pek çok oyun mobil dünyada ilk kez GameCenter üzerinde lansmanını yapmış durumda.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/05/huawei-gamecenter-gaming-service-platform/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 hf.
    İyi de Game Center telefonda aylardır kurulu belki de yıl olabilir. Huawei güncellemesi ile gelmişti.

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    Nf 2 hf.
    Appgallery içinde göremedim. İndirme bağlantısı için :

    https://www.apkmirror.com/apk/huawei-internet-services/huawei-gamecenter/huawei-gamecenter-10-6-1-300-release/huawei-gamecenter-10-6-1-300-android-apk-download/download/
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    GameCenter ne arkadaş ya? Apple’dan kopyalamışlar ismi düpedüz. Başka bir şey bulamamışlar mı.
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    Blasterreal 2 hf. DPLALİ
    Servisin ismini 'GLU GLU' yapmışlar beğenmeyim bu isme çevirmişler.

    Madem bu kadar takıntılısın bir isim bul adamlara
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