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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei gelecek yıl performans kriterine göre işten çıkaracak

    Baskı altındaki Huawei gelecek yıl performans düşüşlerini en aza indirmek amacıyla seviyesini koruyamayan birim yöneticilerinin yüzde 10’unu işten çıkarmayı planlıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei gelecek yıl performans kriterine göre işten çıkaracak
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    Bu yıl sürpriz bir şekilde ABD-Çin ticaret savaşının arasında kalan ve önemli ortaklarından hizmet alamaz duruma düşen Huawei neredeyse canını dişine takarak mücadele etti ve özellikle hemşehrilerinin desteğiyle yılı rekor akıllı telefon satışı ile kapattı. Bununla birlikte gelecek yıl bazı tedbirler alınacak.

    Gelecek yıl kemer sıkılacak

    Yılın başlarında yapılan sözleşmeler ve stoklar sayesinde ABD ambargosunun etkisini çok hissetmeyen Huawei, 240 milyon akıllı telefon satışı yaptı ve 121 milyar dolar civarında bir gelir elde etti.

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    Bununla birlikte ambargo sonrasında yeeteri kadar stok yapamayan Huawei gelecek yıl biraz daha zor bir duruma düşecek. 5G standardının yaygınlaşması ile önemli bir avantaja sahip olmayı bekleyen firma yine de gelirlerinde bir azalma olacağını tahmin ediyor.

    Huawei gelecek yıl bu bakımdan başarısız olan birimleri ve yöneticilerini baskı altına almak zorunda kalacak. Belirli bir süre başarı çizgisini tutturamayan yöneticilerin en kötü yüzde 10’unun işten çıkarılacağı ifade ediliyor.

    Şirket içerisinde biraz daha performans odaklı çalışmayı zorlamak isteyen Huawei ayrıca ABD baskısı nedeniyle tedarik zincirindeki kaçışların da önüne geçmeye çalışacak. Gelecek yılın önemli gündem maddelerinden birisi bu. Diğer ise Google uygulamalarının yerini alacak Huawei mobil servislerinin bir an evvel tamamlanması.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/31/huawei-plans-to-fire-10-worst-performing-managers-in-2020/ Yorum Yaz
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