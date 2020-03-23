Samsung'un ürettiği Exynos, mobil işlemci pazarında üçüncü sıraya yükseldi

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Çoğu Samsung kullanıcısı, şirketi akıllı telefonları, televizyonları veya ev aletleri ile tanır. Ancak Güney Koreli şirket, ekran panelleri, bellek yongaları, kamera sensörleri ve mobil işlemciler de dahil olmak üzere birçok elektronik bileşen üretiyor.

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Samsung pazar payını büyütüyor

Counterpoint Research araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre Samsung, mobil işlemci pazarında Apple'ı geride bırakmayı başardı. Samsung'un mobil işlemci pazarındaki payını yüzde 14.1'e çıkardığı açıklanırken, Apple'ın ise yüzde 13.1'lik bir pazar payına sahip olduğu belirtildi. Tabii ki Apple'ın işlemcilerinin sadece şirkete ait cihazlarda kullanıldığını belirtmemiz gerekiyor. Zira Exynos işlemciler ise sadece Samsung cihazlarda değil aynı zamanda Meizu ve Vivo marka akıllı telefonlarda da kullanılıyor.

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Qualcomm ve MediaTek şirketlerinin ise mobil işlemci pazarındaki ilk iki sırayı koruduklarını söyleyelim. Bu şirketlerin pazar payı ise sırasıyla yüzde 33.4 ve yüzde 24.6. Huawei ise HiSilicon Kirin işlemcileriyle beşincilik koltuğunda yer alıyor. Raporda Huawei'nin pazar payına yer verilmediğini de belirtelim. Samsung'un amiral gemisi Galaxy S'den, Galaxy J'nin giriş seviyesi modellerine kadar birçok cihazında kendi tek çipli Exynos platformlarını kullandığını belirtmek gerekir. Bununla birlikte şirket son zamanlarda, giriş seviyesi modellerinde 5G desteği için MediaTek yongalarını kullanmaya başlamış durumda.

https://en.yna.co.kr/view/AEN20200323006900320

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