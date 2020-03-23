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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un ürettiği Exynos, mobil işlemci pazarında üçüncü sıraya yükseldi

    Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, mobil işlemci pazarında Apple'ı geçmeyi başardı. Yayınlanan raporlara göre şirketin ürettiği Exynos işlemciler, artık yonga seti pazarının üçüncü sırasında.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un ürettiği Exynos, mobil işlemci pazarında üçüncü sıraya yükseldi
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    Çoğu Samsung kullanıcısı, şirketi akıllı telefonları, televizyonları veya ev aletleri ile tanır. Ancak Güney Koreli şirket, ekran panelleri, bellek yongaları, kamera sensörleri ve mobil işlemciler de dahil olmak üzere birçok elektronik bileşen üretiyor.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp, artan internet kullanımı nedeniyle sunucu kapasitesini iki kat artırdı"

    Samsung pazar payını büyütüyor

    Counterpoint Research araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre Samsung, mobil işlemci pazarında Apple'ı geride bırakmayı başardı. Samsung'un mobil işlemci pazarındaki payını yüzde 14.1'e çıkardığı açıklanırken, Apple'ın ise yüzde 13.1'lik bir pazar payına sahip olduğu belirtildi. Tabii ki Apple'ın işlemcilerinin sadece şirkete ait cihazlarda kullanıldığını belirtmemiz gerekiyor. Zira Exynos işlemciler ise sadece Samsung cihazlarda değil aynı zamanda Meizu ve Vivo  marka akıllı telefonlarda da kullanılıyor.

    Samsung'un ürettiği Exynos, mobil işlemci pazarında üçüncü sıraya yükseldi
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    Qualcomm ve MediaTek şirketlerinin ise mobil işlemci pazarındaki ilk iki sırayı koruduklarını söyleyelim. Bu şirketlerin pazar payı ise sırasıyla yüzde 33.4 ve yüzde 24.6. Huawei ise HiSilicon Kirin işlemcileriyle beşincilik koltuğunda yer alıyor. Raporda Huawei'nin pazar payına yer verilmediğini de belirtelim. Samsung'un amiral gemisi Galaxy S'den, Galaxy J'nin giriş seviyesi modellerine kadar birçok cihazında kendi tek çipli Exynos platformlarını kullandığını belirtmek gerekir. Bununla birlikte şirket son zamanlarda, giriş seviyesi modellerinde 5G desteği için MediaTek yongalarını kullanmaya başlamış durumda.



    https://en.yna.co.kr/view/AEN20200323006900320 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    koyunsayar 11 sa. en beğenilen
    Berbat işlemci üretiyorlar millet exynos a karşı kampanya başlattı


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    koyunsayar 11 sa. Drahmizm
    Senin isteğin kuru bir hayalken benim isteğim Amerika ve çin de satılıyor .
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    TakemasterTR (Deniz ) 9 sa.
    Aslında Ryzen 4800H 15W'ye ayarlanabilen TDP değeriyle ufak bir bakır fanlı soğutucuyla yerleştirilebilir lakin soğutucudan dolayı telefon kalınlaşır ve pil tüketmi biraz artabilir.
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 11 sa.
    dört tane mobil işlemci üreten firma var zaten üçüncü olmuşlar büyük başarı :)
    snapdragon
    mediatek
    kirin
    exynos

    varmı beşincisi beni bilgilendirin
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    koyunsayar 11 sa. en beğenilen
    Berbat işlemci üretiyorlar millet exynos a karşı kampanya başlattı


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    smart1978 (X Y) 11 sa.
    HEr ulkeye Exynos yerine ikisini de yani Snapdragon ve Exynos lu olani olarak satsalardi resmi olarak, emin olun ki Exynos satislari SIFIR olurdu... Dayatilan Exynos lar ile buna basari denilmez...
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