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    Huawei, kötüye kullanım sebebiyle "arama" uygulamasını test etmeyi durdurdu

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin, Google arama uygulamasının yerini alması için geliştirdiği Huawei Search'ün beta testleri, gizlilik endişeleri nedeniyle geçici olarak durduruldu.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, kötüye kullanım sebebiyle

    ABD yasaklamaları sonucu kendi uygulama ekosistemini oluşturmaya çalışan Huawei, cihazlarında Google aramanın yerine kullanmak için geliştirdiği Huawei Search uygulamasını test ediyordu. Yapılan açıklamalara göre beta test süreci şimdilik durduruldu.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Reno3 Pro, 44MP çift selfie kamerasıyla tanıtıldı"

    Gizlilik endişeleri

    Beta programına katılan kullanıcılar üç gündür Huawei Search'ü test edebilme şansına sahiptiler. Huawei kimliği ile giriş yapılan uygulama, bir arama çubuğu, haber akışı ve hava durumu veya hesap makinesi gibi kısayolları da içeriyordu. "Uygulamanın gizliliğinin sosyal medya platformları aracılığıyla kötüye kullanılmasına ilişkin endişeler olduğu için, Huawei Search Beta test programının mevcut etkinliğini bir sonraki bildirime kadar duraklattık." şeklinde açıklama yapan Huawei'nin beta testi tekrar ne zaman açacağı ise meçhul.

    Huawei, kötüye kullanım sebebiyle
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    Çinli şirket ABD yaptırımları altında ve bu yüzden işletim sistemi ve uygulamalarını kendi alternatifleriyle değiştirmeye çalışıyor. Huawei'nin açıklamalarına bakılırsa, ABD yasakları son bulsa bile şirket kendi ekosisteminde devam etmeye kararlı.



    https://consumer.huawei.com/ae-en/community/details/topicId_67903/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Huawei iste boyle . Aman uzak durun. Ama yine de siz bilirsiniz ...
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