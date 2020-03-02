Huawei, kötüye kullanım sebebiyle "arama" uygulamasını test etmeyi durdurdu

ABD yasaklamaları sonucu kendi uygulama ekosistemini oluşturmaya çalışan Huawei, cihazlarında Google aramanın yerine kullanmak için geliştirdiği Huawei Search uygulamasını test ediyordu. Yapılan açıklamalara göre beta test süreci şimdilik durduruldu.

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Gizlilik endişeleri

Beta programına katılan kullanıcılar üç gündür Huawei Search'ü test edebilme şansına sahiptiler. Huawei kimliği ile giriş yapılan uygulama, bir arama çubuğu, haber akışı ve hava durumu veya hesap makinesi gibi kısayolları da içeriyordu. "Uygulamanın gizliliğinin sosyal medya platformları aracılığıyla kötüye kullanılmasına ilişkin endişeler olduğu için, Huawei Search Beta test programının mevcut etkinliğini bir sonraki bildirime kadar duraklattık." şeklinde açıklama yapan Huawei'nin beta testi tekrar ne zaman açacağı ise meçhul.

Tam Boyutta Gör

Çinli şirket ABD yaptırımları altında ve bu yüzden işletim sistemi ve uygulamalarını kendi alternatifleriyle değiştirmeye çalışıyor. Huawei'nin açıklamalarına bakılırsa, ABD yasakları son bulsa bile şirket kendi ekosisteminde devam etmeye kararlı.

https://consumer.huawei.com/ae-en/community/details/topicId_67903/

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