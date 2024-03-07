Huawei, mevcut disk ve teyp depolamaya göre maliyetleri düşüren yeni depolama teknolojisini duyurdu

Tam Boyutta Gör Huawei, yeni veri depolama cihazı OceanStor Arctic'in sabit diskler ve manyetik teypler gibi geleneksel depolama teknolojilerine kıyasla maliyeti ve güç kullanımını önemli ölçüde azaltacağını söylüyor. Manyeto-elektrik disk (MED) teknolojisini kullanan cihaz, depolama pazarında devrim yaratabilme potansiyeli yaşıyor.

Sabit disklerden %90 az güç tüketiyor

Huawei, gizemli yeni depolama ürününün ayrıntılarını şimdilik gizli tutuyor, bu nedenle teknolojinin detaylarını henüz bilmiyoruz. Huawei'nin MED teknolojisinin, 2kW'tan daha az güç tüketimiyle 10PB'yi aşan raf kapasitesi sunacağı bildiriliyor. Ürün, 2025'in ilk yarısında piyasada satışa sunulacak. Şirket ayrıca, teknolojinin, teyp depolamayla karşılaştırıldığında toplam maliyeti %20 oranında düşürdüğünü ve geleneksel sabit disklerle karşılaştırıldığında güç tüketimini %90 oranında azalttığını belirtti.

Huawei tarafından sunulan rakamlar oldukça etkileyici görünüyor, çünkü bugün tipik bir 42U raf, 8,64 PB'a kadar veri depolayabilen 288 hard diski barındırabiliyor (Seagate'in ısı destekli manyetik kayıt (HAMR) özelliğine sahip yeni 30 TB HDD'leriyle donatıldığı varsayılırsa). Böyle bir rafın güç tüketimi, bir HDD'nin 10W tükettiği varsayıldığında 2,88kW civarında olacaktır. 100 adet 3,5 inç sabit sürücüyü barındırabilen ve dolayısıyla 1 kW güç tüketimiyle 3 PB'ye kadar veri depolayabilen ASRock Rack 4U100-C612 gibi 4U depolama sunucuları bulunuyor. Bu cihazların 10 tanesi 30 PB depolayabiliyor, dolayısıyla Huawei'nin teknolojisinden çok daha fazla kapasite sunuyor. Ancak böyle bir raf çok fazla güç tüketiyor.

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Huawei, OceanStor Arctic hakkında çok az bilgi verdi. Teknoloji bir manyeto-elektrik sürücü değil, bir manyeto-elektrik disk (MED) olduğundan, manyetik plakalara ve izlere sahip (dolayısıyla dönen) bir cihaz olduğu anlaşılıyor. MED teknolojisinin altında yatan prensip, bir malzemenin manyetik ve elektriksel özellikleri arasında bir bağlantı oluşturan manyeto-elektrik etkisi gibi görünüyor. Bunun dönen disklere nasıl uygulandığını henüz bilmiyoruz.

Açıklama göz önüne alındığında akla gelen ilk teknolojilerden biri, şirketin çeşitli sabit disklerinde kullanılan Western Digital'in enerji destekli manyetik kayıt teknolojisi. Ayrıca Huawei'nin, dönen medya teknolojisiyle HDD'lere kıyasla %90 daha az güç tüketimini nasıl elde ettiği de belirsizliğini koruyor. Eğer iddia edildiği gibi başarılmışsa depolama teknolojilerinde devrimsel bir ürünle karşılaşıyor olabiliriz.

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