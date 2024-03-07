Huawei, mevcut disk ve teyp depolamaya göre maliyetleri düşüren yeni depolama teknolojisini duyurdu

Sabit disklerden %90 az güç tüketiyor
Huawei, gizemli yeni depolama ürününün ayrıntılarını şimdilik gizli tutuyor, bu nedenle teknolojinin detaylarını henüz bilmiyoruz. Huawei'nin MED teknolojisinin, 2kW'tan daha az güç tüketimiyle 10PB'yi aşan raf kapasitesi sunacağı bildiriliyor. Ürün, 2025'in ilk yarısında piyasada satışa sunulacak. Şirket ayrıca, teknolojinin, teyp depolamayla karşılaştırıldığında toplam maliyeti %20 oranında düşürdüğünü ve geleneksel sabit disklerle karşılaştırıldığında güç tüketimini %90 oranında azalttığını belirtti.
Huawei tarafından sunulan rakamlar oldukça etkileyici görünüyor, çünkü bugün tipik bir 42U raf, 8,64 PB'a kadar veri depolayabilen 288 hard diski barındırabiliyor (Seagate'in ısı destekli manyetik kayıt (HAMR) özelliğine sahip yeni 30 TB HDD'leriyle donatıldığı varsayılırsa). Böyle bir rafın güç tüketimi, bir HDD'nin 10W tükettiği varsayıldığında 2,88kW civarında olacaktır. 100 adet 3,5 inç sabit sürücüyü barındırabilen ve dolayısıyla 1 kW güç tüketimiyle 3 PB'ye kadar veri depolayabilen ASRock Rack 4U100-C612 gibi 4U depolama sunucuları bulunuyor. Bu cihazların 10 tanesi 30 PB depolayabiliyor, dolayısıyla Huawei'nin teknolojisinden çok daha fazla kapasite sunuyor. Ancak böyle bir raf çok fazla güç tüketiyor.
Huawei, OceanStor Arctic hakkında çok az bilgi verdi. Teknoloji bir manyeto-elektrik sürücü değil, bir manyeto-elektrik disk (MED) olduğundan, manyetik plakalara ve izlere sahip (dolayısıyla dönen) bir cihaz olduğu anlaşılıyor. MED teknolojisinin altında yatan prensip, bir malzemenin manyetik ve elektriksel özellikleri arasında bir bağlantı oluşturan manyeto-elektrik etkisi gibi görünüyor. Bunun dönen disklere nasıl uygulandığını henüz bilmiyoruz.
Açıklama göz önüne alındığında akla gelen ilk teknolojilerden biri, şirketin çeşitli sabit disklerinde kullanılan Western Digital'in enerji destekli manyetik kayıt teknolojisi. Ayrıca Huawei'nin, dönen medya teknolojisiyle HDD'lere kıyasla %90 daha az güç tüketimini nasıl elde ettiği de belirsizliğini koruyor. Eğer iddia edildiği gibi başarılmışsa depolama teknolojilerinde devrimsel bir ürünle karşılaşıyor olabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.