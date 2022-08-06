Beklenen Huawei Mate 50 serisi 7 Eylül’de çıkacak

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ABD’deki kısıtlamaların ardından Huawei, zorlukla da olsa hayatta kalmaya çalışıyor. Normal şartlarda her yıl iki amiral gemi serisi çıkaran Çinli teknoloji devi, artık her yıl sadece bir amiral gemi ile piyasaya adım atıyor. Geçtiğimiz yıl P50 serisi ile karşımıza çıkan firma bu sene Mate 50 serisi ile raflarda sergilenecek.

Huawei Mate 50 çıkış tarihi ne zaman?

Huawei’ye yakın kaynakların aktardığına göre yeni seri 7 Eylül tarihinde tanıtılacak. Öte yandan yeni seri Huawei’nin 2020 yılındaki Mate 40 serisinden sonraki ilk Mate modelleri olacak. Huawei Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS olmak üzere dört farklı ürün çeşidiyle çıkacak olan telefonlar Kirin 9000S’den güç alacak. RS modelinin ise üretim sıkıntısı nedeniyle Snapdragon 888 yongasına yönelebileceği söylenmekte.

Huawei Mate 50 serisi Eylül ayında çıkacak 1 hf. önce eklendi

Huawei Mate 50 serisinde 5G olmayacak

Hisilicon Kirin 9000S, firmanın bir önceki amiral gemilerinde gördüğümüz Kirin 9000 yongasının makyajlanmış hali konumunda. Huawei’ye yönelik kısıtlamalardan dolayı 5G modemlere erişemeyen firma, telefonlarında 5G destekli yongaları kullanamıyor. Dolayısıyla Mate 50 serisinde de yine 4G desteği devam edecek.

Leica ile yolun sonuna gelindi

Huawei, Mate 50 serisinde kamera tarafında Leica ortaklığını artık arkada bırakıyor. Huawei’nin kendi markası olan XMAGE, artık yeni serinin kamera tarafındaki teknolojilerin arkasında olacak. Öte yandan Leica ise şimdilerde Xiaomi’ye özel optikler sağlıyor.

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